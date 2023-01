Porsche Vision 357 – Un concept hommage à la 356 et aux 75 ans de Porsche

En 1948, Ferry Porsche réalise son rêve de voiture de sport : avec son équipe, il produit la Porsche 356 N°1 Roadster. Elle a marqué la naissance d’une marque légendaire et jeté les bases d’une success story exemplaire, pour la légende Porsche. Le constructeur de voitures de sport fête son 75ème anniversaire en 2023 avec des célébrations dans le monde entier et un concept a été spécialement créé : la Porsche Vision 357.

2023 – année des 75 ans du constructeur Porsche

« 75 ans de Porsche sont synonymes d’esprit pionnier, de passion et de rêves. Nous célébrons avec des personnes inspirées par des rêves. », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. Les célébrations débutent avec l’exposition spéciale « Driven by Dreams – 75 ans de voitures de sport Porsche », qui s’ouvre le 27 janvier 2023 au « DRIVE. Volkswagen Group Forum » à Berlin et se poursuivra jusqu’au 10 septembre 2023. Les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans les visions et les projets de la success story de Porsche et de consigner leurs propres rêves et valeurs à l’aide d’un module numérique. C’était l’occasion de dévoiler en première mondiale le concept Porsche Vision 357 aux invités de la soirée inaugurale. Le concept y sera visible jusqu’à mi-février 2023.

« Driven by Dreams » définit l’essence de la marque. De plus, le slogan reflète l’approche avec laquelle les gens derrière Porsche travaillent chaque jour pour réaliser les rêves des clients du monde entier. « Nous sommes fiers de notre héritage. C’est la base d’un avenir prospère. Nous associons notre héritage à l’innovation et au progrès – et ajoutons continuellement de nouveaux moments extraordinaires à l’histoire unique de Porsche. », explique Blume.

Interprétation moderne de la Porsche 356

La Porsche Vision 357 – un hommage à la 356 – en est un excellent exemple et peut être vue pour la première fois à Berlin. Avec ce concept car, l’équipe Style Porsche fait entrer le design monolithique dans le présent et montre les implémentations possibles d’une philosophie de conception future : un exemple frappant est l’amélioration constante de la signature lumineuse, qui est à la fois progressive et visionnaire dans la façon dont elle pointe vers l’avenir. Le concept fondamental reflète l’interaction entre tradition et innovation : à quoi pourrait ressembler aujourd’hui le rêve de Ferry Porsche d’une voiture de sport ?

« Avec la Porsche Vision 357, nous avons créé un cadeau d’anniversaire très spécial. Cela souligne l’importance de notre ADN de conception basé sur la 356. L’étude est une tentative de combiner de manière cohérente le passé, le présent et l’avenir. Les proportions rappellent le modèle historique, tandis que les détails visualisent la vue vers l’avenir. », a déclaré Michael Mauer, vice-président Style Porsche. «

Avec sa forme monolithique, l’habitacle étroit avec une ligne de mouche abrupte et de larges épaules, les proportions de la Porsche Vision 357 évoquent les lignes de la 356. Le pare-brise s’enroule fortement autour des montants A. Comme dans son ancêtre historique, Porsche repousse les limites de la production de verre : les premières 356 avaient un pare-brise divisé avec une barre au milieu. La conception en deux parties a été remplacée dans l’année modèle 1952 par un pare-brise monobloc avec un coude au centre. Les montants A de la Porsche Vision 357 sont noirs et unissent visuellement les surfaces des vitres latérales en une seule unité. Ce graphique DLO (ouverture à la lumière du jour) ressemble à la visière d’un casque.

Les détails fonctionnels sont intégrés et renforcent le caractère sculptural du véhicule. Cela inclut les ouvre-portes dissimulés par les vitres latérales et les feux arrière, qui se trouvent derrière un réseau de points à motifs dans le corps lui-même.

Un autre clin d’œil à l’original est le motif de calandre à l’arrière, dans lequel le troisième feu stop est intégré. Comme tous les modèles Porsche actuels, la Vision 357 est dotée d’un signet lumineux à quatre points à l’avant. Le design rond des phares rappelle également les feux caractéristiques de la 356. Il existe également des parallèles dans la peinture : le concept bicolore avec les teintes grises Ice Grey Metallic et Grivola Grey Metallic dans les régions inférieures de la face avant rappelle les tons gris qui étaient déjà populaires dans les années 1950.

La voie large donne une impression haussière et améliore la stabilité de conduite. Les jantes de 20 pouces sont en magnésium et sont équipées d’enjoliveurs en fibre de carbone et de verrous centraux aérodynamiquement avantageux. Visuellement, ils rappellent également une roue Porsche légendaire : les 356 A et 356 B avec freins à tambour avaient des jantes avec le cercle de boulons particulièrement grand de 205 millimètres.

Le design est une composante élémentaire de la légende Porsche depuis le tout début. Des études visionnaires et des concept-cars constituent la base d’un design unique et innovant.

« Penser l’avenir de manière créative est l’une des principales responsabilités de Style Porsche. Les études de concept sont le vivier d’idées qui alimentent le design de demain. Nous sommes perpétuellement dans un voyage conceptuel vers l’avenir de la mobilité. Maintes et maintes fois, l’histoire de la marque sert de source d’inspiration. Revenir sur notre tradition avec un futur concept-car n’est pas aussi paradoxal qu’il y paraît. La liberté de création est également importante : c’est là que peuvent émerger des idées précieuses, celles qui nous aident à imaginer notre philosophie de conception cohérente dans de nouvelles directions innovantes. », a déclaré Mauer.

Détails sportifs issus du 718 Cayman GT4 RS

Le logo anniversaire « 75 » orne les portes et la façade du concept car comme un numéro de départ. Et c’est loin d’être le seul détail du monde de la course : il n’y a rien derrière la zone inférieure des roues avant, ce qui permet une meilleure ventilation des passages de roue. Le capot avant enveloppant et sans joint est fixé avec des mécanismes de dégagement rapide. Des tiges filetées stabilisent le grand spoiler avant. Sur les seuils latéraux, les designers de Porsche ont utilisé du plastique renforcé de fibres naturelles (NFRP) – comme dans la Porsche Mission R, l’étude conceptuelle d’une voiture de course GT entièrement électrique présentée en 2021 à Munich. La base des matériaux durables est fournie par le lin. fibres issues de l’agriculture. Au lieu de rétroviseurs extérieurs traditionnels, le showcar est équipé de caméras sur le bord du toit. La garniture d’échappement visible à l’arrière est en titane d’aspect bleuté, tandis que l’intérieur du tuyau d’échappement est en céramique.

Comme la 718 Cayman GT4 RS utilisant sa plate-forme, la Porsche Vision 357 a des prises d’air de processus positionnées haut derrière les vitres côté conducteur et passager, que les designers ont orné de décalcomanies « Air » de style bande dessinée. Comme le logo « eFuel » sur le bouchon du réservoir de l’aile droite, les décalcomanies rappellent les décorations du sport automobile. Le moteur boxer six cylindres à atmosphérique de 4,0 l développe 500 ch (368 kW). Le moteur central a été imaginé pour fonctionner avec des carburants synthétiques.

Photos : Porsche