VW Golf R 333 Limited Edition – Une version exclusive pour l’Allemagne

Volkswagen lance en Allemagne un nouveau modèle en édition spéciale limité à 333 unités, basé sur la Golf R Performance. Ce modèle exclusif offre un véritable coup de poing avec une puissance de 333 ch (245 kW). La stabilité de conduite et la traction nécessaires du modèle à transmission intégrale en édition spéciale sont assurées par une foule de caractéristiques d’équipement de haute qualité telles que le Torque Vectoring R-Performance, comprenant le Vehicle Dynamics Manager. La Golf R 333 sort d’usine avec une peinture jaune Lime métallisée accrocheuse. Des accents noirs soulignent en outre l’apparence du modèle en édition spéciale, qui est lancé en tant qu’objet de collection potentiel. L’édition spéciale peut être commandée chez les concessionnaires allemands à partir du vendredi 2 juin 2023 à un prix exhorbitant. Les véhicules seront livrés en octobre de cette année.

« La Golf R 333 est le premier modèle R avec une spécification prédéfinie par nos soins qui ne laisse aucun souhait du client en matière de performances insatisfait – grâce à son équipement complet. », a déclaré Hakim Halimi, responsable du marketing produit chez Volkswagen R. Les caractéristiques incluent le Torque Vectoring R-Performance avec le Vehicle Dynamics Manager, qui répartit la puissance motrice non seulement entre les essieux avant et arrière, mais également entre les deux roues arrière. Cela offre une dimension sportive particulière, en particulier dans les virages. Les profils de conduite Drift et Special, conçus pour le circuit du Nürburgring, offrent également un plaisir de conduite supplémentaire en dehors des voies publiques. Le système d’échappement R Performance d’Akrapovič avec silencieux arrière en titane et jantes Estoril noires de 19 pouces avec pneus semi-slicks soulignent en outre le caractère sportif du modèle en édition spéciale. La vitesse de pointe a également été augmentée à 270 km/h.

L’idée de base pour l’édition limitée a été fournie par la puissance du moteur de 333 ch (245 kW). Il s’agit de la puissance la plus importante sur une Golf de série avec un couple de 420 newton mètres. De plus, le réglage optimisé du moteur signifie que la réponse au changement de charge est extrêmement spontanée. Le turbocompresseur est préchargé pour le maintenir à une vitesse constante pendant la conduite à charge partielle. Cela permet alors un développement de puissance plus rapide pour une accélération ultérieure. L’ouverture du papillon des gaz dans les phases de dépassement améliore également la dynamique et les performances sur route. Lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur puis accélère à nouveau, cela permet une montée plus rapide du couple moteur et améliore sensiblement la réactivité du moteur. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, la VW Golf R 333 Limited Edition offre la meilleure valeur de sa catégorie (par rapport aux principaux concurrents).

La peinture jaune Lime métallisée élargit la gamme de couleurs de la Golf R, qui comprend le blanc Pure, le bleu Lapiz métallisé et le noir Profond nacré. « Avec la couleur extérieure spéciale, le toit peint en noir et les décalcomanies design avec le logo 333 sur les côtés, cette Golf R sera proposée dans une combinaison unique à ce jour. C’est le premier modèle Volkswagen R avec une limitation stricte à 333 unités et avec un badge numéroté séquentiellement à l’intérieur. », a déclaré Hakim Halimi.

L’équipement de série comprend également des sièges sport haut de gamme en cuir Nappa (avec appuie-tête intégré) et les puissants phares matriciels à LED IQ.LIGHT (y compris le pack Light & Vision). Des systèmes d’aide à la conduite à la pointe de la technologie sont contenus dans le pack IQ.DRIVE. Ceux-ci incluent le Travel Assist, le système de maintien de voie Lane Assist, l’Emergency Assist etl’Adaptive Cruise Control (ACC) avec fonction Stop & Go. La Golf R 333 Limited Edition est également livrée avec un airbag central (avant) et un système de caméra de recul. Un système Harman Kardon avec 8+1 haut-parleurs et une puissance totale de 480 W fournit un son parfait à l’intérieur.

La Golf R est culte. Depuis 2002, plus de 250 000 commandes ont été passées pour le best-seller de Volkswagen R. « La Golf R 333 Limited Edition est extrêmement importante pour notre marque. C’est précisément des véhicules limités et performants qui dynamisent la marque Volkswagen R – un véritable accroche-regard et extrêmement attrayant. Chaque client peut être sûr d’avoir un véhicule extrêmement rare et un objet de collection potentiel dans son garage. », a déclaré Peter Jost, Responsable du marketing & des ventes chez Volkswagen R.

Avec des prix à partir de 76 410 euros, le modèle en édition spéciale peut être commandé chez les concessionnaires allemands à partir du 2 juin 2023. La production des 333 véhicules à Wolfsburg est prévue pour septembre de cette année afin que les premiers modèles puissent être remis aux clients à partir d’octobre. De plus, un événement client à l’Autostadt est prévu pour tous les acheteurs de la Golf R 333 Limited Edition qui récupèrent leur véhicule à Wolfsburg (Allemagne) en octobre.

Photos : Volkswagen