Un nouveau concept d’intérieur dans la CUPRA UrbanRebel

Avoir le sentiment que tout tourne autour de vous en tant que conducteur. C’est cette idée qui a guidé l’équipe de CUPRA pour créer un nouveau concept de design pour l’habitacle de la CUPRA UrbanRebel Concept, son prochain modèle 100 % électrique.

« Son habitacle a été conçu pour maximiser les émotions et pour faire de la conduite une expérience à part entière. », explique Jorge Diez, directeur du Design de la marque.

Un nouveau concept de design

« En concevant la voiture électrique du futur, nous devons bousculer toutes les normes établies et créer une voiture pour les conducteurs de demain. », a déclaré Jorge Diez. Et cette nouvelle génération « est née dans un monde dans lequel l’Internet procure des sensations instantanées en cliquant sur un simple bouton. Leur voiture doit leur procurer ce même sentiment grâce à un design révolutionnaire, qu’ils considèrent comme le leur », a-t-il ajouté.

Le conducteur, le centre du monde

Dans cette nouvelle approche, l’accent est mis sur le conducteur qui est au cœur du concept de design intérieur de la CUPRA UrbanRebel Concept, créant ainsi un espace asymétrique pour le placer en son centre. « Chez CUPRA, nous aimons conduire et c’est pourquoi tous les éléments sont orientés vers le protagoniste, le conducteur. », explique le directeur du Design. Les deux écrans qui se déploient sur simple pression d’un bouton constituent l’un de ces éléments. « Grâce à ces écrans LED, le conducteur dispose de toutes les informations dont il a besoin pour conduire. Associés au système d’affichage tête haute, la conduite de la CUPRA UrbanRebel Concept devient une expérience émotionnelle unique. », a ajouté Jorge.

La voiture électrique de la prochaine génération

Pensée pour la nouvelle génération, l’habitacle de la CUPRA UrbanRebel Concept se caractérise par une esthétique inspirée du gaming, avec des éléments qui rehaussent sa valeur grâce à un design paramétrique. Le tout est renforcé par l’utilisation d’un éclairage intérieur qui mêle sportivité et culture du jeu vidéo. « Nous avons constamment gardé la nouvelle génération à l’esprit lorsque nous avons conçu l’habitacle de la CUPRA UrbanRebel Concept. C’est pourquoi nous avons imaginé une palette de couleurs pour l’éclairage d’ambiance qui renforce le lien avec le monde virtuel, à grand renfort de violet et de vert, tout en mettant en valeur d’autres éléments de l’habitacle tels que la console flottante. » Les couleurs éclatantes prennent également une nouvelle dimension avec les sièges sculpturaux couleur fluorine. Ces derniers sont fabriqués sur mesure à l’aide de techniques de tricotage en 3D, en appliquant les dernières technologies pour concevoir des pièces plus durables.

Prête pour une nouvelle partie

Le volant autour duquel les deux mondes se rencontrent à nouveau, constitue l’élément central qui distingue l’habitacle de la CUPRA UrbanRebel Concept. « Elle bénéficie d’un design innovant, avec un bord à méplat qui lui confère un aspect plus sportif. De plus, nous avons intégré des boutons qui rappellent ceux du gamepad d’une console de jeu vidéo. », a expliqué Jorge. Un habitacle qui a été conçu pour que la conduite de la future citadine électrique de CUPRA soit une véritable partie de plaisir.

Photos : CUPRA