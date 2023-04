Lamborghini ouvre un nouveau showroom à Philadelphie

Automobili Lamborghini ouvre son nouvel espace de vente à Philadelphie. Pour célébrer la dernière vitrine de la marque aux États-Unis, le président-directeur général d’Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, le directeur du marketing et des ventes, Federico Foschini, et le directeur général de Lamborghini America, Andrea Baldi, ont assisté à l’événement pour une cérémonie d’inauguration avec le concessionnaire principal Robert DiStanislao.

« Après la meilleure année en termes de ventes et de chiffre d’affaires en 2022, Lamborghini continue de faire des progrès significatifs à la fois dans l’espace de vente au détail et avec la première mondiale de la Revuelto, notre premier véhicule électrifié haute performance. Avec la demande de véhicules Lamborghini à un niveau record, le nouveau showroom de Philadelphie est sur le point de mieux soutenir et d’offrir une expérience encore plus élevée à nos clients, en particulier lors de la transition de la marque vers une nouvelle ère de véhicules électrifiés. », a déclaré Winkelmann. «

2022 a été une année record pour Lamborghini en termes de livraisons, de chiffre d’affaires et de rentabilité. Avec 9 233 voitures livrées l’an dernier, dont 2 721 aux États-Unis, le plus grand marché unique au monde, le chiffre d’affaires a atteint pour la première fois 2,38 milliards d’euros. La marque est également en tête du marché de l’automobile de luxe avec une marge d’exploitation de 25,9%, la meilleure de sa catégorie. Ces records arrivent à un moment critique alors que Lamborghini célèbre son 60e anniversaire en 2023 et entre dans la deuxième phase du programme d’investissement Direzione Cor Tauri.

Comme première étape de la phase deux de cette nouvelle ère électrique, Lamborghini a lancé son premier HPEV (High Performance Electrified Vehicle), le Revuelto, lors d’une première mondiale le 29 mars 2023 et ses débuts aux États-Unis au Lamborghini Lounge New York le 4 avril de la même année. La nouvelle super car hybride rechargeable délivre plus de 1 000 ch au total, combinant la puissance d’un tout nouveau moteur central V12 de 6,5 litres avec trois moteurs électriques et une transmission à double embrayage à 8 vitesses. Avec une répartition du poids optimisée, la Lamborghini Revuelto est agile et efficace sur route et sur piste. En plus du nouveau système hybride, la supercar propose trois nouveaux modes de conduite : Recharge, Hybrid et Performance, pour un total de 13 réglages dynamiques.

« L’ouverture de Lamborghini Philadelphia est une étape importante pour nous. Ce nouvel emplacement nous permet de fournir un service extraordinaire conforme à l’expérience Lamborghini. », a déclaré DiStanislao.

Lamborghini Philadelphia, située au 311 West Lancaster Avenue dans le Devon, sert de toile parfaite pour les dernières supercars de la marque – l’Huracán Tecnica à moteur V10, l’Huracán Sterrato tout-terrain, ainsi que deux nouveaux modèles Urus – la haute performance Urus Performante et le puissant mais raffiné Urus S. L’Urus Performante a fait une apparition à la soirée d’inauguration de Philadelphie. Les clients ont commencé à prendre des livraisons..

Ajoutant à l’attrait de l’esthétique distincte de Lamborghini, cet espace de vente de 1 026 m² offre une expérience client à 360 degrés représentative du style avant-gardiste de la marque, caractérisé par des polygones, des formes nettes et une diffusion de la lumière et de la couleur. Une salle de personnalisation Ad Personam présentant les offres sur mesure de la marque donne aux clients la possibilité de toucher physiquement et de jouer avec des combinaisons de couleurs et de matériaux, y compris des cuirs souples et l’apparence de la fibre de carbone. Les offres de mode Collezione et Accessori Originali ajoutent également à l’expérience client pour ceux qui visitent le showroom.

Photos : Lamborghini