Singer DLS Turbo – Inspirée de la Porsche 934/5

Le spécialiste californien de restauration haut de gamme et exclusive de Porsche 911 refroidies par air – Singer – a conçu un nouveau modèle basé sur l’étude DLS (Dynamics & Lightweighting Study), intégrant la turbocompression : la Singer DLS Turbo.

Concept

En réponse aux demandes de ses clients, Singer a créé la DLS Turbo qui offre la possibilité aux propriétaires de Porsche 911 Type 964 refroidie par air d’avoir un modèle exclusif inspiré de la voiture de course Porsche 934/5.

Les services de restauration DLS Turbo sont imaginés avec chaque propriétaire pour célébrer les vainqueurs des courses d’endurance 934/5 des années 1970. Coïncidant avec l’année de l’engagement de la Porsche 963 en endurance, Singer célèbre la marque en dévoilant ce nouveau projet de restauration dont l’ADN de la course fait le lien entre le passé et le présent.

La Porsche 911 a d’abord été une voiture à moteur Flat 6 atmosphérique, qui a fait l’objet d’un développement minutieux au fil des ans afin d’optimiser les performances sur route et sur circuit. À partir du milieu des années 1970, la Porsche 911 turbo est apparue et a connu une évolution similaire. En 1977, cela a conduit à une variante de course de la 911, connue sous le nom de Type 934/5, qui a dominé la série SCCA Trans American, remportant 6 des 8 courses et le championnat.

Rob Dickinson, président exécutif et fondateur de Singer Group, a déclaré : « J’avais 12 ans lorsqu’un ami de mon père nous a montré son film Super 8 des 6 heures de Watkins Glen en 1977. Lorsque le visage familier d’une Porsche 911 s’est transformé en hanches imposantes, en prises d’air béantes et en un gigantesque aileron arrière à double plan, je me souviens encore du choc et de la prise de conscience qu’il s’agissait là de l’autre vie de la 911, celle de la voiture de course. Depuis la création de Singer, j’ai voulu revenir à ce moment, collaborer avec nos clients et célébrer cette voiture – la 934/5. »

Restauration

La restauration par Singer se base sur une Porsche 911 de type 964 qu’un propriétaire leur confie afin de la personnaliser. La voiture est soigneusement démontée autant à l’intérieur qu’au niveau de la carrosserie extérieure et tous les composants mécaniques, jusqu’à ce que la monocoque en acier (châssis) soit révélée. Le châssis est minutieusement évalué, nettoyé, renforcé et préparé afin d’être en condition optimale pour les étapes suivantes de la restauration. Une carrosserie en fibre de carbone modifiée est utilisée pour réduire le poids et augmenter la rigidité.

La forme de la carrosserie en fibre de carbone est influencée par l’analyse de la dynamique des fluides numérique (CFD) afin d’optimiser les performances aérodynamiques. Une prise d’air centrale à l’avant et une prise d’air sur le capot optimisent les performances de refroidissement, tandis que les prises d’air sur les ailes arrière et les conduits NACA facilitent le refroidissement des freins et du turbocompresseur.

Deux configurations

Certains propriétaires préfèrent que leur restauration soit axée pour une utilisation piste, tandis que d’autres préfèrent une restauration pour un usage routier.

La Singer DLS Turbo en teinte orange Sanguine a été spécifiée par son propriétaire pour mettre l’accent sur les performances sur circuit. Elle est équipée d’un aileron arrière à fort coefficient d’abattement avec élément supérieur réglable et d’un bouclier avant orienté utilisation circuit avec un plus grand splitter.

Un autre modèle en blanc Moet (couleur champagne) a été spécifié par son propriétaire pour être orientée vers une utilisation routière, avec un aileron arrière optimisé et un bouclier avant qui réduisent la traînée.

Les propriétaires peuvent demander que leur Porsche 911 Type 964 soit modifiée pour accepter les deux configurations aérodynamiques. Le bouclier avant et le couvercle de coffre arrière sont amovibles et interchangeables, ce qui permet à chaque propriétaire de personnaliser son véhicule et d’avoir la liberté de choix.

Préparation moteur

Comme pour tous les services de restauration et de modification de Singer, le moteur de la Porsche 911 Type 964 du propriétaire est le point de départ. Le moteur est démonté jusqu’au bloc moteur avant d’être restauré en utilisant des composants de haute performance et des modifications pour optimiser les performances.

Le flat-six de 3,8 litres à 4 soupapes par cylindre est équipé de deux turbocompresseurs, de wastegates électriques, d’un système de refroidissement intermédiaire air-eau et d’un ventilateur électrique monté à l’horizontale. Cette évolution du moteur développé pour les restaurations DLS permet d’atteindre une puissance de plus de 700 ch à plus de 9 000 tr/min.

Rob Dickinson, a ajouté : « Les résultats de la suralimentation par turbocompresseur de notre moteur DLS avancé à 4 soupapes et à haut régime ont été tout à fait spectaculaires et leur combinaison avec tout ce que nous avons appris sur l’allègement et la dynamique du véhicule a fourni la toile parfaite pour honorer le Type 934/5 et son rôle vital dans la genèse de la 911 en tant que voiture de course. »

Expérience de conduite sur mesure

Selon les instructions du propriétaire de la voiture, Singer personnalise le caractère de chaque restauration. Une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports transmet la puissance aux roues arrière. Une suspension orientée vers la piste et des amortisseurs sur mesure avec réglage à distance font partie des détails qui peuvent être pris en compte.

De puissants disques en carbone céramique et des étriers monoblocs légers sont installés pour une utilisation sur route et sur circuit. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 ou Cup 2R sont montés sur des jantes légères en magnésium forgé à blocage central de 19″ (à l’avant) et 20″ (à l’arrière).

Les services de restauration et de modification permettent aux propriétaires de personnaliser la présentation extérieure et intérieure de leur voiture en fonction de leurs préférences personnelles, grâce à des finitions de peinture, de cuir et de matériaux sur mesure.

Mazen Fawaz, directeur général de Singer Group, à déclaré : « Notre étude sur la dynamique et l’allègement a marqué le début d’une nouvelle ère pour Singer et a facilité une énorme maturation de nos opérations en Californie et au Royaume-Uni. Nous avons collaboré avec certains des plus grands noms du monde de l’automobile, dont Bosch et Michelin, et nous poursuivons notre mission en nous fixant des normes toujours plus élevées. Nous continuerons à servir notre clientèle créative et passionnée avec de nouvelles idées passionnantes comme DLS Turbo. »

Prix et disponibilité

Chaque restauration est unique. Chaque propriétaire est en mesure de faire part de ses préférences personnelles et de ses exigences en matière d’ingénierie sur mesure dans le cadre du processus de collaboration avec Singer pour personnaliser sa propre 911.

Les prix des services de restauration de Singer dépendent des demandes de chaque propriétaire. Le nombre de restaurations commandées est limité.

Photos : Singer