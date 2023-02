Formule E – Victoire de Porsche et António Félix da Costa au Cap

Première réussie en Formule E pour Porsche au Cap : Lors de l’E-Prix du Cap dans la métropole sud-africaine, António Félix da Costa a remporté sa première course en tant que pilote d’usine Porsche dans la Porsche 99X Electric. Avec ce triomphe, l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche a renforcé son avance au classement par équipe du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA 2023. Au classement des pilotes, Pascal Wehrlein reste en tête malgré son abandon anticipé.

La première apparition en tant qu’invité du championnat du monde de Formule E ABB FIA au Cap a offert la course la plus excitante de la saison aux fans dans les tribunes bondées. Des duels roue à roue spectaculaires et des manœuvres de dépassement ont dévoilé toute la fascination du sport automobile tout électrique sur le circuit de 2,927 kilomètres dans un décor de carte postale entre l’océan Atlantique et Table Mountain. Pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E, il s’agissait de la troisième victoire de la cinquième course de la saison 2023.

Malgré son abandon, Pascal Wehrlein, le double vainqueur de Diriyah, est toujours en tête du classement des pilotes du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E avec 80 points. António Félix da Costa s’est amélioré à la quatrième place avec sa première victoire Porsche et 46 points. La TAG Heuer Porsche Formula E Team a encore renforcé son avance au classement par équipe avec 126 points. Troisième est l’équipe client Porsche Avalanche Andretti, pour laquelle André Lotterer (GER) a terminé neuvième et Jake Dennis (GBR) à la 13ème place.

Résumé de la course

De la onzième place sur la grille à la victoire : António Félix da Costa a disputé l’une des meilleures courses de sa carrière en Formule E sur le circuit urbain idéalement situé. Avec sa Porsche 99X Electric, il a gagné des positions dès le départ. Surtout dans la seconde moitié de la course, il était imparable : après 21 des 32 tours, il était troisième, après 24 tours, il a pris la tête avec une forte manœuvre de dépassement. Après cela, il s’est détaché de ses poursuivants. Cependant, lorsque le dernier mode d’attaque a été activé, il a dû faire une deuxième tentative et a perdu son avance. Mais le Portugais n’a pas abandonné et dans l’avant-dernier tour a remporté la victoire méritée avec un autre dépassement de première classe. Son coéquipier Pascal Wehrlein a abandonné après un accrochage dans le premier tour.

Commentaires sur l’E-Prix du Cap, course 5

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport : « C’était une course incroyable avec un résultat fantastique pour Porsche. Je suis content pour António qu’il ait remporté sa première course en tant que pilote d’usine Porsche et qu’il ait marqué des points importants pour l’équipe. C’est dommage pour Pascal, qui était très fort en qualifications mais qui a ensuite commis cette erreur en course. Mais des erreurs peuvent arriver. Tant mieux quand votre coéquipier intervient. Nous avons deux pilotes qui peuvent gagner des courses. Je suis fier de toute l’équipe. Aujourd’hui, c’était notre troisième victoire de la saison. Maintenant, il faut rester concentré. »

Florian Modlinger, chef de projet global Formule E : « Cette première course de Formule E au Cap a été un grand événement. Un circuit fantastique, des courses formidables, des fans enthousiastes et la victoire d’António – c’était la meilleure publicité pour la Formule E. Je suis très heureux pour António. Après avoir fait une petite erreur en qualifications, il l’a rattrapée en course avec une performance sensationnelle. Par contre, je plains Pascal. Mais nous sommes une équipe. On gagne ensemble et on perd ensemble. Il montrera de nouveau ce qu’il sait faire dans les prochaines courses. Maintenant, pour la première fois cette saison, nous avons une pause de quatre semaines. L’équipe s’en servira pour recharger les batteries. Et puis nous attaquons à nouveau à Sao Paulo. »

António Félix da Costa, pilote officiel Porsche (#13) : « Je n’arrive toujours pas à y croire. Quelle course. Obtenir ma première victoire pour Porsche ici au Cap depuis la onzième place sur la grille est tout simplement fantastique. Pour moi, c’était comme une course de longue distance, il s’est passé tellement de choses là-bas. Notre stratégie a parfaitement fonctionné et j’ai essayé de garder mon sang-froid tout le temps. Mais quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, les larmes me montaient aux yeux. Je tiens à remercier toute l’équipe pour son soutien et sa confiance. Cela m’a motivé et a rendu cette réalisation possible. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « C’était une course décevante pour moi. Après les bonnes qualifications, beaucoup de choses auraient été possibles aujourd’hui. C’était clairement ma faute. J’ai freiné un peu trop tard et un peu trop fort, les roues se sont bloquées et je n’ai pas pu éviter la collision. Mais des erreurs arrivent. Je regarde devant. Pourtant, ce fut une bonne journée pour Porsche. Je suis heureux avec toute l’équipe de la victoire d’António. »

Prochaine course

La prochaine course de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E est l’E-Prix de Sao Paulo, la sixième manche du championnat du monde de Formule E ABB FIA, le 25 mars 2023. Il s’agit de la première course de Formule E au Brésil.

