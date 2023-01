Andreas Mindt (Bentley) va remplacer Jozef Kabaň à la tête du design Volkswagen

Le Groupe Volkswagen va opérer à quelques changements à la tête du design de le marque automobile généraliste allemande au 1er février 2023. L’actuel patron du design de Volkswagen, Jozef Kabaň, ne donnerait pas entière satisfaction au directoire et serait prochainement remplacé par le patron du design de Bentley, Andreas Mindt.

Le nouveau PDG de la marque VW, Thomas Schäfer, n’aurait pas été impressionné par certaines des conceptions de Jozef Kabaň, selon des sources internes. Responsable du design extérieur chez Audi, Skoda, Bmw, Rolls-Royce et arrivé en 2020 au sein de Volkswagen, Jozef Kabaň devait modifier avec son équipe le design du concept VW ID. Life dévoilé au salon automobile IAA 2021 pour lui donner un look plus moderne afin de commercialiser le modèle ID.2 d’entrée de gamme en 2025. Thomas Schäfer a également demandé à l’équipe de design de Kabaň de retravailler le design futur modèle électrique phare Trinity de la marque VW pour lui donner un look multisegment au lieu d’une apparence de berline.

N’étant pas reconduit dans ses fonctions actuelles, Jozef Kabaň devrait intégrer un nouveau poste au sein du Groupe Volkswagen. Son remplaçant serait Andreas Mindt actuellement à la tête du design Bentley et ayant une longue carrière depuis plus de 25 ans au sein du Groupe VW (notamment chez Audi). Il prendra ses fonctions au sein de la marque VW au 1er février 2023.

Le successeur de Andreas Mindt chez Bentley sera Tobias Sühlmann, qui dirige depuis 2021 le design extérieur de la marque de luxe britannique du Groupe VW. Il a travaillé chez Bugatti, Aston Martin, McLaren et VW.

Photos : VW / Bentley