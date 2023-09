Audi Q8 restylée – De nouveaux éclairages et un design plus expressif

Audi renouvelle le fleuron de la famille Q avec un design épuré et une technologie améliorée. L’esthétique extérieure revisitée avec de nouvelles jupes avant et arrière souligne le caractère fort du SUV coupé. Le pack extérieur S line, disponible en option, s’adresse aux clients qui souhaitent plus de sportivité. Pour la première fois, Audi équipe le Q8 de phares HD Matrix LED, comprenant un laser comme feu de route supplémentaire. Ces phares sont dotés de feux de jour numériques et de signatures lumineuses au choix. Les feux arrière digital OLED avec quatre designs au choix complètent l’offre de lumière élargie. De nouvelles jantes, teintes de caisse, inserts décoratifs et sièges avec surpiqûres contrastées soulignent la position dominante de la voiture parmi les modèles Q.

Design extérieur

Avec son design expressif, l’Audi Q8 restylée est le SUV coupé sportif et élégant de la marque. Avec ses formes réduites, ses surfaces généreuses et ses volumes clairs, elle offre une image dynamique. Les porte-à-faux courts et l’empattement long donnent des proportions sportives et élégantes qui peuvent être accentuées par des couleurs extérieures et des jantes distinctives.

La calandre Audi Singleframe, au design octogonal, puissant et droit, impressionne désormais par ses incrustations verticales. Elles sont disposées sur la carrosserie classique et en forme de L sur le pack extérieur S line et sur l’Audi SQ8. Ainsi, au premier coup d’œil, il est clair que l’Audi Q8 appartient aux modèles haut de gamme d’Audi et qu’elle se différencie clairement des modèles du segment inférieur. Son assurance est soulignée par les nouvelles prises d’air proéminentes, qui sont clairement intégrées dans l’architecture de la voiture.

Audi a systématiquement réduit les éléments décoratifs pour un design encore plus puriste. Afin de distinguer la version de base, le pack extérieur S line et le modèle S au premier coup d’œil, la protection anti-encastrement, la garniture de fixation des portes et le diffuseur du modèle de base présentent des couleurs contrastées qui soulignent l’aspect robuste du tout-terrain. La nouveauté pour tous les Audi Q8 est un système d’échappement avec des sorties d’échappement de qualité supérieure et visuellement attrayantes. Encore plus proche du SQ8 TFSI, le pack extérieur S line se distingue par ses prises d’air latérales clairement accentuées dans le pare-chocs avant.

La calandre Singleframe ne manquera pas d’impressionner avec sa palette de couleurs indépendante. Les packs Esthétique Noir et Esthétique Noir plus, disponibles en option, mettent l’accent sur les contours extérieurs de l’Audi Singleframe, des garnitures des vitres latérales et des pare-chocs avant et arrière. De plus, le contour de la calandre Singleframe est disponible en noir brillant.

Les phares innovants dotés de la technologie HD Matrix LED et d’une lumière laser supplémentaire, ainsi que les feux diurnes numériques positionnés sur le bord horizontal supérieur, confèrent au Q8 une expression encore plus assurée. Avec les feux arrière OLED numériques, disponibles pour la première fois sur le Q8, le caractère haut de gamme du modèle devient encore plus évident. À l’arrière, une bande lumineuse à LED, des garnitures noires brillantes et des anneaux Audi intégrés relient les feux arrière OLED numériques sur toute la largeur de la voiture.

L’Audi Q8 arbore la nouvelle identité visuelle moderne d’Audi. Plus précisément, il s’agit des nouveaux anneaux bidimensionnels qui ont fait leur apparition sur le Q8 e-tron. Ils impressionnent visuellement par leur plus grande précision. Au lieu d’être chromés, les quatre nouveaux anneaux sont contrastés en blanc et en noir ; dans le cadre d’un pack optionnel, le blanc des anneaux est remplacé par un gris foncé qui ressemble encore à du noir brillant. Sur le Q8, le pilier B porte désormais également l’identifiant du modèle, du dérivé et de la technologie.

Nouveaux phares et feux LED & OLED

Les phares à LED haute intensité éclairent la route dans le Q8 de série ; les phares à LED matriciels sont disponibles en option. Des phares HD à LED matriciels avec la lumière laser Audi sont également disponibles. Ils fonctionnent avec 24 LED et une diode laser haute puissance chacun et sont immédiatement reconnaissables grâce à une lumière ambiante bleue incorporée dans les phares. L’éclairage laser devient actif à partir de 70 km/h et augmente considérablement la portée des feux de route. Les signatures numériques des feux diurnes sont une nouveauté pour les phares haut de gamme. Elles confèrent au Q8 son apparence caractéristique et unique en permettant à l’utilisateur de sélectionner l’une des quatre signatures lumineuses individuelles via le MMI. Ce n’est pas seulement la gamme élargie de fonctions des phares qui est nouvelle, mais aussi leur design. Le positionnement plus haut des feux de jour donne au Q8 plus de largeur visuelle et crée également une connexion fluide et formelle entre les phares et le Singleframe.

Pour la première fois, le Q8 est également équipé en option de grands feux arrière OLED numérisés (OLED = diode électroluminescente organique), qui présentent également quatre signatures lumineuses numériques en conjonction avec les phares.

Comme sur les Audi A8 et Q5, les feux arrière OLED numériques du Q8 intègrent une fonction d’indication de proximité qui fonctionne en tandem avec les systèmes d’assistance. Lorsque les véhicules venant de l’arrière s’approchent à moins de deux mètres du Q8 à l’arrêt, les unités de contrôle déclenchent l’activation de tous les segments OLED numériques. Les fonctions supplémentaires comprennent les clignotants dynamiques ainsi que diverses séquences de retour à la maison et de départ de la maison.

Large gamme d’équipements

Avec ce restylage, Audi a une fois de plus affiné la gamme d’équipements du Q8. Les coutures des sièges du modèle de base sont désormais disponibles de série dans une couleur grise contrastante. Neuf incrustations décoratives sont également disponibles. Les options disponibles dans la gamme d’équipements sont les suivantes : Frêne naturel argenté à grain fin pour le modèle de base, Carbone twill mat, et Aluminium linear gris argenté pour le Q8 équipé du pack sport S line, ainsi que pour l’Audi SQ8 TFSI. Pour souligner davantage le caractère du Q8, trois nouvelles teintes extérieures sont disponibles. Audi Sport GmbH propose l’or Sakhir, le bleu Ascari et le rouge Chili, tous en finition métallisée. Mais les clients peuvent s’attendre à de nouvelles caractéristiques qui ne se limitent pas aux finitions. En effet, la gamme de jantes offre aux clients un choix de cinq nouveaux designs de jantes, avec des tailles allant de 21 à 23 pouces, pour un avantage certain sur la concurrence.

Audi élargit également la gamme d’applications. Pour la première fois, les passagers peuvent utiliser des applications populaires de fournisseurs tiers (par exemple Spotify ou Amazon music). Des mises à jour logicielles régulières et une gamme d’applications en constante expansion permettent une personnalisation encore plus poussée du système d’infodivertissement. Un magasin avec un portefeuille d’applications spécifiques au marché élargit le système modulaire d’infodivertissement de troisième génération (MIB 3). En ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite, l’affichage de l’environnement, en particulier, a été considérablement amélioré. L’Audi virtual cockpit affiche un avertissement de changement de voie, un avertissement de distance des autres usagers de la route (camions, voitures et motos), une aide à l’intersection et des informations sur les feux de circulation en ligne dans une qualité Full HD époustouflante. Outre la boutique d’applications et le nouvel affichage de l’environnement, la mise à jour du produit élargit également l’équipement de série du Q8 : des jantes en alliage de 20 pouces, une caméra de recul, l’aide au stationnement et aux feux de route, et la clé de commodité, entre autres, sont désormais de série.

Suspensions

Seule une Audi se conduit comme une Audi : c’est ainsi que la marque aux quatre anneaux résume l’ADN des caractéristiques de conduite d’une Audi, et c’est tout aussi vrai pour le Q8. Cinq caractéristiques définissent la tenue de route du Q8 : équilibrée, solide, contrôlée, précise et sans effort. La suspension, la direction et l’entraînement, ainsi que les systèmes de freinage et de contrôle, jouent tous un rôle clé dans la création d’une expérience de conduite sûre, dynamique et simultanément confortable. Même l’équipement de série, avec une suspension à ressorts en acier équilibrés et un contrôle des amortisseurs, garantit la cohérence de l’expérience de conduite de la Q8.

La suspension pneumatique à commande électronique avec un système d’amortissement adaptatif en continu – suspension pneumatique adaptative ou suspension pneumatique adaptative sport (équipement de série sur le SQ8) – peut être sélectionnée en option. En outre, la direction intégrale en option (équipement de série sur le SQ8) garantit un niveau de sécurité et de confort accru. À faible vitesse, les roues arrière tournent jusqu’à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant. Cela permet de réduire le rayon de braquage, jusqu’à un mètre, et d’améliorer la maniabilité. Dans le même temps, le conducteur bénéficie d’un plus grand confort et d’une meilleure stabilité à grande vitesse, car les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant. Pour améliorer la maniabilité de la Q8 dans les situations quotidiennes telles que les manœuvres dans les parkings, les garages ou le garage d’une maison, le système de direction a été optimisé pour une plus grande facilité.

Motorisations

La gamme s’ouvre avec le 45 TDI quattro, un moteur diesel de trois litres qui développe une puissance de 231 ch (170 kW) et un couple impressionnant de 500 Nm, qui s’étend sur un plateau entre 1 500 et 3 000 tr/min. En départ arrêté, l’Audi Q8 45 TDI accélère de 100 km/h en 7,1 secondes. Sa vitesse maximale est de 226 km/h. Ce moteur est suivi par le 50 TDI quattro, une version plus puissante de 286 ch (210 kW) et 600 Nm de couple. Le grand SUV passe de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 241 km/h.

L’Audi Q8 55 TFSI est équipé d’un moteur six cylindres de trois litres de cylindrée à injection directe qui délivre 340 ch (250 kW). Il délivre un couple maximal de 500 Nm dans une large plage de régime allant de 1 370 à 4 500 tr/min. Avec son moteur à essence turbocompressé, l’Audi Q8 accélère de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Il atteint sa vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h.

Tous les moteurs V6 de l’Audi Q8 fonctionnent avec la boîte tiptronic à huit vitesses, la transmission permanente quattro à quatre roues motrices et le système mild hybrid, qui permet de réduire la consommation de carburant de 0,5 litre aux 100 kilomètres. Ses principaux composants sont une batterie lithium-ion et un alterno-démarreur à courroie (BAS) qui alimente le système électrique principal de 48 V du SUV coupé. Lors de la décélération, le BAS récupère jusqu’à 8 kW, qu’il réinjecte dans la batterie. Entre 55 et 160 km/h, le Q8 peut rouler en roue libre avec le moteur éteint pendant 40 secondes lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur. Après le freinage, le système BAS redémarre le six cylindres rapidement et de manière très pratique. Le démarrage-arrêt commence dès 22 km/h.

Disponibilité & prix

Le lancement sur le marché de l’Audi Q8 a lieu en septembre 2023. En Allemagne, les prix du Q8 45 TDI quattro débutent à 86 700 euros, tandis que le Q8 50 TDI quattro coûte 89 700 euros. Le Q8 55 TFSI quattro coûte 89 900 euros.

En plus du SQ8 TFSI, Audi proposera qu’une seule motorisation sur le marché français pour le Q8 à cause du malus écologique : la future version hybride rechargeable Q8 TFSI, disponible courant 2024 à partir de 105 000 euros avec des équipements spécifiques.

Photos : Audi