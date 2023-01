Volkswagen ne croit pas aux voitures à hydrogène et voici pourquoi…

Alors que certains constructeurs automobiles comme Toyota, Hyundai, BMW, Renault et Stellantis investissent dans le développement de véhicules électriques alimentés par une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène, Volkswagen n’y croit pas du tout pour les voitures particulières. Son PDG, Thomas Schäfer, l’a confirmé lors du CEC 2023 à Las Vegas : « L’hydrogène n’est pas pour nous. »

Sur papier, l’hydrogène présente de nombreux avantages dont la recharge très rapide par rapport aux véhicules électriques à batterie. Mais la réalité est tout autre. Alors que Toyota et Hyundai ont déjà commercialisé des voitures à hydrogène, d’autres constructeurs préparent de modèles spécifiques pour un futur proche.

Alors que l’hydrogène arrive dans le domaine des véhicules utilitaires, notamment via Symbio en France qui a développé des solutions intéressantes notamment pour des marques du groupe Stellantis, l’intégration de gros réservoirs pour stocker l’hydrogène dans une voiture particulière est plus compliquée et contraignante.

Lors du Consumer Electronics Show 2023, le magazine Autobild (dans sa version espagnole) a pu s’entretenir avec le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer. Ce dernier a confirmé que Volkswagen n’est pas convaincu aujourd’hui par ce type de voiture et ne compte pas commercialiser durant cette décenie de modèles de série alors que des prototypes ont déjà été réalisés et testés, notamment chez Audi avec l’A7 h-tron quattro et même via le concept Audi h-tron quattro.

Selon lui : « L’hydrogène, c’est de la physique pure et ça coûte cher. Ce n’est pas compétitif, surtout pas pour les voitures particulières, les réservoirs prennent de la place dans l’habitacle. Peut-être pour les véhicules utilitaires, mais pas pour les voitures de tourisme. Donc, je ne vois pas cela se produire dans cette décennie. Pas chez Volkswagen. »

Volkswagen tout comme les différentes marques du Groupe VW préfèrent se concentrer sur les véhicules électriques à batterie (BEV) dont les technologies évoluent rapidement permettant d’offrir plus d’autonomie et de temps de recharges rapides.

Photos : Volkswagen