Détail de la technologie du nouveau prototype Porsche 963 hypercar/GTP

Le 16 décembre 2020, Porsche a annoncé le développement d’un prototype LMDh pour l’engager en course à partir de janvier 2023. La perspective d’aligner un véhicule à la fois dans le championnat du monde d’endurance FIA (WEC) et dans le championnat nord-américain IMSA WeatherTech SportsCar s’est avérée être le facteur décisif pour la décision du directoire de Porsche AG. Moins de cinq mois plus tard, Porsche a divulgué son partenariat étroit avec Team Penske. La nouvelle équipe Porsche Penske Motorsport pour les courses internationales est née. L’équipe opère à partir de deux sites : le siège de l’IMSA se trouve dans la maison de l’équipe américaine de Mooresville, en Caroline du Nord, avec les opérations du WEC dirigées depuis Mannheim, en Allemagne. Après le début de la phase de tests actifs des nouveaux prototypes en janvier 2022, l’équipe d’usine a célébré ses débuts en course aux 24 Heures de Daytona 2023.

La nouvelle Porsche 963 fait ses débuts officiels en course aux 24 Heures de Daytona dans l’État américain de Floride (28/29 janvier 2023). Avant cela, le véhicule hybride avait parcouru plus de 33 000 kilomètres lors d’essais et du Roar à Daytona. Lors de la dernière séance de qualification, les deux voitures d’usine se sont qualifiées aux positions deux (n°7) et neuvième (n°6). La seule désignation de type indique clairement la voie que le constructeur de voitures de sport de Stuttgart poursuit avec la Porsche 963 : la nouvelle voiture pour les catégories supérieures Hypercar (FIA WEC) et GTP (IMSA) produit environ 680 ch (500 kW) en mode course et devrait poursuivre l’héritage réussi de la Porsche 962. Le modèle légendaire de l’ère du Groupe C a réalisé quelque chose d’inédit en 1986 et 1987 : au cours des deux saisons, les voitures ont remporté la victoire au Mans, Sebring et Daytona. Porsche détient un record dans les trois courses, avec 18 victoires aux classiques d’endurance américaines et 19 victoires au général au Mans. Les espoirs sont grands pour la victoire numéro 20 à l’occasion du 100ème anniversaire de la course française de 24 heures en juin 2023. La nouvelle Porsche 963 est prête à s’attaquer aux grands classiques de cette saison.

Châssis : base LMP2 de Multimatic avec l’identité emblématique de la marque Porsche

La réglementation stipule que tous les véhicules neufs de la catégorie LMDh doivent être basés sur un châssis LMP2. Quatre partenaires potentiels sont disponibles pour un tel projet : Multimatic, Oreca, Dallara et Ligier. Après une évaluation approfondie, Porsche a rapidement appelé à travailler avec Multimatic. En tant que plus grand des quatre constructeurs LMP2, l’entreprise de technologie automobile basée à Toronto (Canada) fournit également des composants pour la Porsche 911 RSR, la Porsche 911 GT3 R et la Porsche 911 GT3 Cup. Outre la relation commerciale existante, les énormes capacités de production ont également plaidé en faveur de Multimatic – un facteur critique étant donné que la Porsche 963 sera également pilotée par des clients des deux côtés de l’Atlantique lors de sa première année de compétition.

Le nouveau prototype de course est facilement reconnaissable comme une vraie Porsche. Son design combine des éléments modernes avec des racines historiques. La partie avant rappelle les formes douces des légendaires 956 et 962, tandis que la bande lumineuse continue rend hommage à la marque caractéristique de la série de modèles 911 de la génération 992 actuelle. « La réglementation nous donne une fenêtre de performances. En termes d’appuis et de temps au tour, le véhicule doit rester dans une plage de performances définie comme le prescrit la réglementation. C’est le seul moyen pour les instances dirigeantes du sport d’égaliser les voitures de différents constructeurs en utilisant l’équilibre des performances. », explique Christian Eifrig, chef de projet technique de la Porsche 963. Le soi-disant BoP (Balande des performances), une cote de classification pour différents véhicules dans les nouvelles classes supérieures, garantit des conditions de concurrence équitables et des courses passionnantes. Des facteurs tels que le poids minimum, le régime maximum par minute ou le ravitaillement par relais rendent les véhicules équivalents en termes de performances. « C’est assez difficile d’atteindre cette fenêtre de performance. En même temps, il s’agit d’obtenir le look typique de Porsche. Nous avons eu la tâche difficile de trouver le compromis parfait entre un aérodynamisme efficace et un langage de conception immédiatement reconnaissable. » Pour que les instances dirigeantes de l’ACO et de la FIA acceptent la soi-disant identité de marque, elle doit également répondre à de nombreux autres critères. La Porsche 963 a reçu une approbation immédiate.

Moteur turbo V8 : unité moderne basée sur la Porsche RS Spyder

Si la réglementation précise que les composants hybrides et la boîte de vitesses doivent être des composants standardisés et économiques, elle laisse une grande marge de manœuvre dans le choix du moteur à combustion. En principe, ce qui suit s’applique : la puissance de sortie est plafonnée à 707 ch (520 kW) avec un poids minimum fixé à 180 kilogrammes, y compris la périphérie. Fin 2020, Stefan Moser, en tant qu’ingénieur en chef responsable du groupe motopropulseur de la Porsche 963, et son équipe de 18 personnes ont opté pour le moteur de 4,6 litres de la Porsche 918 Spyder. Cette super voiture de sport à propulsion hybride a fait ses débuts début septembre 2013. Peu de temps avant sa première, elle est devenue la première voiture de sport de série à tourner en moins de sept minutes sur le Nürburgring-Nordschleife. Son puissant V8 offre une excellente durabilité, une énorme rigidité et une lubrification à carter sec. « Le moteur est doté d’un vilebrequin plat et a une course très courte. Cela nous a permis de le monter très bas, ce qui nous donne un centre de gravité bas et des points de liaison optimaux pour la suspension et la boîte de vitesses. Même si le moteur n’était pas un élément porteur de la 918, sa rigidité de base était relativement élevée – et cela nous convient également très bien. », explique Moser.

La Porsche 918 Spyder est propulsée par un moteur atmosphérique très efficient sans turbocompresseur. Dans le prototype LMDh, le moteur fonctionne en conjonction avec deux turbocompresseurs du constructeur néerlandais Van der Lee, ce qui augmente la pression ambiante de seulement 0,3 bar. Les turbos sont montés sur le « côté chaud », dans l’ouverture à 90 degrés de la géométrie en V. « La bonne chose est que le moteur conserve ses caractéristiques de base en tant qu’unité atmosphérique et a une réponse rapide de l’accélérateur. La pression de suralimentation relativement faible s’accumule rapidement et il n’y a donc pas de soi-disant turbo lag. », révèle le développeur du Porsche Motorsport Center de Flacht. La conversion du moteur de production en technologie turbo a été facile : environ 80% de tous les composants proviennent de la 918. Certains composants ont nécessité un renforcement supplémentaire pour faire du moteur 963 un élément de support. Autre avantage d’un moteur de 4,6 litres : dans la 918 Spyder, Porsche avait déjà conçu le V8 pour fonctionner avec un système hybride.

Les composants standardisés du système de suralimentation électrique sont fournis par les fabricants Bosch (groupe électrique, électronique et logiciel) et Williams Advanced Engineering (batterie haute tension). L’unité dite de générateur de moteur (MGU), qui est responsable de la puissance délivrée et de la récupération au freinage sur l’essieu arrière, fonctionne en interaction directe avec la boîte de vitesses standard de la marque Xtrac. Le MGU se trouve dans la cloche entre le moteur à combustion et la boîte de vitesses. L’ensemble du système électrique de l’hybride produit jusqu’à 800 volts. La batterie uniforme a une capacité énergétique de 1,35 kWh, qui peut être mobilisée à tout moment en cas d’accélération. Une puissance de 30 à 50 kW (40 à 68 ch) est disponible en courtes rafales mais ne modifie pas la puissance globale du groupe motopropulseur. Lorsque la poussée du MGU s’enclenche, la puissance du moteur thermique, qui peut atteindre plus de 8 000 tr/min (selon la BoP), diminue automatiquement. La réglementation stipule précisément la puissance délivrée.

La lignée du V8 biturbo de 4,6 litres arborant la désignation interne Porsche 9RD remonte au RS Spyder. Entre les mains de l’ancienne équipe cliente Porsche Penske, le véhicule de course a remporté tous les titres de la catégorie LMP2 de l’American Le Mans Series entre 2006 et 2008. À l’époque, le moteur du prototype jaune et rouge distinctif avait une cylindrée de 3,4 litre. Le design et le concept satisfont cependant toujours aux exigences les plus élevées du sport automobile moderne. « Le moteur V8 peut également fonctionner avec un carburant optimisé en CO2, ou carburant dit biosourcé. », se réjouit Stefan Moser. Dans ce domaine, Porsche a joué un rôle de pionnier avec l’introduction de carburants respectueux de l’environnement dans la Porsche Mobil 1 Supercup depuis la saison 2021. Les connaissances acquises avec la 911 GT3 Cup contribuent au fonctionnement optimal de la nouvelle Porsche 963.

Données techniques de la Porsche 963

Longueur/Largeur/Hauteur : 5 100/2 000/1 060 mm

Empattement : 3 148 mm

Poids mini : 1 030 kg

Vitesse de pointe : >330 km/h

Données techniques du moteur 9RD

Conception : moteur V8

Cylindrée : 4 593 cm3

Charge : 2 turbocompresseurs

Angle de rangée de cylindres : 90 degrés

Alésage : 96 mm

Course : 81 mm

Puissance : > 515 kW (700 ch)

RPM : > 8 000 tr/min

Photos : Porsche