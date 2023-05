Miniatures BMW Solido vs Ottomobile au 1:18 – Quelle est la meilleure?

Pour un budget proche (autour de 60 euros), deux marques françaises de miniatures au 1:18 se démarquent, notamment en terme de technicité et de matière : Solido et Ottomobile. Via deux reproductions BMW (Alpina B6 3.5S et M5 V10), voyons les différences de conception pour savoir laquelle est la meilleure.

Comparaison

Il existe de nombreuses marques de miniatures automobiles, notamment à l’échelle 1:18. Les prix et les qualités sont aussi très variés, passant de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros.

Parmi les marques offrant un excellent rapport qualité/prix, deux fabricants français sortent du lot, ayant chacune des avantages et des inconvénients.

La marque Solido est une marque ayant une grande histoire, accompagnant différentes génération de collectionneurs de miniatures automobiles. Elle propose des modèles à l’échelle 1:18 ayant des portes avant pouvant s’ouvrir et un volant associé à une direction fonctionnelle. Les roues sont mobiles permettant à la voiture de rouler. Le matériau principal utilisé pour la miniature est le métal injecté.

Du côté d’Ottomobile, aussi français (Cocorico!), la conception est différente : utilisation de la résine, portes non ouvrantes, direction non fonctionnelle et roues « théoriquement » non mobiles.

Coté prix, les deux marques sont assez proche : moins de 60 euros (selon la gamme) pour Solido et moins de 70 euros pour Ottomobile.

Alors que Solido propose chez de nombreux revendeurs (dont des magasins de jouets et en grandes surfaces) toute l’année des modèles de grande série à plusieurs milliers d’exemplaires et quelques séries limitée à 1 000 exemplaires, Ottomobile a bâtit sa réputation sur des modèles en série limitée disponibles uniquement via son club (exclusivement par Internet) à un moment précis et qui partent comme des petits pains. Les deux marques proposent des modèles souvent exclusifs et originaux, les démarquant d’autres concurrents du secteur.

Les détails

Afin de mieux se rendre compte des différences entre les reproductions des 2 marques, j’ai pu comparer deux modèles BMW emblématiques regorgeant de détails et commercialisés en 2023 : Alpina B6 3.5S (sur base de BMW M3 E30) par Solido et BMW M5 V10 (E60) par Ottomobile.

Grâce aux portes ouvrantes de l’Alpina B6 3.5S, l’habitacle peut être mieux admiré. De nombreux détails ont été bien reproduits par Solido mais parfois certains éléments comme les sièges (incluant les appuie-têtes) sont plus grossiers que sur un modèle en résine.

En observant de très près les deux intérieurs, celui de la BMW M5 d’Ottomobile est plus détaillé et plus réaliste que celui de l’Alpina. Cela donne un avantage à la marque Ottomobile.

A l’extérieur, un autre élément a son importance : les jantes et leur finesse tout comme la reproduction du système de freinage avec disques et étriers apparents. Bien que les jantes Alpina de Solido soient assez bien reproduites, elles sont un cran en-dessous de celles de la M5 d’Ottomobile qui laissent mieux entrevoir les disques de freins percés. La finesse est plus présente.

Les phares et les feux sont des éléments essentiels dans le réalisme des miniatures. Sur les deux miniatures, la reproduction est excellente avec une attention spéciale apportée aux détails.

Les feux arrière de l’Alpina B6 3.5S sont très réalistes avec une profondeur permettant de voir leur intérieur tout comme les ampoules. Notez au passage la finesse de reproduction du logo tout comme les emblèmes BMW et Alpina sur la carrosserie tout comme sur le centre des jantes.

La décoration très années 1980 de ce modèle est bien reproduite, contrastant avec la teinte bleue très bien appliquée. Du côté de ma BMW M5, la peinture est également bien reproduite.

Sur certains clichés, elle paraît plus épaisse que celle de Solido.

La conception des vitrages est radicalement différentes sur les 2 voitures. Alors que Solido utilise des vitres en plastique transparent assez épaisses et ayant parfois des traces de leur grappe de moulage (cf bas de la fenêtre de porte ci-dessus), les miniatures Ottomobile sont plus réalistes à ce niveau.

En effet, les vitrages sont très fins et plus détaillés avec des contours noirs selon les reproductions. C’est aussi un point négatif en terme de fragilité : il faut manipuler une miniature Ottomobile avec beaucoup plus de délicatesse et sur certains modèles la vitre peut se gondoler avec la chaleur et se décoller.

La dernière comparaison se situe sous les voitures : les reproductions sont assez simples avec un léger avantage pour Ottomobile qui n’a pas de trous de fixation pour les vis de transport et qui ne présente pas un aspect plastique.

Cette vue permet de voir le dessin des pneus qui sont assez réalistes sur les 2 modèles. Le toucher permet aussi de confirmer leur souplesse.

Concernant le packaging, Solido remporte le duel haut la main avec une boîte vitrine et un socle mettant en valeur la miniature. Du côté du concurrent, une boîte sobre blanche en carton avec le logo de la marque renferme un emballage en polystyrène afin de protéger la miniature.

Verdict

En regardant de près les deux miniatures, il n’y a pas une qui prend le dessus sur l’autre. Elles ont deux philosophies différentes, convenant à divers collectionneurs. L’avantage de la marque Ottomobile est de proposer des reproductions souvent exclusives, sans concurrence et de bonne facture. Les détails sont soignés par rapport au prix très contenu et à leur exclusivité. Certains détails pourraient être améliorés mais cela augmenterait le prix des miniatures.

C’est la même chose pour Solido qui vise un public différent, plus généraliste et souhaitant avoir une miniature à un prix contenu et pouvant être apprécié des enfants avec les portes ouvrantes et la direction opérationnelle.

La qualité des intérieurs est en-dessous de celle des modèles Ottomobile mais la voiture fait plus solide avec l’utilisation du métal injecté plus résistant aux chocs inattendus.

Chaque marque a sa personnalité, ses adeptes et sa stratégie de modèles. L’avantage de Solido est de proposer des miniatures qui se déclinent en différentes décorations et sont disponibles toute l’année, même pour les éditions limitées.

Photos : 4Legend.com