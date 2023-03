Bentley lance l’initiative Extraordinary Women

Bentley Motors a lancé l’édition 2023 de son initiative Extraordinary Women, un programme mondial de mentorat qui s’engage à inspirer et à développer la prochaine génération de jeunes femmes leaders, en particulier les étudiantes dans les domaines de l’ingénierie, du design, la technologie et les affaires.

Après son lancement réussi au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis l’année dernière, le programme 2023 est étendu au Royaume-Uni et déployé pour la première fois au Royaume d’Arabie Saoudite. Dans le cadre de l’engagement plus large de Bentley en matière de diversité et d’inclusion dans le cadre de sa stratégie Beyond100, le programme Extraordinary Women est conçu pour encourager les femmes à envisager des carrières dans les STEM et l’automobile.

Bentley s’associe à un certain nombre d’universités britanniques de premier plan pour dispenser le programme, notamment Loughborough, Bath, Warwick et l’université métropolitaine de Manchester, ainsi qu’une université partenaire en Arabie Saoudite, l’université Dar Al Hekma. Au cœur du programme, la marque s’associera également à un certain nombre de femmes extraordinaires (pionnières), qui ont démontré leur propre engagement dans les domaines de l’ingénierie, du design, de la technologie et des affaires, et qui ont leurs propres réussites extraordinaires à raconter.

Lors d’un événement de lancement virtuel qui s’est tenu le 6 mars, avant la Journée internationale de la femme, et organisé par le Dr Karen Lange, membre du conseil d’administration de Bentley en charge des ressources humaines, les étudiants des universités partenaires ont pu en savoir plus sur l’initiative et comment postuler.

Bentley va maintenant travailler avec les universités pour identifier les étudiants qui seront sélectionnés pour participer au programme, avec une place disponible par université. Les candidats retenus bénéficieront d’un mentorat individuel avec le personnel expérimenté de Bentley et les extraordinaires pionniers, avant de participer à un programme d’une semaine au siège social de Bentley à Crewe en juin, où ils travailleront avec les équipes de Bentley sur des projets en direct pour mettre les apprentissages de leur expérience de mentorat à bon escient.

Le Dr Karen Lange, a déclaré : « Poursuivre une politique de diversité constructive et mutuellement bénéfique est un élément essentiel de notre stratégie Beyond100, et en particulier de notre objectif d’atteindre 30% de gestion diversifiée d’ici 2025. Notre programme sur mesure de femmes extraordinaires en est un élément clé, et celui que nous sommes. fière de mettre en œuvre dans un nombre croissant de pays. Le mentorat reste un outil de développement important chez Bentley. Être témoin du succès de la première année du programme et des commentaires positifs des jeunes femmes qui y ont participé a été gratifiant pour toutes les personnes impliquées. Nous sommes ravis de ce qui va arriver et nous sommes impatients d’accueillir plus de jeunes femmes talentueuses à bord pour les aider à développer leurs connaissances des carrières dans les STEM et l’automobile. »

Sofia Ragni, qui suit un BEng en ingénierie automobile à l’Université de Warwick, a été sélectionnée pour le programme inaugural en 2022. Une fois celui-ci terminé, elle s’est vu proposer et a accepté un stage industriel dans l’entreprise : « Mon expérience dans le programme Bentley Extraordinary Women a fondamentalement changé ma perspective sur mon futur cheminement de carrière, m’amenant à accepter un stage avant d’obtenir mon diplôme plutôt que d’obtenir mon diplôme aussi vite que possible. Cela m’a également fourni une exposition et des connaissances inestimables de l’industrie, renforçant ma décision de choisir le cours que j’ai suivi, et signifiant que Bentley est maintenant en tête de ma liste d’endroits où travailler. Je recommanderais certainement ce programme à d’autres, car une expérience peut changer complètement votre vision de ce que vous voulez faire à l’avenir. »

Photos : Bentley