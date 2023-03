Lamborghini LB744 : la nouvelle référence des supersportives hybrides

Lamborghini a dévoilé les premiers détails de la première super voiture de sport hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle), nom de code LB744, qui fera ses débuts sous peu l’année où Lamborghini célèbre son 60ème anniversaire. Avec la LB744 (remplaçant l’Aventador), Lamborghini a établi une nouvelle référence en termes de performances et de plaisir de conduite : une toute nouvelle architecture avec un nouveau groupe motopropulseur délivre plus de 1 000 ch au total, combinant la puissance d’un tout nouveau moteur à combustion interne 12 cylindres avec trois moteurs électriques et une boîte de vitesses à double embrayage révolutionnaire qui fait ses débuts sur la Lamborghini V12.



La voiture présente une configuration inédite : le moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres monté en position centrale est complété par trois moteurs électriques, dont l’un est intégré à la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Celle-ci est montée transversalement et placé pour la première fois derrière le moteur thermique. Dans ce qui a été le tunnel de transmission depuis l’époque de la Countach, il y a une batterie lithium-ion à la place, qui alimente les moteurs électriques.

Les moteurs électriques augmentent la puissance délivrée à bas régime et peuvent également transformer la nouvelle Lamborghini LB744 en une voiture purement électrique, réduisant les émissions globales de CO2 de 30% par rapport à l’Aventador Ultimae.

Une architecture unique

Lamborghini est synonyme de moteurs V12 depuis la création de l’entreprise. Le tout premier modèle Lamborghini à arborer ce moteur caractéristique était l’emblématique 350 GT lancé en 1963. La première fois qu’un moteur électrique a été associé à un moteur à combustion interne 12 cylindres dans une Lamborghini, c’était en 2019 avec la Sián, qui utilise un moteur électrique de 25 kW pour soutenir la génération précédente de V12, stockant l’énergie électrique dans un supercondensateur.

Le LB744 introduit une architecture hybride inédite et une nouvelle génération de V12. La voiture est lancée en tant que tout premier véhicule électrifié haute performance – HPEV : une super voiture de sport hybride rechargeable équipée d’une batterie lithium-ion légère et de haute puissance, logée dans le tunnel de transmission dans la section centrale du châssis. Il s’agit d’une solution innovante, conçue pour réduire les émissions par rapport au précédent V12 tout en maximisant les performances.

Le nouveau moteur L545 a une capacité de 6,5 litres et est le moteur 12 cylindres le plus léger et le plus puissant jamais fabriqué par Lamborghini. Au total, il ne pèse que 218 kilogrammes : 17 kilogrammes de moins que l’unité de l’Aventador. Le LB744 présente le moteur tourné à 180 degrés par rapport à la disposition sur l’Aventador. Le superquadro V12 développe 825 ch à 9 250 tr/min grâce au système de distribution repensé qui prend en charge une plage de régime maximale de 9 500 tr/min. La puissance spécifique est de 128 ch par litre, la puissance la plus élevée de l’histoire des moteurs 12 cylindres de Lamborghini, tandis que le couple maximal est de 725 Nm à 6 750 tr/min.

Les conduits d’admission d’air vers les cylindres ont été repensés pour augmenter l’apport d’air et garantir un flux d’air optimal dans la chambre de combustion. La combustion dans le moteur proprement dit a également été optimisée, grâce à la régulation de l’ionisation dans la chambre avec deux unités de contrôle : une solution déjà utilisée dans l’Aventador et maintenant transférée au nouveau modèle. Le nouveau système de combustion se caractérise également par un taux de compression accru (12,6:1 contre 11,8:1 pour l’Aventador Ultimae). La dynamique des fluides de l’échappement a également été améliorée pour réduire la contre-pression à haut régime et augmenter la puissance spécifique.

Dès le début, les voitures Lamborghini étaient réputées pour leur son unique, émotionnel et incomparable. Une attention particulière a été portée à la « bande son » du nouveau L545 pour souligner la sonorité du moteur, déjà mélodieuse à bas régime puis montant vers un crescendo harmonieux naturel.

Quatre roues motrices électriques

Le LB744 conserve l’une des traditions les plus fortes de Lamborghini : la transmission intégrale. En plus du moteur à combustion interne qui fournit la puissance aux roues arrière, une paire de moteurs électriques fait maintenant son entrée sur l’essieu avant, chacun fournissant la traction à l’une des roues avant. Il y a aussi un troisième moteur électrique positionné au-dessus de la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports qui peut alimenter les roues arrière, selon le mode de conduite sélectionné et les conditions.

Le couple combiné du moteur à combustion et des trois moteurs électriques offre des performances uniques même dans le domaine des supersportives, avec 725 Nm produits par le moteur à combustion interne et 350 Nm par chacun des moteurs électriques avant. Au total, le bloc d’alimentation délivre une puissance maximale combinée de 1 015 ch.

Les deux moteurs électriques à l’avant sont des unités à flux axial refroidies par huile et offrent un rapport poids/puissance exceptionnel : 18,5 kilogrammes de chacune des unités de 110 kW. En plus de fournir de la puissance aux roues avant, ils disposent également d’une fonction de vectorisation du couple, optimisant la dynamique de conduite et récupérant l’énergie produite au freinage. En mode électrique, le LB744 est à traction avant uniquement pour optimiser la consommation d’énergie, tandis que l’entraînement électrique de l’essieu arrière est activé à la demande en cas de besoin.

Performance zéro émission

La Lamborghini LB744 est équipée d’une batterie lithium-ion à haute puissance spécifique (4 500 W/kg) située dans le tunnel central, maintenant le centre de gravité aussi bas que possible et assurant une répartition optimale du poids. La batterie est protégée par une couche structurelle inférieure et est connectée aux moteurs électriques avant, au moteur électrique arrière et à une unité de recharge intégrée.

La batterie mesure 1 550 mm de long, 301 mm de haut et 240 mm de large, contenant des cellules de poche d’une capacité globale de 3,8 kWh. Lorsque la charge tombe à zéro, elle peut être rechargée en utilisant à la fois le courant alternatif domestique ordinaire et le courant de colonne de charge jusqu’à 7 kW de puissance, et se recharge complètement en seulement 30 minutes. Elle peut également être rechargée sous freinage régénératif des roues avant ou directement du moteur V12 en seulement six minutes.

Passer à la vitesse supérieure

L’adoption d’une nouvelle plate-forme a permis des choix techniques innovants concernant la boîte de vitesses : le centre névralgique de l’unité hybride rechargeable. Pour atteindre ses objectifs, Lamborghini a développé une nouvelle unité de transmission compacte capable de répondre aux besoins d’une unité de puissance électrique aussi puissante. L’unité a été entièrement développée et conçue par Lamborghini, et après le LB744, elle équipera la prochaine génération de super voitures de sport de Sant’Agata Bolognese.

Le département de recherche et développement de Lamborghini a développé un double embrayage humide comme la solution la plus efficace et la plus performante, capable de gérer le couple de 725 Nm à 6 750 tr/min du moteur à combustion interne.

La nouvelle boîte de vitesses à huit rapports est positionnée transversalement derrière le moteur V12 longitudinal, pour laisser de la place dans le tunnel à la batterie lithium-ion qui alimente les moteurs électriques. Il s’agit d’une solution technique unique dans le monde des voitures hautes performances, qui place une fois de plus Lamborghini à la pointe de l’ingénierie automobile. La disposition aide à maintenir l’empattement de la voiture contenu et prend en charge une répartition efficace du poids pour la meilleure dynamique de conduite.

Dans les 60 ans d’histoire de Lamborghini, seules deux autres voitures V12 ont été équipées d’une boîte de vitesses arrière transversale : la révolutionnaire Miura lancée en 1966, qui a également adopté une disposition de moteur transversale arrière centrale, et l’Essenza SCV12, une hypercar axée sur la piste avec un moteur longitudinal et une boîte de vitesses transversale porteuse.

La structure interne de la nouvelle boîte de vitesses comporte deux arbres distincts au lieu des trois habituels. L’un gère les rapports pairs, l’autre gère les rapports impairs. Les deux engagent le même rotor. Cette disposition permet de réduire le poids total tout en économisant de l’espace.

Le développement d’une transmission à double embrayage (DCT) à huit rapports est né de la volonté de créer une unité qui fournit tout ce qui est nécessaire pour une conduite sportive, comme des changements de vitesse rapides, tandis que l’inclusion d’un huitième rapport permet d’optimiser la consommation de carburant et la maniabilité en croisière. Une caractéristique particulière est la « rétrogradation continue », qui descend plusieurs vitesses au freinage simplement en maintenant enfoncée la palette gauche, donnant au conducteur la sensation de contrôle total.

Mis à part les composants électriques, la nouvelle boîte de vitesses DCT est plus légère et plus rapide en termes de vitesse de changement de vitesse par rapport à l’unité à double embrayage à sept rapports utilisée dans la gamme Huracán. La disposition transversale a également permis un intérieur de cabine plus spacieux, créant plus d’espace derrière le conducteur et le passager pour améliorer le confort.

La boîte de vitesses à double embrayage est extrêmement compacte ; seulement 560 mm de long, 750 mm de large et 580 mm de haut. Le poids total n’est que de 193 kg, ce qui inclut un nouveau composant fondamental pour l’architecture hybride de la voiture : le moteur électrique arrière, avec une puissance maximale de 110 kW et un couple maximal de 150 Nm.

Situé au-dessus de la boîte de vitesses, ce moteur électrique sert à la fois de démarreur et de générateur, en plus d’alimenter en énergie les moteurs électriques avant via la batterie dans le tunnel de transmission. En mode entièrement électrique, il peut également alimenter les roues arrière qui, en plus des moteurs électriques entraînant les roues avant, permettent une transmission intégrale à zéro émission. Le fonctionnement du système dépend du mode de conduite engagé, grâce à un mécanisme de débrayage avec un synchroniseur dédié permettant la connexion à la boîte de vitesses à double embrayage. Lorsqu’il fournit une puissance supplémentaire au moteur thermique V12, le moteur électrique est en position P3, séparé de la boîte de vitesses, tandis qu’il passe en position P2 pour recharger la batterie à bas régime et à l’arrêt, servant également de démarreur.

En position P3, le LB744 peut devenir une voiture électrique à quatre roues motrices, selon le mode de conduite sélectionné, poursuivant la tradition des quatre roues motrices de Lamborghini, même avec zéro émission.

La marche arrière est fournie par les deux moteurs électriques avant, bien que si un élan supplémentaire est nécessaire, le moteur électrique arrière peut également démarrer, ce qui active l’essieu arrière et les roues. En conséquence, la nouvelle Lamborghini LB744 peut entraîner les quatre roues en mode zéro émission, même en marche arrière dans des conditions de faible adhérence.

Photos – Vidéo : Lamborghini