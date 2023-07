La nouvelle VW Passat Variant se dévoile officiellement

La nouvelle Volkswagen Passat Variant (SW) sera présentée en première mondiale à la fin du mois d’août 2023. Les premiers détails de la 9ème génération de la Passat viennent d’être dévoilés. Le nouveau modèle est équipé d’une multitude d’innovations telles qu’un concept d’affichage et de commande intuitif, un intérieur de haute qualité, un nouveau système de contrôle adaptatif du châssis, des sièges premium et des systèmes d’entrainement hybrides rechargeables avec une autonomie électrique allant jusqu’à 100 kilomètres. La nouvelle Passat Variant sera lancée au premier trimestre 2024. Il s’agit de la neuvième génération de l’une des voitures parmi les plus plébiscitées au monde, avec plus de 50 ans d’histoire et plus de 30 millions d’unités vendues.

Lors de la conception de la nouvelle Passat SW, Volkswagen a pleinement exploité le potentiel de la plateforme transversale modulaire dans sa nouvelle phase de développement – MQB evo en abrégé. Kai Grünitz, Membre du Directoire de la marque en charge du développement technique, a déclaré : « Avec la nouvelle Passat, nous avons accordé une grande importance au confort de conduite sur les longs trajets, un point que les clients ressentiront immédiatement. Ce confort est notamment assuré par un empattement plus long et le nouveau contrôle adaptatif du châssis avec des amortisseurs à deux valves. Parallèlement, notre nouveau concept d’affichage et de commande est très intuitif. Les sièges massants réglables en température illustrent la qualité encore supérieure dans l’habitacle. »

L’architecture intérieure a été repensée sur la base d’un nouveau concept. Grâce à des matériaux haut de gamme et à une isolation phonique efficace, la qualité et le confort d’ensemble atteignent un nouveau niveau. Les sièges avant ergoActive seront disponibles en option. Ils sont réglables électriquement (jusqu’à 14 positions, selon le modèle et l’équipement) et disposent de fonctions de massage et de climatisation configurables.

Nouveau concept d’affichage et de commande

La nouvelle architecture intérieure de la Passat SW prend en compte les commentaires des clients Volkswagen dans le but de rendre l’utilisation aussi intuitive que possible. La Passat SW sera donc lancée avec une nouvelle instrumentation de bord et un nouveau système d’infodivertissement. Le nouvel écran d’infodivertissement standard mesure 32 cm (12,9 pouces). Un écran de 38 cm (15 pouces) sera également disponible en option ou en fonction de l’équipement. Des curseurs tactiles rétroéclairés sont situés sous l’écran du système d’infodivertissement et permettent de régler des fonctions telles que la température intérieure et le volume. Volkswagen proposera également en option un nouvel affichage tête haute qui projette les informations sur le pare-brise et donc dans l’espace virtuel devant le véhicule. En outre, le volant multifonctions est à nouveau doté de boutons, afin d’en faciliter l’utilisation.

Un arrière plus spacieux

La nouvelle VW Passat Variant est beaucoup plus grande que son prédécesseur. La nouvelle longueur (14 centimètres de plus) augmente l’espace pour les jambes de 5 centimètres supplémentaires. La capacité du coffre est également augmentée de 40 litres pour atteindre 690 litres (lorsque le véhicule est chargé jusqu’aux dossiers de la banquette arrière), et même de 140 litres pour atteindre 1 920 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

Une tenue de route fortement améliorée

De nombreuses mesures individuelles améliorent les trains roulants du nouveau modèle : augmentation de la rigidité du carrossage et de la force latérale de l’essieu arrière à quatre bras (augmentation de la stabilité de l’essieu arrière et donc de la sécurité de conduite), nouveau dispositif de direction électromécanique, barres antiroulis et amortisseurs modifiés, et adaptés selon les jantes. Le ratio de direction plus direct et l’empattement plus long de la Passat SW ont un effet positif supplémentaire sur les caractéristiques de conduite.

Volkswagen propose également une nouvelle génération du contrôle adaptatif du châssis pour son best-seller : le DCC Pro en option avec des amortisseurs à deux valves. Ce système réagit en permanence à la surface de la route et à la situation de conduite en tenant compte de paramètres tels que la direction, le freinage et les accélérations. L’amortissement idéal est calculé pour chaque roue et ajusté au niveau des amortisseurs en quelques fractions de seconde. Le conducteur a la possibilité de régler le DCC en fonction de ses préférences personnelles – de très confortable à très sportif. En d’autres termes : plus de confort et plus de dynamisme.

Un gestionnaire de dynamique du véhicule (Vehicle Dynamics Manager) fait également partie de l’équipement de série – un système de la plateforme MQB qui a fait ses débuts dans l’actuelle Golf GTI. Le système contrôle les fonctions des blocages électroniques de différentiel (XDS) et les composants de dynamique latérale des amortisseurs contrôlés dans le système DCC Pro. Grâce au Vehicle Dynamics Manager, la tenue de route est rendue plus neutre, plus stable, plus agile et plus précise par des interventions de freinage spécifiques aux roues et par le réglage sélectif de la dureté des amortisseurs.

Un éclairage puissant

Parmi ses équipements premium, la Passat SW sera proposée avec une nouvelle génération de phares matriciels à LED IQ.LIGHT. Ces puissants phares sont plus plats que la version précédente et disposent d’un nouveau faisceau principal haute performance d’une portée d’environ 500 mètres. À l’arrière, le nouveau modèle est doté d’une bande LED horizontale continue formant les feux arrière.

Diverses motorisations

Grâce à la technologie MQB evo, différents types de motorisation sont possibles pour la nouvelle VW Passat Variant. Elle sera proposée avec des moteurs turbodiesel (TDI), des moteurs essence turbocompressés (TSI), des moteurs essence turbocompressés mild-hybrid (eTSI) et des systèmes hybrides rechargeables (eHybrid). L’autonomie électrique des nouveaux systèmes hybrides rechargeables a été augmentée jusqu’à 100 kilomètres, en fonction de l’équipement, une évolution par rapport aux modèles précédents. En outre, la recharge en courant alternatif sera plus rapide pour toutes les versions eHybrid, et la recharge en courant continu sera également possible de série pour la première fois.

Photos : Volkswagen