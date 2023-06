Livre CURVES N°19 : Patagonie / Argentine / Chili de Stefan Bogner & Ben Winter – Delius Klasing

Le photographe allemand Stefan Bogner nous transporte une nouvelle fois sur des routes traversant des paysages fabuleux de la planète via le 19ème volume de la série à succès Curves, édité par Delius Klasing. Ce nouveau livre haut en couleurs nous amène au bas de l’Amérique du Sud du Chili jusqu’à la Patagonie, en passant par l’Argentine afin de découvrir le bout du monde via l’objectif du célèbre photographe, transporté par un Porsche Cayenne.

Les plus belles routes de l’Amérique du Sud

La Patagonie est synonyme de paysages infinis et impressionnants, de glaciers scintillants et de sommets majestueux. Le photographe Stephan Bogner a exploré les plus belles routes panoramiques de cette région unique afin de partager ses découvertes via de nombreuses photos et notamment de merveilleuses vues aériennes montrant des itinéraires passionnants au milieu de nulle part.

Peu importe que vous conduisiez avec désinvolture à travers la steppe sauvage dans votre caravane ou que vous préfériez les sensations fortes des routes sinueuses avec des vues à couper le souffle : l’expérience extraordinaire de la nature offre un voyage inoubliable.

Ce livre accompagné d’une carte propose de très beaux itinéraires mêlant routes de montagne, de plaines et de forêt. Il s’adresse à tous types de conducteurs : moto, voiture, camping car, camion d’expédition.

Au-delà des superbes photos, l’auteur des quelques textes en anglais et en allemand Ben Winter met en avant les meilleurs hôtels et sites touristiques (dont des restaurants) de cette région emblématique et sauvage.

Des cols de montagne avec vue, des panoramas montagneux incomparables et de vastes plateaux intacts : le paysage caractéristique de l’extrémité sud du Chili et de l’Argentine regorge de points forts. « Soulful Driving » est la devise de Stephan Bogners pour les voyages tranquilles, où seul le conducteur donne le rythme.

Ses photos met habillement en avant les points forts absolus de cette région assez désertique avec peu d’habitants par rapport à l’énorme superficie dans un guide de voyage très spécial : des vues à couper le souffle, des routes sinueuses sans fin et des recommandations très utiles.

A la fin du livre, l’auteur nous dévoile les coulisses et notamment les deux Porsche Cayenne de première génération ayant servi au long périple de plusieurs milliers de kilomètres.

Avis

S’adressant autant aux motocyclistes et aux automobilistes, aux voyageurs en camping-cars et même en camions d’expédition, ce 19ème volume de la série Curves met en avant la beauté du paysage du bout du monde.

Les superbes clichés prises du sol et même d’un drone plonge le lecteur dans un dépaysement total. La carte fournie avec le livre permet de découvrir les itinéraires mis en avant ainsi que les différents hôtels et restaurants visités. Un QR code permet de récupérer les points d’intérêts en fichier GPX afin de préparer son propre voyage.

Les quelques textes en anglais et en allemand offrent des informations complémentaires sur ce pays et des recommandations sur la gastronomie locale et où se loger.

Cette région encore très sauvage regorge de tatous, de Puma et de guanacos qui peuvent être croisés en cours de chemin. Ils accompagnent les paysages tout au long du périple rendant le voyage encore plus vivant.

Ce livre est disponible directement chez l’éditeur et en librairie.

Caractéristiques

290 pages

150 photos

Auteurs : Stefan Bogner & Ben Winter

Dimensions : 21 x 28 x 3 cm

Langues : Anglais & Allemand

Publication : 2023

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12497-5

Prix : 19,90 euros TTC

Photos : 4Legend.com