Visite du CUPRA City Garage à Munich

CUPRA a ouvert à l’occasion de l’IAA 2021 son premier City Garage à Munich. Deux ans plus tard à l’occasion de l’IAA Mobility 2023, nous avons visité ce lieu qui célébrait ses 2 ans d’existence en exposant le nouveau CUPRA Tavascan.

Premier CUPRA City Garage

Dans le cadre de sa stratégie de mondialisation, la marque automobile ibérique a choisi Munich pour ouvrir son premier CUPRA City Garage, un lieu unique au cœur de la ville allemande, à l’intersection des stands Open Space du salon IAA Mobility.

L’espace, dont la façade est ouverte et inspirée d’un garage, est dédié à la marque CUPRA. Situé dans un bâtiment emblématique de l’Odeonsplatz, ses éléments de design CUPRA font corps avec les éléments architecturaux et les matériaux originaux du bâtiment, respectant ainsi l’histoire du lieu.

Ce lieu favorise l’échange et la découverte de la marque CUPRA. Un modèle y est présenté dans un espace cosy. Un bar avec une machine à café permet aux visiteurs de profiter d’une boisson.

Des objets dérivés sont exposés afin de pouvoir les acquérir : miniatures, vêtements, chaussures, lunettes et autres accessoires de mode.

A l’étage, un lounge avec une salle de réunion permet d’organiser des évènements.

Ouvertures à travers le monde

Wayne Griffiths, PDG de Seat et CUPRA, a expliqué la vision derrière la création de ce nouvel espace de ventes dédié aux zones urbaines : « Avec les City Garage, nous voulons connecter les villes et leur culture, en accueillant des événements et des expositions, mais aussi en contribuant à développer de nouveaux talents locaux et des collaborations. Ils seront situés dans des lieux emblématiques et inspirés par la ville dans laquelle ils seront installés. »

Les CUPRA City Garage permettent à la marque d’offrir une expérience client atypique et unique, en plaçant l’humain au centre de sa stratégie de distribution. Depuis son apparition en 2021, d’autres CUPRA City Garage ont ouvert à travers le monde : Sydney, Rotterdam, Paris, Lisbonne.

De futurs emplacement sont été annoncés à Mexico City, à Milan, à Madrid et à Berlin.

Photos : 4Legend.com / CUPRA