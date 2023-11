Un intérieur technologique orienté conducteur dans la nouvelle Porsche Panamera

Le concept de commande que Porsche utilise désormais dans la nouvelle Panamera est innovant et intuitif. La Porsche Driver Experience place le conducteur au centre et crée un équilibre parfait entre les éléments analogiques et numériques. La voiture de sport parmi les berlines de luxe se caractérise par une ambiance intérieure de grande qualité et extrêmement sportive.

Dans la nouvelle génération de modèles qui sera dévoilée au public le 24 novembre 2023, la Porsche Panamera sera dotée du concept de commande Porsche Driver Experience centré sur le conducteur, qui a été présenté pour la première fois dans le Taycan. Il offre un affichage entièrement numérique, un large éventail d’options de personnalisation et un fonctionnement intuitif. L’une des principales caractéristiques du concept est le regroupement des éléments de commande pertinents pour la conduite à proximité immédiate du volant. Toutes les fonctions élémentaires sont ainsi accessibles rapidement et intuitivement par le conducteur. Cela simplifie l’utilisation de la nouvelle Panamera dans toutes les situations de conduite, et en particulier en conduite dynamique.

L’accent mis sur l’axe du conducteur se manifeste dans de nombreux détails. Par exemple, Porsche a placé directement sur le volant le commutateur à bascule qui permet de naviguer parmi les options proposées par le combiné d’instruments, ainsi que le commutateur de mode qui permet de sélectionner les programmes de conduite. Le levier de vitesse se trouve juste à côté. Cette décision libère de l’espace sur la console centrale pour un élégant panneau de contrôle de la climatisation qui combine des surfaces tactiles et des interrupteurs physiques dans une solution aussi intuitive qu’élégante. De nouvelles bouches d’aération, entièrement dépourvues d’ailettes et réglables électriquement, sont installées sur la console centrale. Il est possible de basculer entre plusieurs modes de climatisation préconfigurés et personnalisés en appuyant sur un bouton. En outre, le bac de rangement de la console centrale offre plus d’espace qu’auparavant.

Le combiné d’instruments numérique et autonome met l’accent sur l’axe du conducteur. L’écran de 12,6 pouces se caractérise par un design incurvé et autonome. Porsche structure clairement les informations de conduite qui y sont affichées en trois zones, pour lesquelles différentes configurations sont possibles en fonction de l’équipement et de la vue sélectionnée. L’affichage tête haute supplémentaire, disponible en option, peut être commandé directement à partir du volant sport.

Un design clair et des matériaux luxueux créent une ambiance sportive et de grande qualité dans l’habitacle de la nouvelle Panamera. Le nouveau concept de décoration impressionne par sa continuité formelle, qui s’étend de la console centrale au panneau de commande et aux portes de la nouvelle Panamera. Avec la montée en flèche de la console centrale, c’est l’un des traits caractéristiques de l’habitacle de la Panamera. Pour la première fois, Porsche équipe le modèle d’un éclairage d’ambiance continu sur l’ensemble de la console, soulignant ainsi la largeur du véhicule. Tous les modèles Panamera sont désormais encore plus confortables qu’auparavant grâce à l’amélioration des matériaux de la mousse des sièges, qui augmentent le confort grâce à une élasticité accrue. Les modèles exécutifs de la Panamera sont également dotés d’un nouveau système de sièges arrière profilés, qui offre une position d’assise optimisée. Les passagers arrière arrivent ainsi encore plus détendus après de longs trajets.

Porsche a choisi les couleurs et les matériaux de la nouvelle Panamera en s’appuyant sur des matériaux particulièrement nobles et sur un large choix de motifs bicolores. Des options de décoration et d’accentuation assorties viennent encore affiner l’ambiance. Certaines d’entre elles sont proposées par la Porsche Exclusive Manufaktur. Pour la première fois, Porsche propose également un équipement sans cuir sur la Panamera, qui associe des matériaux particulièrement sportifs tels que le Race-Tex et le tissu Pepita.

