Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Pinto à Austin

Le champion en titre Diogo C. Pinto a remporté sa première course dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Le Portugais a battu de justesse l’Australien Jordan Caruso sur le Circuit virtuel des Amériques à Austin, au Texas, pour se hisser en tête du classement après quatre des dix manches de la saison. Alejandro Sánchez a décroché la victoire dans la course de sprint, tandis que le pilote invité espagnol Pablo López a fait sensation dans le programme de soutien All-Star, mais n’a pas réussi à assurer la victoire.

La course de sprint ne s’est pas déroulée comme prévu pour le leader du championnat Charlie Collins. Le pilote VRS Coanda a réussi à assurer la huitième position sur la grille lors des qualifications. A l’issue de la course courte, cette position lui aurait suffi pour bénéficier de la grille de départ inversée pour la course de fond sur deux fois la distance avec la huitième place partant en pole position. Cependant, cela a été contrecarré par le champion en titre Diogo C. Pinto : Les Portugais de l’équipe Redline ont dépassé Collins après seulement la moitié de la distance de course. Le Britannique s’est retrouvé à la neuvième place et n’a pas pu bénéficier de la soi-disant «grille inversée».

Alejandro Sánchez (Stormforce Racing ART) est sorti vainqueur du sprint. L’Espagnol avait réalisé le meilleur temps des qualifications et profité du peu de dépassements dans le groupe de tête sur le circuit de Formule 1 de 5,516 kilomètres. La deuxième place est revenue au Britannique Sebastian Job, le champion PESC 2020 de l’équipe Oracle Red Bull Racing Esports. Il a été suivi sur la ligne par le Français Yohann Harth (Apex Racing Team), l’Australien Jordan Caruso (Altus Esports) et le Danois Lasse Bak (FYRA SimSport) en tant que meilleur rookie.

Les trois premières positions de départ de la course ont été occupées par Pinto, l’Allemand Maximilian Benecke (MOUZ) et le Britannique Jamie Fluke (Apex Racing Team). Pour le groupe de tête, la course de 16 tours a commencé sans aucun changement de position majeur, seul Sebastian Job perdant dans une bataille à trois dans les premières étapes et glissant hors de la piste. Peu à peu, les quatre premiers – Pinto, Benecke, Fluke et Caruso – ont pu se détacher.

À partir du onzième tour, la situation est devenue plus tendue : avec une attaque audacieuse, Caruso a freiné Fluke à l’approche de l’épingle, et deux tours plus tard, il a contourné Benecke. L’Allemand a ensuite pris contact avec Fluke et s’est replié. Presque simultanément, Caruso a pris Pinto par surprise, mais le Portugais n’était nullement prêt à se contenter de la deuxième place : avec une courageuse manœuvre de « tout ou rien », il a dépassé l’Australien dans l’épingle pour reprendre la tête. Même un point de freinage raté de peu dans le virage 1 n’a pas empêché le champion en titre de maintenir avec succès son avance. Ainsi, il a remporté pour la première fois une course vedette dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Alors que Jordan Caruso est passé à côté de sa toute première victoire dans le PESC, il peut se consoler en menant le classement. Assis sur 253 points, il a dépassé Charlie Collins. Le pilote VRS Coanda avait terminé cinquième de la course finale derrière Sanchez et Fluke. Le champion en titre Pinto est passé à la troisième place du classement du championnat.

Les influenceurs de Sim Racing et les créateurs de contenu livrent un duel captivant jusqu’à l’arrivée

Dans les courses All-Star menant à l’événement PESC sur le Circuit des Amériques, un nouveau venu a fait sensation : Pablo « ThePulpoLopez » López a réalisé le temps de qualification le plus rapide dans la Porsche 718 Cayman GT4 RS numérique, arrachant la pole position à sim le pro de course Casey Kirwan. L’Espagnol a pris plaisir à mener le peloton jusqu’au quatrième tour, lorsque le pilote américain a pris la tête avec une attaque impressionnante dans plusieurs virages et a maintenu sa position jusqu’au drapeau à damier. Lopez a terminé deuxième devant l’Australienne Emily « Emree » Jones et l’Américaine Tyson « Quirkitized » Meyer.

Comme d’habitude, les créateurs de contenu sont entrés dans la course principale All-Stars dans l’ordre inverse du résultat du sprint. Cela a placé Lopez au dernier rang à côté de Kirwan, qui a pris un départ légèrement meilleur et a traversé le terrain à un rythme effréné. Après seulement cinq des douze tours, il mordait les talons du leader de la course Christian « Keny500 » Ortega d’Espagne, et peu de temps après, il était en première place. Kirwan s’est à nouveau approché par derrière peu de temps après, avec le champion en titre « Emree » Jones dans son sillage. Cela a abouti à une phase finale passionnante avec un duel épique pour la victoire, que Lopez a finalement remporté par seulement 0,057 seconde. Jones a terminé deuxième devant « Keny500 » Ortega, Dave Cameron de Grande-Bretagne et l’Espagnol Xabier « Heikki360ES » Sánchez.

La 5ème manche du PESC ramène les participants en Europe

Le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, servira de scène à la cinquième manche de la saison Porsche TAG Heuer Esports Supercup le 1er avril. Sur le circuit de Formule 1 de 4,318 kilomètres en Styrie, les 30 pilotes de simulation et leur 911 GT3 Cup virtuelle participeront à une course de sprint sur dix tours et à la course de fond sur 20 tours. Des influenceurs et créateurs de contenu bien connus de la scène Esports seront également de nouveau présents dans la course de soutien de l’événement. Ils seront à nouveau en compétition avec la maquette numérique de la Porsche 718 GT4 RS Clubsport.

Résultats

Circuit des Amériques, course de sprint

1. Aléjandro Sanchez (E/Stormforce Racing ART)

2. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports)

3. Yohann Harth (F/Stormforce Racing ART)

4. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

5. Lasse Bak (DK/FYRA SimSport)

Circuit des Amériques, course vedette

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

2. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

3. Aléjandro Sanchez (E/Stormforce Racing ART)

4. Jamie Fluke (Royaume-Uni/Apex Racing Team)

5. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

Classement général après 4 manches sur 10

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 253 points

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 243 points

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 204 points

4. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports), 190 points

5. Cooper Webster (Australie/Oracle Red Bull Racing Esports), 161 points

Photos : Porsche