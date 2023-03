La quatrième génération du Porsche Cayenne sera construite à Bratislava

Alors que le Porsche Cayenne est entièrement fabriqué chez Volkswagen Slovaquie à Bratislava depuis 2017, la 4ème génération – qui sera entièrement électrique et attendue pour la seconde moitié de cette décennie – sera également produite dans la même usine.

Porsche AG prépare le terrain pour la poursuite de l’électrification de ses gammes de modèles : le constructeur de voitures de sport a décidé de fabriquer le futur Cayenne tout électrique sur le site multimarque de Volkswagen Slovaquie à Bratislava. Après le Taycan (depuis 2019), le Macan (en 2024) et le 718 (milieu de la décennie), le Cayenne deviendra la quatrième modèle du constructeur de voitures de sport avec un groupe motopropulseur tout électrique. Porsche a déjà annoncé un autre SUV tout électrique plus gros que le Cayenne pour la seconde moitié de la décennie. Ce modèle sera produit à l’usine Porsche de Leipzig.

Albrecht Reimold, membre du conseil d’administration de Porsche en charge de la production et de la logistique, connaît très bien les points forts de l’usine multimarque de Bratislava. De 2012 à 2016, il a été président et membre du comité exécutif de Volkswagen Slovaquie en charge de la technologie : « L’usine de Bratislava a réalisé un travail remarquable ces dernières années et a reçu plusieurs prix. Le futur Cayenne sera le premier SUV 100 % électrique à y être fabriqué. Je suis sûr que l’équipe là-bas sera méticuleusement préparée et amènera la nouvelle génération sur la ligne de départ – le moment venu – dans la qualité caractéristique de Porsche. »

Le Cayenne imprime sa marque sur le segment des SUV sportifs depuis plus de 20 ans. Son succès reste intact. Avec 95 604 unités livrées au cours de son année anniversaire de 2022, le Cayenne a affiché la demande la plus élevée parmi toutes les gammes de modèles Porsche. Depuis le début de la production en 2002, le Cayenne est étroitement associé à Bratislava. Au début, les carrosseries peintes étaient envoyées de là à Leipzig. Avec la troisième génération de SUV, la production a entièrement déménagé à Bratislava en 2017. Depuis, le site a produit des modèles avec des moteurs à combustion et des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables.

L’usine slovaque prépare actuellement le démarrage de la production en série du nouveau Cayenne largement modernisé. Après son lancement en 2017, Porsche a considérablement amélioré la troisième génération de SUV avec des mesures de grande envergure affectant son groupe motopropulseur, son châssis, sa conception, ses équipements et sa connectivité. En plus de réaligner le portefeuille d’entraînements avec des moteurs à combustion et des entraînements hybrides aussi puissants qu’efficaces, les ingénieurs du Centre de développement Porsche de Weissach ont apporté des révisions majeures au système de châssis du Cayenne. L’objectif : atteindre une gamme encore plus large entre les performances sur route typiques de Porsche, le confort sur de longues distances et les capacités tout-terrain.

