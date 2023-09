Volkswagen ID. GTI Concept – L’avenir sportif des modèles électriques

À l’avenir, il y aura également des versions GTI sportives et émotives de certains modèles de la famille ID. entièrement électrique. Le prototype VW ID. GTI Concept, présenté pour la première fois au salon IAA Mobility 2023 de Munich, donne un aperçu concret de la manière dont Volkswagen transportera l’emblématique marque GTI dans l’avenir électrique.

GTI – depuis des décennies, ce nom est synonyme de voitures de sport compactes de Volkswagen. Golf GTI, Scirocco GTi, Polo GTI, up ! GTI. Des icônes. Volkswagen catapulte maintenant l’ADN GTI dans l’ère de la mobilité électrique avec la nouvelle ID. GTI Concept. La première mondiale de ce véhicule concept électrifiant a lieu lors de l’IAA Mobility 2023 – exactement 48 ans après la première mondiale de la première Golf GTI à l’IAA de Francfort. La VW ID. GTI Concept est basée sur l’ID. 2all présentée en mars 2023 – une future voiture compacte électrique qui coûte environ 25 000 euros et qui a suscité l’intérêt du monde entier. Sa traction avant, son design clair et ses proportions puissantes en font le point de départ idéal pour une nouvelle GTI. Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen, avait déjà en tête ce dérivé sportif lorsqu’il a réalisé les premières esquisses de l’ID. 2all. Et tout comme l’ID. 2all, l’ID. GTI Concept est plus qu’une simple voiture d’exposition – c’est le premier aperçu de l’avenir passionnant de la GTI, car son développement en série a déjà été décidé.

Performances

La puissance supérieure de la GTI

La façon dont la première GTI électrique libère ses capacités dynamiques donne une nouvelle impression de puissance GTI. En effet, la puissance et le couple maximum sont disponibles à la vitesse de l’éclair propre aux véhicules électriques. Les mondes de la GTI électrique. GTI Concept et de la Golf GTI turbocompressée se rencontrent au niveau de la transmission de la puissance à l’essieu avant. En effet, un blocage du différentiel de l’essieu avant – contrôlé électroniquement par un gestionnaire de la dynamique du véhicule – est utilisé comme dans la génération actuelle de l’icône des voitures de sport. La Golf GTI et la Golf GTI Clubsport ont été les premiers modèles Volkswagen équipés de ce système de contrôle de la traction. Avec le concept ID. GTI Concept, une Volkswagen électrique embarque pour la première fois ce système intelligent. La lettre « I » pour injection dans le nom de la GTI est désormais synonyme d’intelligence – sous la forme d’un système d’entraînement et d’un châssis intelligents et performants. Avec l’ID. GTI Concept, Volkswagen présente une nouvelle étape de l’évolution de ces systèmes de dynamique de conduite en réseau électronique. Le gestionnaire de la dynamique du véhicule de l’ID. GTI Concept intègre le groupe motopropulseur dans le système de commande dans une mesure encore plus large que sur les modèles à essence. Cela est possible parce que la configuration du moteur électrique, en tant que système électrique, peut être modifiée presque à l’infini. Cela permet de réaliser un large éventail de profils GTI différents. À l’aide d’une nouvelle commande GTI Experience Control située sur la console centrale, le conducteur peut choisir les caractéristiques du groupe motopropulseur de l’ID. GTI Concept. Pour la première fois, il est donc possible de régler le système d’entraînement, le train de roulement, la direction, le son et même les points de changement de vitesse simulés dans le style de l’un des modèles GTI historiques – tels que la Golf GTI I de 1976, la première Golf GTI II 16V de 1986 ou la légendaire Golf GTI IV « 25 years of GTI » de 2001. L’ID. GTI Concept est donc une machine à remonter le temps très dynamique.

La fascination de la GTI

Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, résume la fascination exercée par les voitures GTI : « La combinaison parfaite du plaisir de conduire et de la facilité d’utilisation au quotidien – voilà ce que les trois lettres GTI signifient depuis des décennies. Avec la

ID. GTI Concept, nous transportons l’ADN de la GTI dans l’ère électrique. Elle reste sportive, emblématique, technologiquement progressive et accessible, mais elle a maintenant une nouvelle interprétation pour le monde de demain : électrique, entièrement connectée et extrêmement émotive. Ici, le plaisir de conduire et la durabilité s’accordent parfaitement. Cela signifie que la GTI a un avenir – pour notre marque et pour les fans. La production a déjà été décidée dans le cadre de notre offensive électrique. Une voiture de sport Volkswagen pour l’ère électrique, adaptée à la conduite quotidienne : 100 % électrique – 100 % émotionnelle. »

L’avenir de la GTI

Andreas Mindt est responsable du design de la marque Volkswagen depuis 2023. Avant d’être designer en chef chez Bentley et responsable du design extérieur chez Audi, il avait déjà été l’un des designers pionniers de Volkswagen et avait créé des modèles à succès tels que le premier Tiguan et la septième génération de la Golf. « Avec le concept ID. GTI Concept, nous montrons que la philosophie GTI a un grand avenir chez Volkswagen. À mon avis, la puissante ID. 2all est la base parfaite pour une GTI électrique. J’avais déjà la GTI à l’esprit lorsque j’ai commencé à écrire sur le concept ID. 2all. Elle devient maintenant réalité et nous permet de projeter l’idée de la GTI dans la nouvelle ère de la mobilité électrique. », a déclaré Andreas Mindt.

Design extérieur

Les proportions

Comme la GTI originale, l’ID. GTI Concept suit le principe du design et de la technologie d’un modèle de grande série abordable. Et comme pour toutes les GTI précédentes, cette base reprend les caractéristiques dynamiques et personnalisées typiques de l’icône sportive. Cette transformation est d’autant plus réussie que le design de base de la ligne de produits a déjà le potentiel d’une GTI. Cela inclut des proportions claires et puissantes et la stabilité visuelle d’une carrosserie qui se tient avec assurance sur ses roues. L’ID. 2all possède ce potentiel, c’est pourquoi l’ID. GTI Concept qui en est dérivé possède des caractéristiques dynamiques que l’on retrouve dans des catégories de prix complètement différentes. En chiffres, ces caractéristiques peuvent être transposées à l’ID. GTI Concept : une longueur compacte de 4 104 mm, un empattement important de 2 600 mm, de grandes jantes en alliage de 20 pouces avec des pneus de performance 245/35 et des porte-à-faux de carrosserie très courts. La GTI mesure 1 499 mm de haut et 1 840 mm de large. La VW ID. GTI Concept est peinte en argent diamant métallisé, une couleur de la Golf GTI de première génération.

La calandre

À l’avant, le véhicule concept GTI présente la caractéristique extérieure la plus significative et la plus connue d’une GTI : l’entourage rouge de la calandre, qui est presque entièrement fermée dans ce cas. La ligne rouge est étroite mais néanmoins frappante. À l’avant de l’ID. GTI Concept, elle s’étend sur toute la largeur du véhicule conceptuel sous les phares matriciels à LED IQ.LIGHT. Le logo GTI en lettres rouges est intégré dans la ligne à droite. Les phares eux-mêmes sont encadrés par une barre de LED horizontale. Un module matriciel est incorporé dans chaque phare. Le badge Volkswagen est éclairé en blanc.

Pare-chocs

Le design du pare-chocs de la GTI s’inspire du sport automobile et est unique à ce modèle. Il se caractérise par un splitter avant noir dominant au centre. Au-dessus se trouve la prise d’air avec la structure en nid d’abeille typique d’une GTI (depuis la cinquième génération). Dans la zone extérieure de la calandre se trouvent deux yeux de remorquage rouges, comme ceux utilisés dans les sports automobiles. Sur les côtés, les designers ont incorporé des feux diurnes à LED dans les rideaux d’air noirs du pare-chocs avant. Les rideaux d’air dirigent le flux d’air vers les passages de roue, puis vers l’extérieur de manière ciblée afin d’optimiser les performances aérodynamiques et de refroidir les freins. Le splitter avant bas et les feux de jour à LED verticaux donnent l’impression que le véhicule conceptuel épouse la route. À l’avant, le futur et le passé se rejoignent une fois de plus, car la zone noire mate autour du splitter et de la prise d’air évoque le spoiler bas et le pare-chocs de la Golf GTI I – tous deux ont été finis en noir mat.

Silhouette

Le montant C est le signe distinctif typique de l’ID. 2all et constitue également un élément de définition de l’ID. GTI Concept. La stabilité visuelle du montant C se prolonge sur les côtés de la carrosserie pour créer une apparence puissante. Un deuxième élément stabilisateur de Volkswagen est l’épaulement droit de la fenêtre – le contour latéral entre les montants A et C. Combiné à la ligne de démarcation parallèle en dessous et aux longerons musclés, il crée une tension positive dans les surfaces, typique d’une Volkswagen et d’une GTI. En outre, les bas de caisse sont recouverts d’éléments en plastique noir mat qui optimisent l’aérodynamisme du véhicule et lui donnent une allure sportive et basse sur la route, en combinaison avec les grandes roues.

Jantes

Les extensions évasées des passages de roue en noir mat sont une autre caractéristique de la GTI. Les jantes en alliage de 20 pouces de la GTI Concept ont été conçues spécifiquement pour le véhicule concept. Elles comportent huit rayons doubles et un cercle frappant de huit ouvertures ; les surfaces intérieures des jantes sont noires, tandis que les bords des huit ouvertures ont une finition polie brillante. Les jantes au design distinctif – telles que la légendaire jante Pirelli de la Golf GTI I et la jante Denver de la Golf GTI V – font traditionnellement partie des caractéristiques de la GTI.

Le becquet de toit

Il y a 47 ans, les concepteurs de la première Golf ont créé un arrière GTI unique sans modifier les panneaux de carrosserie. Dans le même temps, ils ont créé des éléments typiques de la GTI. Il s’agit notamment de la lunette arrière avec un contour noir et du pare-chocs toujours noir au lieu de chromé. Avec l’ID. GTI Concept, l’équipe de design de Volkswagen a réinterprété ces caractéristiques. Un spoiler de toit noir remplace désormais le cadre noir de la lunette arrière et est flanqué d’éléments de guidage d’air noirs sur les côtés. Comme sur l’actuelle Golf GTI Clubsport, le grand becquet est ouvert au niveau de la transition du toit, à l’exception d’une petite nervure au centre. Le spoiler assure une force descendante optimale et un minimum de turbulences d’air. Sous le spoiler, une étroite bande de LED traverse toute la largeur du véhicule et sert de troisième feu de freinage.

Les feux arrière et le diffuseur arrière

Alors que le véhicule concept ID. 2all est équipé d’une barre horizontale de feux arrière à LED de couleur rouge, cet élément prend une teinte sombre sur le modèle GTI. Seuls les cadres des deux blocs de feux arrière 3D situés à gauche et à droite et le badge Volkswagen s’illuminent en rouge vif. Une zone noire sous la barre horizontale des feux arrière reprend le thème du pare-chocs noir de la Golf GTI I. Le lettrage GTI est intégré au milieu de cette zone. Le diffuseur arrière en deux parties est également noir et présente un design puissant. Cet élément aérodynamique est flanqué sur les côtés par les extensions des passages de roue et s’étend vers l’arrière au-delà de la carrosserie, protégeant ainsi les surfaces peintes du pare-chocs. Le diffuseur évoque ainsi le pare-chocs noir de la première Golf GTI.

Concept d’intérieur

La GTI originale donne forme à l’ID. GTI.

La première GTI avait déjà suscité l’enthousiasme en 1976 grâce à son design intérieur spécifique. À l’époque, des sièges sport à motif de damier, un volant à trois branches avec un amortisseur de chocs (que les fans appelaient affectueusement « crachoir ») et un pommeau de levier de vitesse en forme de balle de golf étaient les éléments qui transformaient une Golf en GTI. En 2023, ces éléments fonctionneront également sous une forme similaire, mais d’une manière totalement différente et fascinante.

Volant de la GTI avec repère à 12 heures et Experience Control en forme de balle de golf

Le volant à trois branches de l’ID. GTI Concept est équipé d’un airbag situé légèrement plus bas afin de créer un pont visuel avec l’absorbeur d’impact de la Golf GTI I. Le repère lumineux de 12 heures indique toujours au conducteur le chemin à suivre. Les deux branches horizontales du volant multifonction accueillent chacune une molette facile à saisir et deux boutons. Le conducteur les utilise notamment pour contrôler les instruments numériques configurables individuellement, l’affichage tête haute à réalité augmentée et des fonctions telles que le volume audio. Étant donné que la boîte de vitesses automatique est commandée au moyen d’un commutateur sur la colonne de direction, comme sur l’ID.77, les designers intérieurs ont repris le design en forme de balle de golf du premier pommeau de levier de vitesse de la GTI sur la commande multifonctionnelle GTI Experience Control située sur la console centrale. Cette dernière permet de contrôler les différents profils de conduite et les looks individuels.

Cockpit

Les écrans numériques à l’intérieur du véhicule conceptuel permettent de nouveaux designs et de nouvelles fonctions, ce qui permet d’expérimenter l’idée de la GTI de manière plus variée qu’auparavant. Les instruments de la carte d’identité ont des aspects fondamentalement différents. Concept GTI : la configuration de base est le reflet de l’ère numérique actuelle – avec toutes les informations et fonctions imaginables et un design graphique GTI sportif. En mode Vintage, le GTI Digital Cockpit (27,7 cm / 10,9 pouces) devant le conducteur se transforme en instruments d’une Golf GTI I de la deuxième série, par exemple, tout comme les instruments qui étaient également utilisés dans la légendaire GTI Pirelli – et une correspondance parfaite avec le mode Golf GTI I qui peut être activé avec le GTI Experience Control.

Affichage tête haute et mode GTI

Les designers et les ingénieurs ont également adopté une nouvelle approche avec l’affichage tête haute en réalité augmentée. Il projette un nouveau spectre de données sur le pare-brise, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour le passager avant. Cela signifie que le monde virtuel et le monde réel sont fusionnés pour le « copilote » également à bord du véhicule conceptuel. En mode de conduite standard, des informations telles que la vitesse ou l’autonomie actuelle sont projetées devant le conducteur et le passager avant. Dans cette configuration de base, la couleur blanche GTI Silver Drive est utilisée pour l’éclairage de fond et les affichages. Dès que le conducteur active le nouveau mode GTI, le rétroéclairage et tous les affichages passent à la couleur GTI Red Turbo. Le contexte : en tant que voiture de sport puissante et compacte avec un centre de gravité bas (batterie dans le plancher du véhicule) et un poids faible pour un véhicule électrique, l’ID. GTI Concept est parfaite pour rouler sur les circuits de course. Si le conducteur se rend sur la légendaire Nürburgring Nordschleife en mode GTI, par exemple, il peut afficher le tracé de la piste et la position de l’ID. GTI Concept à l’extrême gauche du pare-brise. Lors d’une course, le conducteur peut en outre voir sa position actuelle dans le peloton et sa progression (« GTI Achievements »). Le passager avant peut, entre autres, voir les temps actuels des tours déjà effectués. Le véhicule conceptuel devient ainsi une projection du monde de demain et montre à titre d’exemple ce qui pourrait être et sera possible.

Système d’infodivertissement et interfaces

L’écran tactile (diagonale : 32,7 cm / 12,9 pouces) du système d’infodivertissement est déjà une version proche de la production avec son graphisme intuitif et sa structure de menu. Il en va de même pour le bloc de climatisation situé sous l’écran. Les principales fonctions de climatisation y sont commandées à l’aide de boutons lumineux. Au milieu du bloc de climatisation – facilement accessible pour le conducteur et le passager avant – se trouve une petite molette pratique pour régler le volume du système d’infodivertissement. Un niveau plus bas se trouvent deux grandes interfaces de recharge par induction pour smartphones, qui sont verrouillées magnétiquement en position. Comme décrit ci-dessus, d’autres fonctions du véhicule sont contrôlées à l’aide de la GTI Experience Control intégrée à la console centrale. De nombreuses interfaces USB-C (45 W) réparties dans l’habitacle du véhicule alimentent les smartphones. Tous les appareils de plus grande taille imaginables peuvent être alimentés par une prise 230 V entièrement utilisable.

Siège GTI avec battement de cœur GTI

Les sièges sport étaient une caractéristique de la première Golf GTI et les sièges ergonomiques attirent également l’attention dans la nouvelle Golf GTI. Leur surface intérieure est naturellement ornée d’un motif à damier GTI réinterprété. Le tissu est appelé Jack-e (au lieu de Jacky, le nom utilisé pour le tissu de la Golf GTI VI). Le dossier du siège conducteur est en outre équipé d’un capteur de pouls (GTI Heartbeat) – un élément LED à pulsation rouge. Lorsque le véhicule concept est verrouillé à l’aide de la télécommande, l’alarme antivol est activée et le GTI Heartbeat, visible de l’extérieur, signale au conducteur que le véhicule est sécurisé.

La GTI au quotidien

L’intérieur de l’ID. GTI Concept se caractérise par un design clair, une qualité élevée et une utilisation intuitive. Le véhicule à quatre portes peut accueillir cinq passagers. Le compartiment à bagages est également généreux avec une capacité de 490 litres. De plus, comme l’ID. GTI Concept partage le pack d’entrée MEB avec l’ID. 2all, il présente également les mêmes détails pratiques. Il s’agit notamment d’un coffre supplémentaire sous le double plancher du compartiment à bagages, qui peut accueillir plusieurs sacs de courses, par exemple. Un autre espace de rangement de 50 litres se trouve sous la banquette arrière, qui peut être rabattue en un seul geste. Cet espace de rangement a été spécialement conçu pour le câble de recharge et des éléments tels que la trousse de premiers secours, les gilets de haute visibilité et le kit de dépannage. En outre, ce compartiment verrouillable (sûr) offre suffisamment d’espace pour les appareils tels que les ordinateurs portables et les tablettes, qui peuvent également y être rechargés. Lorsque la banquette arrière divisée en 60:40 est rabattue, la capacité du compartiment à bagages passe à 1 330 litres. La ID. GTI Concept n’est pas seulement à l’aise sur les courtes distances et sur les circuits de course, mais convient également aux longs trajets. Cela est dû à l’efficacité de son système d’entraînement, à son faible poids, à son bon aérodynamisme, à son train de roulement confortable malgré la sportivité du véhicule, et à sa grande batterie.

