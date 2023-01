Pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus en 1ère monte sur la Porsche 911 Dakar

Pour la première fois, Porsche a homologué un pneu tout-terrain Pirelli comme équipement d’origine pour la 911. Le pneu Pirelli Scorpion All Terrain Plus, qui a été conçu pour les conditions les plus difficiles est homologué et monté en première monte (dimensions 245/45 ZR 19 à l’avant et 295/40 ZR 20 à l’arrière) sur la nouvelle Porsche 911 Dakar, une réinterprétation du coupé classique sous une forme tout-terrain, qui a été conçue pour maximiser ses capacités tout-terrain. La nouvelle Porsche est proposée exclusivement avec des pneus Pirelli en équipement d’origine, y compris des pneus été P Zero pour une utilisation sur route et et des pneus hiver P Zero Winter pour une adhérence optimale pendant les mois les plus froids.

Le Pirelli Scorpion All Terrain Plus est le pneu de la gamme Scorpion qui a été spécialement conçu pour offrir résistance et soutien sur les terrains les plus exigeants, mais il a été adapté pour permettre à la Porsche 911 Dakar la polyvalence d’un tout-terrain ainsi que la haute performance qui a toujours incarné cette icône sportive. Un programme de développement unique a été mené pour atteindre ces objectifs, qui s’est fortement appuyé sur l’expérience de Pirelli en matière de pneus ultra hautes performances pour les voitures les plus rapides au monde.

Le département de recherche et développement de Pirelli a lancé une nouvelle famille de composés avec ce produit, capable de gérer les performances de cette voiture à la fois sur les surfaces meubles et sur l’asphalte. De plus, la structure du pneu a été renforcée – notamment à l’arrière – et optimisée pour améliorer l’aire de contact. Comparé au traditionnel Scorpion All Terrain Plus, le nouveau pneu de la Porsche 911 Dakar présente une bande de roulement qui offre également des performances compétitives sur le sec, ce qui le rend aussi efficace sur circuit que dans le désert.

Le motif de la bande de roulement épaisse mesure neuf millimètres de profondeur et les flancs renforcés et les fils se composent de deux plis de carcasse. Tout cela rend les pneus de la Porsche 911 Dakar idéaux même pour les terrains difficiles et ils sont très résistants aux coupures.

Tout cela est réalisé sans compromettre les aspects fondamentaux dont un pneu a besoin pour une utilisation quotidienne, tels que la stabilité, la sécurité et le confort. Tout au long du programme d’essais en extérieur de ce pneu, Pirelli a conduit la 911 Dakar sur tous les principaux terrains d’essais d’Europe, ainsi que sur une variété de pistes représentatives d’un large éventail de conditions.

Pirelli et Porsche bénéficient d’une longue histoire de collaboration, la Porsche 911 étant la toute première voiture à recevoir en 1982 un pneu Pirelli homologué (dans ce cas, avec le symbole « N »). En conséquence, le « ajustement parfait » de Pirelli stratégie est née avec Porsche : désignant des pneus développés en parallèle avec les constructeurs automobiles les plus prestigieux du monde, spécifiquement fabriqués sur mesure pour les voitures les plus performantes.

