Porsche Carrera Cup Deutschland 2023 – Victoire de Harry King à Spa (1)

Harry King (Allied-Racing) a pris les devants dans la Porsche Carrera Cup Deutschland 2023 : le pilote britannique a remporté la course d’ouverture de la saison sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) devant les deux Néerlandais, Larry ten Voorde et Loek Hartog (tous deux de GP Elite). C’était les débuts de King dans la coupe allemande monomarque de Porsche – qu’il a rapidement remportée.

« C’est génial de commencer la saison avec un tel sentiment d’accomplissement. Nous avons utilisé les essais libres pour régler la voiture pour cette piste. Cela me rend d’autant plus heureux que nous ayons été récompensés en tant qu’équipe. », a déclaré King à propos de son succès lors de la course dans le cadre du programme de soutien du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC).

Le peloton de 32 personnes s’est aligné sur la grille dans leurs voitures Porsche 911 GT3 Cup sous un soleil et des températures de 19 degrés Celsius. Parti de la pole position, King est sorti proprement de la ligne dans sa voiture Cup de 510 ch (375 kW) et a remporté le sprint jusqu’au premier virage. Dans les premières minutes, le champion 2022 de la Porsche Carrera Cup Benelux a pris un avantage de près de deux secondes, pour le perdre lors d’une phase de voiture de sécurité. Pendant plus de deux tours, le peloton a suivi le Porsche Taycan Turbo S, qui se pare cette saison d’une livrée spéciale pour commémorer l’anniversaire des 75 ans de voitures de sport Porsche. Au redémarrage, King a repoussé dix attaques répétées de Larry ten Voorde et a franchi la ligne d’arrivée en premier après 13 tours.

ten Voorde a gagné deux positions pendant la course et a terminé à la deuxième place. « Les spectateurs ont eu droit à de belles courses aujourd’hui. Après la phase de voiture de sécurité, Harry King et moi avons traversé l’Eau Rouge roue contre roue – c’était spectaculaire. En fin de compte, la deuxième place est un excellent résultat. », a déclaré ten Voorde. Son coéquipier Hartog complète le podium. Peu de temps après la phase de voiture de sécurité, le jeune homme de 20 ans s’est hissé à la troisième place et, dans les dernières minutes, a défendu sa position face à son compatriote Morris Schuring (Fach Auto Tech). « C’était une course intense. J’ai perdu un peu de concentration à la fin, mais j’ai quand même réussi à ramener le résultat. », a expliqué Hartog. Schuring a pris le drapeau à la quatrième place.

Le pilote Porsche Junior Bastian Buus (Allied-Racing) a bouclé la première course de la saison à la cinquième place. Parti de la 8e place sur la grille, le Danois a gravi les échelons avec plusieurs manœuvres de dépassement. « Évidemment, j’aurais aimé finir plus haut dans le peloton mais c’est un résultat décent compte tenu de ma position sur la grille. Je commence la course de dimanche à partir de la neuvième place et j’aimerais terminer au moins dans les cinq premiers. », a déclaré Buus. Vincent Andronaco (Allied-Racing) a conclu sa première course dans la Porsche Carrera Cup Deutschland en sixième position. Cela fait du pilote de 17 ans originaire de Hambourg le meilleur pilote du Talent Pool – l’équipe de développement des jeunes de la coupe monotype.

Janne Stiak (Allemagne) a vécu une course spéciale : à l’âge de 16 ans et 49 jours, le pilote junior d’ID Racing a établi un nouveau record en tant que plus jeune concurrent d’une course Porsche Carrera Cup Deutschland. Stiak remplace Schuring, qui n’avait que 20 jours de plus à ses débuts. Stiak, cependant, a connu une course malchanceuse à Spa-Francorchamps – le jeune Allemand a dû garer sa voiture dans les stands tôt en raison d’une collision.

Le premier trophée de la saison dans la catégorie ProAm a été remporté par Georgi Donchev (ProfilDoors by Huber Racing). Le Bulgare a remporté sa catégorie sur le circuit de 7,004 kilomètres des Ardennes devant les deux Allemands Sören Spreng (GP Elite) et Kai Pfister (HRT Performance).

La deuxième manche de la Porsche Carrera Cup Deutschland de cette année a débuté samedi à Spa-Francorchamps. Larry ten Voorde est parti de la pole position. Il y a deux ans, le double champion (2020 et 2021) remportait les deux courses du championnat sur le célèbre circuit de Formule 1.

Résultat course 1 à Spa, Porsche Carrera Cup Deutschland 2023

1. Harry King (Royaume-Uni/Allied-Racing)

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

3. Loek Hartog (Pays-Bas/Team GP Elite)

4. Morris Schuring (Pays-Bas/Fach Auto Tech)

5. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

6. Vincent Andronaco (Allemagne/Allied-Racing)

7. Harri Jones (Australie/Scherer Sport PHX)

8. Theo Oeverhaus (Allemagne/CarTech Motorsport Bonk)

9. Leon Köhler (Allemagne/Huber Racing)

10. Alexander Tauscher (Allemagne/Huber Racing)

Photos : Porsche