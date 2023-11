Porsche va réduire l’empreinte carbone de l’acier de ses voitures à partir de 2026

Porsche AG et la start-up suédoise H2 Green Steel ont signé un accord pour la fourniture d’acier à teneur réduite en CO₂. L’objectif est d’améliorer le bilan des émissions des véhicules Porsche en utilisant de l’acier à teneur réduite en CO₂.

H2 Green Steel prévoit de produire de l’acier à partir d’énergies renouvelables à Boden, en Suède, à partir de la fin 2025. À partir de 2026, Porsche et divers fournisseurs directs de Porsche en matériaux de production seront approvisionnés en acier à faibles émissions de H2 Green Steel. Ce matériau aura l’une des empreintes carbone les plus faibles du marché. H2 Green Steel s’appuie sur un processus de production innovant utilisant de l’hydrogène et de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables. La production de l’acier est donc pratiquement exempte de CO₂. Selon H2 Green Steel, les émissions de CO₂ sont ainsi réduites de 95% par rapport à la production conventionnelle d’acier à partir de charbon à coke. Jusqu’à 35 000 tonnes de l’acier à faibles émissions produit en Suède seront utilisées chaque année pour la production en série de véhicules Porsche. À titre de comparaison, en 2022, 220 000 tonnes d’acier ont été utilisées dans les véhicules Porsche.

« Porsche vise un bilan carbone neutre sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses voitures d’ici 2030. L’acier à teneur réduite en CO₂ joue un rôle clé dans notre stratégie de durabilité. Avec l’acier de H2 Green Steel, nous visons à réduire davantage les émissions de CO₂ causées par ce matériau important. », explique Barbara Frenkel, membre du conseil exécutif de Porsche AG, en charge de l’approvisionnement.

La proportion d’acier dans les véhicules Porsche n’a cessé de diminuer ces dernières années. Dans le même temps, Porsche mise de plus en plus sur l’aluminium pour la construction légère. Cependant, l’acier reste l’un des éléments clés de la construction des voitures de sport, en raison de ses excellentes propriétés mécaniques. « L’énergie, les processus et les matériaux représentent une part importante des émissions de CO₂ dans la chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi nous voulons augmenter l’utilisation de matériaux recyclés et d’électricité verte dans les processus de production des fournisseurs directs dans le cadre de nos efforts de décarbonisation. », a ajouté Barbara Frenkel.

Photos : Porsche