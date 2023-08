Le marché de niche d’origine intéresse désormais tout le monde, le nombre de véhicules électriques achetés chaque année ne cessant de croître à l’échelle mondiale. La conception des pneumatiques est également touchée par l’électrification de la conduite et l’expansion du marché des véhicules électriques. Nokian Tyres conçoit et teste des pneumatiques en tenant compte des voitures électriques depuis plus de 10 ans. Le manufacturier finlandais de pneumatiques présente en tant que preuve de compatibilité avec les véhicules électriques le nouveau symbole ELECTRIC FIT pour ses pneus haut de gamme.

Nokian Tyres présente le nouveau symbole ELECTRIC FIT dans son portefeuille complet de produits haut de gamme existants et futurs afin d’aider les conducteurs de véhicules électriques à trouver des pneumatiques compatibles. Le symbole indique que les pneumatiques Nokian Tyres peuvent être montés à l’identique sur les voitures à moteur thermique et les voitures électriques, proposant ainsi des performances de produit sécurisés et de haute qualité quel que soit le groupe motopropulseur du véhicule.

« Nous avons développé et testé pendant des années nos produits aux fins de compatibilité et d’options haut de gamme qui répondent aux besoins des conducteurs de voitures électriques. Le marché des véhicules électriques s’accélérant, le nouveau symbole ELECTRIC FIT constitue la preuve de ces dix années d’efforts. », a déclaré Jukka Kasi, Vice-président senior Produits et innovations de Nokian Tyres.

Le nouveau symbole ELECTRIC FIT sera utilisé à l’échelle mondiale. Il signalera que la gamme de pneumatiques haut de gamme est compatible avec les véhicules électriques. La distribution se fera dans tous les canaux pertinents de sorte à permettre aux professionnels et aux consommateurs d’identifier les produits Nokian Tyres comme des pneumatiques de haute qualité pouvant être montés sur les voitures électriques.

Conduire en toute sécurité tout type de voiture utilisé

Les pneumatiques pour véhicules électriques doivent supporter des charges plus lourdes du fait du poids supplémentaire de la batterie. Ils doivent également répondre instantanément à la puissance de couple élevée du véhicule et être contrôlés de manière fiable dans toutes les conditions ou situations.

« Nous avons pour principe que tous nos produits doivent garantir une conduite sécurisée, quelle que soit la voiture utilisée. Les tests sont restés essentiels pour s’assurer que les performances des pneumatiques sont parfaitement intégrées aux véhicules électriques. Le changement de groupe motopropulseur des véhicules n’a pas vraiment énormément modifié notre objectif. En plus de faire progresser la sécurité, nous avons toujours développé d’autres propriétés de pneumatiques comme la faible résistance au roulement, la durabilité et le confort de haut niveau. Ces propriétés sont devenues encore plus importantes avec les voitures électriques, les conducteurs en prenant davantage conscience. », a ajouté Jukka Kasi.

En plus des produits haut de gamme de haute qualité adaptés à tous les groupes motopropulseurs de véhicules, certains pneumatiques spéciaux pour véhicules électriques Nokian Tyres sont dotés de la technologie d’absorption acoustique Nokian Tyres SilentDrive, rendant le bruit de l’habitacle plus silencieux pour correspondre au silence des voitures électriques. Ils représentent le haut de gamme destiné aux conducteurs de voitures électriques les plus exigeants.

L’innovation permanente assure la parfaite adéquation aux véhicules électriques

Nokian Tyres a inventé en 1934 le premier pneumatique hiver au monde. L’entreprise innove depuis ce jour pour encore plus sécuriser la conduite dans toutes les conditions, pour toutes les saisons – et pour tous les véhicules. Les travaux de recherche et de développement sur les véhicules électriques ont commencé il y a déjà plus d’une décennie.

« Nokian Tyres a testé ses pneumatiques et ses prototypes correspondants depuis le démarrage de l’électrification avec de multiples collaborations dans le secteur des véhicules électriques et avec des constructeurs dédiés puissants et émergents. Les pneumatiques ont été soumis aux conditions et aux situations de conduite les plus exigeantes pour faire progresser le développement de leurs performances, en dépit du changement de groupe motopropulseur des véhicules. », a ajouté Jukka Kasi.

Grâce à des travaux révolutionnaires de R&D, Nokian Tyres a lancé dès 2014 le premier pneumatique hiver au monde conçu spécifiquement pour les voitures électriques. Le pneumatique était également le premier pneumatique hiver au monde doté d’une classe énergétique A en matière de résistance au roulement au moment du lancement. Nokian Tyres a atteint le record du monde de conduite la plus rapide sur glace (252,09 km/h) avec une voiture électrique l’année de la présentation du Modèle S par Tesla, en 2012. La société a présenté en 2020 le premier pneumatique clouté au monde conçu pour une voiture électrique.

« En tant que fabricant de pneumatiques le plus au nord du monde, notre motivation a toujours été de permettre une conduite sécurisée tout au long de l’année. C’est pourquoi nous voulions nous assurer que les premiers conducteurs de véhicules électriques avaient à leur disposition les pneumatiques hiver les plus avancés et les plus sûrs. L’hiver est pour nous un défi perpétuel et ultime. Notre connaissance des formes d’hiver les plus difficiles et les plus changeantes fait avancer le développement de la gamme complète. », a déclaré Jukka Kasi.

Le portefeuille de voitures de test du secteur de R&D de Nokian Tyres est constamment mis à jour pour suivre l’évolution rapide de la technologie automobile et fournir aux conducteurs des pneumatiques tout aussi avancés. En tant que pionniers de l’industrie du pneumatique, Nokian Tyres est habitué à avoir une longueur d’avance. Au fur et à mesure que la technologie automobile avance, leurs pneumatiques en font de même.

Les voitures électriques ne seront bientôt plus que des voitures

Les premiers véhicules électriques ont été achetés par des passionnés de technologie et des connaisseurs automobiles, mais à mesure que les véhicules électriques deviennent plus courants, un nombre croissant de consommateurs se tourne vers eux. De nombreuses marques automobiles établies se concentrent davantage sur les véhicules électriques comme alternative aux moteurs thermiques, en particulier avec l’augmentation des marques automobiles se consacrant exclusivement aux véhicules électriques.

« La plupart des voitures neuves vendues seront bientôt électriques. Nous passons de la mention aux voitures électriques aux voitures électriques. Lorsque nous n’aurons pas d’autres alternatives, elles prendront le statut de simples voitures. La Norvège est un excellent exemple de cette évolution, plus de 80% des voitures neuves vendues étant désormais électriques. Les conducteurs de voitures électriques norvégiens montrent depuis des années leur grande satisfaction relative à notre gamme de pneumatiques haut de gamme. Nous sommes ainsi entièrement Electric Fit et prêts pour le moment où le reste du monde rattrapera la Norvège. », a ajouté Jukka Kasi.

Les futurs pneumatiques seront encore plus durables

Les véhicules électriques sont souvent considérés comme l’une des solutions permettant de réduire les émissions de CO2 liées à la conduite et d’atténuer les effets du réchauffement climatique.

« L’accent est mis sur l’expansion de la faible résistance au roulement et de l’efficacité énergétique des matériaux et de la production durables. Nous construisons la première usine au monde de pneumatiques sans émission de CO2 en Roumanie et pensons qu’elle établira une nouvelle norme pour l’ensemble de l’industrie du secteur. », a déclaré Teppo Huovila, Vice-président de Nokian Tyres, Qualité & durabilité.

Nokian Tyres a déjà introduit le Nokian Tyres Green Step qui voit 93% de ses matériaux recyclés ou renouvelables. Notre avons pour objectif d’ici 2030 que soient concernés 50% de tous les matériaux utilisés dans les produits de la Société.

ELECTRIC FIT

Les produits Nokian Tyres répondent aux exigences des véhicules électriques et des conducteurs modernes. La compatibilité homogène d’ELECTRIC FIT fait qu’il est possible de compter sur des performances sûres et durables en matière de pneumatiques, quelles que soient les conditions de conduite ou le type de véhicule utilisé.

Photos : Nokian