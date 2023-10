Un nouvel espace après-vente Bugatti à Londres

Bugatti n’aspire pas uniquement à créer des véhicules incomparables, la marque cherche également à offrir aux propriétaires une expérience résolument inégalée. « Power is in the small details » (qui se traduit par « La puissance est dans les petits détails ») est la philosophie du service client de Bugatti ; une conviction que chaque détail, aussi infime soit-il, peut avoir un impact incommensurable et durable sur l’expérience client. Ainsi, afin de garantir que cette expérience soit, tout au long du parcours client, non seulement sans égale mais aussi la plus sereine possible, des techniciens Bugatti passionnés et dévoués font de la satisfaction du client leur priorité absolue, en fournissant un service tourné vers l’excellence, la précision et la convivialité. Dans cette optique, le réseau de partenaires Bugatti ne cesse d’innover, comme en témoigne le nouvel espace après-vente de Bugatti Londres, opéré par le groupe H.R. Owen.

Basé à Londres, le seul partenaire d’excellence de Bugatti au Royaume-Uni, a ouvert un tout nouveau centre dédié aux opérations d’après-vente pour compléter l’offre du showroom niché au cœur des luxueux ateliers de Mayfair. Cette nouvelle installation de 554 m², située juste au nord de la capitale, apporte le plus grand soin et la plus grande attention aux hypersportives Bugatti, offrant une totale tranquillité d’esprit aux clients de tout le pays.

Avec sept bancs dotés de technologies de pointe, les tout derniers équipements de diagnostic et une équipe d’experts expérimentés, cet espace ultramoderne est entièrement équipé pour assurer l’entretien des illustres modèles Bugatti dont la famille des Chiron et des Veyron 16.4, mais également des EB110 ainsi que des EB110SS. Pour assurer des performances et une fiabilité inégalables mais également conserver la garantie constructeur, les techniciens – formés par Bugatti – utilisent des outils et des équipements de haute technologie, produits sur mesure et dédiés aux hypersportives de la marque, comme les quatre rampes hydrauliques par exemple. Pour déranger le client le moins possible, Bugatti Londres propose également de faire récupérer le véhicule par un chauffeur à l’endroit désigné par le client, et assure un prêt de véhicule avec un large choix de voitures de prestige. Alors que le nombre d’hypersportives Bugatti au Royaume-Uni ainsi que le nombre de clients internationaux de Bugatti Londres continuent de croître, Londres continuera d’être le cœur battant des opérations de Bugatti au Royaume-Uni.

L’équipe est composée de personnes hautement qualifiées, dont nombre d’entre elles – formées directement au siège de la marque à Molsheim – ont plus d’une décennie d’expérience avec les hypersportives Bugatti. Leurs connaissances approfondies et les formations intensives spécifiques à chaque modèle dispensées par la même équipe qui a assemblé les voitures en première instance, au siège à Molsheim, garantissent que chaque véhicule qui passe entre leurs mains reste en parfait état.

« L’espace créé par Bugatti Londres est l’un des sites après-vente les plus avancés et il est parfaitement conforme à notre engagement qui tend à offrir la meilleure expérience et le meilleur service à nos clients. Nous développons constantamment notre réseau de partenaires pour garantir un contact avec notre marque à chaque fois incomparable pour le client – tout comme notre fondateur, Ettore, l’a toujours voulu – mais aussi toujours impeccable. » a déclaré Alexis Ploix, récemment nommé Directeur du Service Après-Vente et du Service Client de Bugatti.

Il a ajouté : « L’engagement sans précédent de Bugatti pour un service sans faille repose sur l’approche « Power is in the small details ». Individuellement et collectivement, à travers le réseau international de partenaires dont fait partie Bugatti Londres, nous suivons ce mantra où nous insistons sur le fait que, sur une hypersportive Bugatti, même le plus petit détail peut avoir un très grand impact ; et personne au monde ne connaît mieux nos véhicules que nos équipes. Il s’agit d’un fil conducteur que nous ne perdrons jamais de vue. »

Bugatti Londres, l’un des six partenaires d’excellence Bugatti en après-vente, a prouvé son expertise non seulement dans la réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien dites « standards », mais également en ce qui concerne des tâches plus précises et des réparations plus spécialisées.

Le client étant la priorité numéro une, Bugatti Londres propose plusieurs services ultimes pour lui offrir une totale tranquillité d’esprit, et notamment le programme « Passeport Tranquillité » incluant quatre années d’entretien et de garantie ou encore le programme « Certified Pre-Owned ». Ce dernier garantit aux acheteurs d’une Veyron ou d’une Chiron de seconde main – qui passent par l’intermédiaire d’un partenaire Bugatti agréé – une entière transparence quant au véhicule qu’ils achètent et l’assurance qu’il répond parfaitement aux standards élevés et sans compromis de la marque, au même titre que toute œuvre d’art qui quitte l’Atelier de Molsheim. Bugatti « Certified Pre-Owned » s’accompage d’un service de maintenance et d’une garantie de 12 mois pour chaque véhicule.

En contact étroit et constant avec l’équipe après-vente au siège de Molsheim, Bugatti Londres donne également à ses clients la possibilité de personnaliser, ou même de remettre à neuf, leurs modèles Veyron et Chiron directement au siège de la marque, à l’endroit même où l’hypersportive a été assemblée, avec une large gamme d’options de personnalisation. Les intérieurs peuvent être alors entièrement redessinés dans des couleurs et des matériaux nouveaux, de nouveaux accessoires ajoutés et de nouvelles finitions ou couleurs peuvent être appliquées à la carrosserie.

En somme, la personnalisation d’un chef-d’œuvre Bugatti est presque infinie.

Photos : Bugatti