Tobias Sühlmann est promu directeur du design chez Bentley Motors

Tobias Sühlmann devient le nouveau de directeur du design de Bentley Motors, à compter du 1er février 2023. Il succède à Andreas Mindt qui passe chez Volkswagen afin de prendre en charge le design des voitures.

Tobias Sühlmann a été promu de son poste de responsable du design extérieur chez Bentley, après avoir rejoint la marque de luxe en octobre 2021. Avec une carrière de 20 ans dans le design automobile, Sühlmann a occupé des postes de design senior chez McLaren, Aston Martin, Bugatti et Volkswagen (Centre de design de Potsdam) qu’il a rejoint en 2005 avant de rejoindre Volkswagen Design à Wolfsburg en 2007. Il y a travaillé sur la Passat, l’Arteon et le Touareg ainsi que sur différents Showcars.

Il a joué un rôle déterminant dans le design de la Bentley Batur, travaillant sous la direction d’Andreas Mindt. Le Batur incarne le début d’une révolution du design chez Bentley, présentant un nouvel ADN de design qui guidera finalement la conception de la future gamme de véhicules électriques à batterie de Bentley.

Tobias Sühlmann relèvera directement du Dr Matthias Rabe, membre du conseil d’administration de Bentley en charge de la recherche et du développement. Rabe a déclaré : « Tobias a fait une impression très significative et positive depuis qu’il nous a rejoint en 2021 dans ce qui était, et est toujours, une période critique mais passionnante pour l’entreprise alors que nous accélérons notre voyage vers l’électrification complète d’ici 2030. Ses expériences précédentes dans l’automobile de luxe, combiné à une solide compréhension de la marque Bentley et du groupe Volkswagen signifie qu’il est parfaitement positionné pour nous permettre de réaliser nos ambitions futures en tant que leader de la mobilité de luxe durable. Nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour remercier Andreas pour son impact significatif sur la conception des futurs produits pendant son séjour chez Bentley, et pour lui souhaiter, ainsi qu’à Tobias, plein succès dans leurs nouveaux rôles. »

Travaillant au siège social de Bentley à Crewe, au Royaume-Uni, Sühlmann dirigera une équipe d’environ 50 experts en design chargés de la conception de l’extérieur, de l’intérieur, des couleurs et des garnitures pour l’ensemble du portefeuille de produits, concepts et showcars Bentley actuels et futurs.

Commentant son nouveau rôle, Sühlmann a déclaré: « Nous sommes actuellement en train de réinventer notre langage de conception chez Bentley et donc avoir la responsabilité de diriger cela, en travaillant en étroite collaboration avec tous mes collègues, est un privilège. Ensemble, nous sommes impatients d’amener Bentley dans une nouvelle direction et de faire en sorte que les Bentley modernes soient puissantes, inspirantes et harmonieuses. »

Photos : Bentley