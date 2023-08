Le nouveau Volkswagen California se dévoile avec le toit ouvert

Avant sa présentation le 25/08/2023, le nouveau Volkswagen California basé sur le Multivan T7 hybride se découvre en avant-première via quelques teasers dont un dernier montrant le toit ouvert et confirmant la présence d’une seconde porte latérale. Il sera dévoilé via un concept car au Caravan Salon à Düsseldorf à partir de ce week-end.

Longtemps basé sur la même plateforme, à partir du T5 apparu il y a plus de 20 ans et évoluant en T6 et T6.1, une nouvelle génération de California est en approche avec beaucoup de changements à prévoir : doubles portes latérales, plus grand en se basant sur la version longue du VW T7 Multivan, plus technologique avec notamment l’apparition d’un tableau de commande via une dalle tactile plus grande non plus logé dans le ciel de toit mais sur le côté du meuble gauche. Elle permet de régler le thermostat, le frigo, les lumières et voir l’assiette du véhicule pour passer la nuit à plat.

La disposition intérieure semble également fortement évoluer.

A l’extérieur, un badge lumineux California se trouve sous la plaque d’immatriculation arrière. Le logo California est également présent sous les montants A.

Le toit relevé nous montre un nouveau design semblant permettre d’ouvrir en très grand via des zips la toile avant afin d’offrir une vue panoramique aux utilisateurs du lit du haut.

Bien que VW va présenter le California CONCEPT, la version de présérie est déjà en essai sur les routes et notamment sur le Nürburgring permettant de découvrir son aspect extérieur et son toit en position fermée. Les deux véhicules sont très similaires en terme de design.

Le VW T7 California de série sera lancé en Europe en 2024 en divers niveaux de finitions et de configurations

Photos : Volkswagen