Porsche 911 GT3 R rennsport – Limitée à 77 unités

Porsche a dévoilé une voiture de circuit spectaculaire pour les amateurs de voitures de sport et les collectionneurs lors de la Rennsport Reunion 7 qui s’est tenue sur le circuit de Laguna Seca fin septembre 2023. La Porsche 911 GT3 R rennsport, développant jusqu’à 620 ch (456 kW), est basée sur la nouvelle 911 GT3 R de l’actuelle génération 992. La voiture de piste en édition limitée est le résultat d’une approche axée sur la conception et bénéficie techniquement des libertés qui vont au-delà de la réglementation du sport automobile.

L’une des particularités de cette pièce de collection unique, limitée à 77 exemplaires, est sa carrosserie au design unique. La Porsche 911 GT3 R rennsport allie l’aspect puissant d’une voiture de compétition haute performance à des éléments de design modernes. En même temps, elle renvoie à l’histoire du sport automobile du constructeur, sans pour autant tomber dans le rétro. Les facteurs de performance élémentaires du modèle GT3 original, tels que la résistance à l’air et la force aérodynamique, sont restés pratiquement inchangés. En tant que voiture de course pur-sang, la forme de la 911 GT3 R rennsport continue de suivre la fonction – mais elle le fait d’une manière extrêmement émotionnelle et attrayante.

« La nouvelle Porsche 911 GT3 R rennsport offre l’expérience de la conduite d’une voiture de course basée sur la 911 sous sa forme la plus primitive. Elle donne la chair de poule à chaque fois qu’on la regarde et elle associe la meilleure technologie de sport automobile à un langage stylistique typique de Porsche. Avec ses performances exceptionnelles, la 911 GT3 R rennsport rend l’histoire de notre marque à la fois tangible et audible. Il est tout à fait normal que nous la présentions à la grande communauté de fans de Porsche lors de la Rennsport Reunion 7 à Laguna Seca. Il s’agit d’une offre exclusive à nos clients qui n’a qu’une seule limite : l’édition limitée à 77 unités. », a déclaré Thomas Laudenbach, Vice-président de Porsche Motorsport.

Cette voiture de sport extraordinaire a été conçue par Grant Larson et Thorsten Klein de l’équipe Style Porsche. « La 911 GT3 R rennsport s’imposera comme le successeur logique de la Porsche 935 moderne. Alors que la 935 était techniquement basée sur la 911 GT2 RS Clubsport presque standard, la 911 GT3 R rennsport se base sur l’actuelle 911 GT3 R de la génération 992. Sous la peau de carbone largement redessinée se cache une voiture de course pur-sang. », a souligné Grant Larson. L’Américain a été directeur des projets spéciaux chez Style Porsche pendant 14 ans. Avec Thorsten Klein, il est responsable des véhicules individuels et uniques de Porsche Exclusive Manufaktur. Thorsten Klein a ajouté : « Nous avons donné un peu plus de largeur au modèle de l’édition limitée et nous avons visuellement allongé sa longueur, tout en l’asseyant très bas sur des roues magnifiquement conçues. Cela lui donne des proportions parfaites et le rend encore plus spectaculaire. »

Un design distinctif, un charisme puissant et un arrière large

D’une manière générale, seuls le capot et le toit ont été repris de la GT3 R de série. Tous les autres éléments de la carrosserie ont été modifiés. Larson et son équipe ont repris la majeure partie de la géométrie aérodynamique optimisée du nez du véhicule, y compris les prises d’air et les conduits de refroidissement. Les designers ont également mis l’accent sur la zone entourant les ailerons latéraux et les flics. Ils sont désormais encadrés par un capot latéral et protégés contre les dommages causés par les chocs extérieurs. La forme radicalement modifiée des panneaux d’entrée et de sortie d’air des passages de roue avant souligne l’aspect plus sûr de la voiture. Les rétroviseurs extérieurs conventionnels ont été éliminés et remplacés par un équivalent numérique. Un système composé de trois caméras intégrées dans le revêtement extérieur du véhicule et de moniteurs dans le cockpit remplit désormais cette tâche.

Les modifications apportées à l’arrière de la voiture de course ont un caractère particulièrement distinctif. L’énorme aileron arrière est l’élément dominant du flux d’air. Son design rappelle celui de la légendaire Porsche 935/77 de Brumos, avec laquelle l’Américain Peter Gregg, le Néerlandais Toine Hezemans et l’Allemand Rolf Stommelen ont remporté la septième victoire générale pour une Porsche aux 24 heures de Daytona en 1978.

L’interprétation audacieuse de l’arrière développe un impact visuel qui se reflète également dans les chiffres de la force d’appui : pour que la charge sur les éléments horizontaux reste dans les limites définies par la norme, ils ont été dotés de deux supports verticaux supplémentaires. Leur fonction rappelle celle de la Porsche 962 Le Mans et fait ainsi le lien entre le passé et le présent. Une barre lumineuse composée de fines bandes LED, qui intègrent désormais des lettres éclairées du sigle Porsche, caractérise la partie arrière globalement plus large. Un niveau plus bas, la jupe arrière largement ouverte se passe de cache-grille et d’habillage pour des raisons de poids. Elle offre une vue dégagée sur les composants techniques situés à l’arrière et, par conséquent, sur le système d’échappement avec ses deux doubles sorties placées en position centrale.

Le design particulier de la 911 GT3 R rennsport se reflète également dans l’intérieur légèrement modifié. Les moniteurs des deux caméras extérieures montées sur les ailes s’intègrent harmonieusement à l’intérieur de chaque côté. Les graphismes spéciaux de l’écran central et le numéro de l’édition limitée sur le tableau de bord reprennent les formes de la voiture de course, tandis que l’éclairage d’ambiance adopte le thème des phares principaux à couleur réglable pour l’intérieur. Tous les dispositifs de sécurité sont conformes aux normes FIA en vigueur. La conception particulièrement rigide de l’arceau de sécurité permet d’installer uniquement le siège du conducteur. Comme c’est le cas pour la 911 GT3 R utilisée dans le monde entier, la version limitée « rennsport » est donc une voiture de course monoplace.

Les jantes de 18 pouces de BBS, au design exclusif « racing », attirent également tous les regards. Elles répondent à toutes les exigences techniques d’une jante de compétition avec blocage central, y compris à un niveau de design élevé. Porsche Motorsport les peint de série en argent foncé métallisé.

Un nouveau concept de couleurs avec des possibilités de personnalisation étendues

La 911 GT3 R rennsport innove en matière de coloris. Porsche propose cette nouvelle pièce de collection au départ de l’usine, avec une carrosserie peinte en gris agate métallisé et une carrosserie en carbone pur. La voiture de course sera disponible pour la première fois en sept couleurs, dont Star Ruby et Signal Orange, par exemple. En outre, trois modèles de peinture exclusifs sont disponibles pour permettre une personnalisation plus poussée. Thorsten Klein, chef de projet Style Porsche pour la GT3 R rennsport, a déclaré : « Porsche a été façonnée par sa riche histoire. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la course automobile. Cela nous a bien sûr inspiré, mais nous ne voulions en aucun cas produire une copie ou une peinture rétro évidente. Les trois options que nous avons retenues sont de nouvelles interprétations réalistes et non un clin d’œil flagrant à l’histoire de la marque. »

Le « Rennsport Reunion Design » est basé sur les couleurs traditionnelles du sport automobile et lance une vague sur les contours étonnants des surfaces extérieures de la carrosserie. Il s’écoule d’une manière qui rappelle la légendaire combinaison de virages en tire-bouchon de Laguna Seca, lieu choisi pour la première mondiale de la 911 GT3 R rennsport. Cet hommage souligne les proportions du véhicule et de son aileron arrière, encore accentuées par les surfaces en carbone encore visibles. Ces dernières sont généralement recouvertes d’une couche transparente semi-brillante, en plus d’un choix de peintures optionnelles. Avec son coloris rouge et blanc, le « Flacht Design » reprend les couleurs traditionnellement utilisées par Porsche Motorsport. Il joue visuellement avec les ailes évasées en particulier. Le terme « Flacht » fait référence au quartier du Centre de développement Porsche de Weissach, où se trouve le département de sport automobile. La troisième option est le « Speed Icon Design ». Il est basé sur différentes nuances de bleu, qui mettent principalement l’accent sur la largeur prononcée du véhicule.

Un moteur de course encore plus puissant

En principe, la 911 GT3 R rennsport est basée sur l’actuelle voiture de course GT3 de Porsche. Par rapport à la 911 GT3 R de la génération 992, le modèle en édition limitée va toutefois au-delà des exigences strictes de l’homologation en sport automobile ou des restrictions imposées par une Balance of Performance (BoP). L’équipe de développement du Dr. Andreas Singer a converti ces libertés supplémentaires en une voiture de circuit encore plus émotionnelle grâce à de nombreux raffinements techniques. Elle associe un moteur plus puissant à un poids réduit, un design spectaculaire et une sonorité impressionnante semblable à celle de la 911 RSR. Le résultat est probablement l’outil de piste le plus chaud que Porsche ait jamais mis à disposition en tant qu’objet de collection.

Le moteur boxer six cylindres de 4,2 litres de la 911 GT3 R, qui tourne jusqu’à 9 400 tr/min, bénéficie notamment de la suppression des restrictions imposées par le règlement : il atteint une puissance maximale de 620 ch (456 kW). Cela correspond à une puissance de 148 ch par litre de cylindrée – très probablement un record pour un moteur à aspiration naturelle d’une voiture de course GT. Il est donc nettement plus puissant que le moteur d’origine, qui peut développer jusqu’à 565 ch (416 kW) dans la 911 GT3 R, en fonction de l’indice BoP. Le moteur à quatre soupapes refroidi par eau et doté d’une injection directe d’essence a été conçu pour fonctionner avec les carburants E25. Ceux-ci comprennent les carburants à base de bioéthanol et ce que l’on appelle le reFuel, ainsi que les e-carburants produits par régénération, qui permettent un fonctionnement presque neutre en carbone. Grâce à leur faible tendance au cliquetis, ils ouvrent la voie à des angles d’allumage plus avancés et à une compression accrue dans les six chambres de combustion. Les pistons et les arbres à cames développés spécifiquement pour le moteur GT3 R rennsport offrent des performances accrues, en particulier lorsqu’ils fonctionnent avec des carburants E25. Toutefois, le moteur peut également fonctionner avec des carburants conventionnels.

La transmission de la puissance aux roues arrière, y compris la boîte de vitesses séquentielle à six rapports à maillage constant, provient de la 911 GT3 R et n’a subi que des modifications mineures. Les changements de vitesse s’effectuent au moyen de palettes au volant qui commandent un actionneur électronique de changement de vitesse. Le rapport de transmission des quatrième, cinquième et sixième rapports avant correspond à la configuration Daytona de la voiture de course GT3. En sixième vitesse, avec un régime moteur de 9 000 tr/min, il confère à la voiture une vitesse de pointe supérieure d’environ 20 km/h au rapport de transmission plus court homologué par la FIA de la GT3 R.

Dans la version sans silencieux, le système d’échappement de course avec deux doubles sorties en position centrale offre un son de moteur authentique et extrêmement émotionnel. Deux versions plus silencieuses, équipées de silencieux et de convertisseurs catalytiques, sont disponibles pour les circuits soumis à des restrictions sonores.

Le châssis est lui aussi fondamentalement identique à celui de la voiture de course GT3. Au niveau de l’essieu avant, une suspension à double triangulation de pointe est toujours utilisée pour guider les roues, tandis qu’une suspension multibras est incorporée à l’arrière. Les amortisseurs de course KW, réglables dans cinq directions, sont dotés d’une fonction de purge. Porsche Motorsport livre la 911 GT3 R rennsport avec une configuration de base spécifique. D’autres réglages de la suspension peuvent être effectués à l’aide de cales. Leur avantage : elles permettent d’effectuer des réglages précis sans avoir à prendre des mesures fastidieuses de la suspension.

Les pneus de course proposés par Michelin en exclusivité pour les clients de la GT3 R rennsport constituent un autre argument de vente unique de la voiture. Ces pneus bénéficient d’une nouvelle construction associée à un nouveau mélange de gomme qui améliore la montée en température et la conduite par rapport aux Michelin Pilot Sport M S9 (S9M). De plus, le design spécialement développé sur le flanc du pneu s’intègre parfaitement à l’apparence du véhicule.

Le système de freinage de course monobloc en aluminium d’AP a été doté de plaquettes de frein avec des plaques de support en titane. Elles réduisent les masses non suspendues totales d’environ un kilogramme. Le nouveau réservoir de sécurité FT3.5, d’une capacité de 117 litres, permet également de gagner du poids. Il est plus léger d’un kilogramme que la version précédente et pourra à l’avenir être utilisé dans la 911 GT3 R pour les courses. La suppression du système de climatisation est un autre facteur d’allègement. La ventilation du conducteur est assurée par le concept de refroidissement des sièges de la 911 GT3 R. Dans l’ensemble, les développeurs visent un poids en ordre de marche de 1 240 kg pour la 911 GT3 R rennsport. Cela équivaut à un rapport poids/puissance de 2,0 kg/PS.

Porsche Motorsport propose l’édition limitée de la 911 GT3 R rennsport au départ de l’usine au prix de 951 000 euros, TVA et options spécifiques au pays en sus.

