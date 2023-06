VW ID. Buzz à empattement long – Jusqu’à 7 places

Son nom évoque immédiatement une bonne chanson rock et de bonnes vibrations. Quand il fait son apparition, tout le monde a le sourire : voilà l’effet que fait l’ID. Buzz, un modèle emblématique dans le monde des véhicules électriques. Un nouveau membre de la gamme fait aujourd’hui son entrée sur le marché européen ainsi qu’au Canada et aux États-Unis : l’ID. Buzz à empattement long, garanti « Made in Germany ». Certains éléments sont réservés au marché nord américain comme la signature lumineuse incluant le grand logo VW.



Le retour du Combi en Amérique du Nord

Volkswagen annonce le grand retour du Combi VW en Amérique du Nord avec ce nouveau modèle. C’est aussi là-bas qu’a lieu le lancement mondial de l’ID. Buzz à empattement long le 2 juin 2023, sur la plage de Huntington Beach, très appréciée des surfeurs, le long de la Pacific Coast Highway près de Los Angeles. En hommage aux amateurs du modèle et à l’ensemble du pays, la présentation du nouveau modèle aura lieu dans le cadre du plus vaste festival VW Bus des États-Unis.

Le Combi a tiré sa révérence aux États-Unis et au Canada il y a 20 ans, avec la version T4. Il a pourtant gardé jusqu’à aujourd’hui son statut de modèle culte, de New York à San Francisco, et en 2023, les modèles T1, T2 et T3 à moteur arrière promènent toujours leur silhouette familière le long des plages de Californie, de Floride et de Long Island. Aujourd’hui, Volkswagen boucle la boucle en présentant l’ID. Buzz à empattement long qui signe ainsi le grand retour du Combi en Amérique du Nord, mais cette fois avec un moteur arrière électrique.

Thomas Schäfer, Membre du Directoire de Volkswagen AG en charge du groupe de marques Volume, a déclaré: « Volkswagen est un constructeur mondial qui bénéficie d’une image très solide et d’une histoire très riche, avec des millions de clients d’une grande fidélité et des produits entrés dans la légende, comme en atteste le public réuni ici pour le plus vaste VW Bus Festival des États-Unis. Je me réjouis que l’équipe Volkswagen Group of America puisse fêter le lancement mondial de l’ID. Buzz à empattement long dans ce cadre. En lançant ce modèle, nous franchissons une nouvelle étape pour redevenir une authentique love brand, une marque ayant un lien affectif avec ses clients. »

Pablo Di Si, Président et CEO de Volkswagen Group of America, souligne l’importance de l’ID. Buzz allongépour le marché américain : « L’ID. Buzz et les États-Unis sont faits l’un pour l’autre ! Fort d’une riche histoire dans le pays, le Combi y a acquis le statut de modèle culte. Aujourd’hui, notre objectif est de continuer à consolider la marque Volkswagen en Amérique. L’ID. Buzz à empattement long constitue le modèle parfait pour atteindre cet objectif. »

Lars Krause, Membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes et du Marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires, explique également que l’ID. Buzz incarne le retour d’un certain art de l’automobile : « Aux États-Unis, au Canada et en Europe, le Combi a incarné pendant des décennies un certain art de vivre. Tout le monde garde en tête cette célèbre image du T1 Lightbus à Woodstock. Le sang de ce symbole de liberté coule dans les veines de l’ID. Buzz. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer à nos clients d’Amérique du Nord une nouvelle version moderne et entièrement électrique de ce modèle de légende avec un ID. Buzz à la silhouette emblématique. »

Un modèle à empattement long

Mesurant 4 962 mm de long et doté de jusqu’à sept sièges, le VW ID. Buzz version longue constitue le modèle parfait pour un lancement en Amérique du Nord, tout en élargissant la gamme d’utilisations possibles en Europe. L’allongement de l’empattement de 250 mm lui permet de gagner en longueur et de disposer ainsi de l’espace nécessaire pour accueillir une troisième rangée de sièges avec un coffre de 2 469 litres et une nouvelle batterie plus volumineuse de 85 kWh (capacité nette), ce qui lui confère encore davantage d’autonomie. Sa nouvelle pompe à chaleur améliore en outre son efficacité en hiver.

Le VW ID. Buzz LWB est également disponible avec un nouveau moteur électrique de 210 kW (286 ch) qui permet d’augmenter la vitesse maximale limitée électroniquement à 160 km/h (ID. Buzz version Europe 150 kW : 145 km/h).

Le nouveau modèle franchit par ailleurs le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. Et ce n’est pas tout : une version à transmission intégrale (GTX) d’une puissance de 339 ch (250 kW) a été annoncée pour 2024. L’ID. Buzz GTX atteindra 100 km/h départ arrêté en 6,4 secondes, ce qui en fait le modèle parfait pour s’insérer facilement dans la circulation sur voie rapide.

L’ID. Buzz à empattement long est également doté d’un affichage tête haute, d’un système d’infodivertissement nouvelle génération et d’un système de stationnement automatique piloté à distance par smartphone. Par ailleurs, le tout nouveau toit panoramique high-tech avec vitrage intelligent n’est pas sans rappeler le célèbre Combi Samba des années 1950. Déployé sur une surface de 1,5 m², c’est le toit panoramique le plus vaste jamais fabriqué par Volkswagen. Son vitrage intelligent permet d’augmenter ou de diminuer électroniquement l’opacité du toit grâce à une molette tactile ou à la commande vocale. La version commercialisée en Amérique du Nord sera également dotée de sièges climatisés et d’un logo Volkswagen lumineux à l’avant.

Des équipements conçus en partie pour le marché américain

Les éléments rétro sont un hommage au Combi original, tout en réinterprétant le design pour l’avenir. L’emblématique logo VW surdimensionné est illuminé, avec une ligne lumineuse qui s’étend de chaque côté, se connectant aux phares à LED. Les couleurs extérieures audacieuses, avec une palette de couleurs bicolores disponible, incluent de nombreuses couleurs trouvées sur l’ID. Buzz à deux rangées : orange Energetic, jaune Pomelo Yellow et vert Mahi, par exemple. D’autres teintes, comme le bleu Cabana Blue, l’argent Metro et le gris Indium, sont tout nouveaux.

Les doubles portes arrière coulissantes électriques avec ouverture et fermeture faciles offrent un excellent accès à la troisième rangée et regorgent d’une version moderne des fenêtres coulissantes classiques, également entièrement électriques. L’ID. Buzz est également équipé de série de rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables électriquement, ainsi que d’un hayon électrique avec ouverture et fermeture faciles. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de s’approcher du véhicule avec des clés dans une poche ou un sac à main et de passer un pied sous le pare-chocs arrière pour ouvrir ou fermer le hayon au besoin. Le déverrouillage de proximité et l’entrée sans clé avec poignées de porte éclairées à l’avant facilitent l’entrée. Sur le montant D, des « bouches d’aération » rappellent les fentes de refroidissement du moteur arrière du T1 d’origine. Les jantes de 20 pouces optimisées sur le plan aérodynamique ont un diamètre supérieur de quatre pouces à celui d’un modèle T2 de 1950.

À l’intérieur, l’attention a été portée à chaque détail, du tableau de bord façon bois d’inspiration rétro aux pédales fantaisistes de lecture et de pause du concept VW ID. BUZZ de 2017, en passant par des easter eggs dispersés dans tout le véhicule. La console centrale amovible comprend un espace de rangement flexible sur le dessus, avec deux séparateurs uniques qui servent également d’ouvre-bouteille et de grattoir à glace, ainsi que deux compartiments supplémentaires en dessous.

Trois choix de couleurs et de garnitures intérieures sont disponibles. Une combinaison marron foncé et noir comprend des sièges en similicuir marron foncé avec passepoil blanc, des inserts de porte bleus et un tableau de bord aspect bois foncé, associés à une garniture de toit et des éléments de décoration noirs. Une combinaison gris clair et argile associe des sièges en similicuir gris clair à des passepoils de couleur argile, des inserts de porte en argile, un tableau de bord aspect bois clair et des pièces de décoration gris clair. La combinaison finale donne un look moderne et équilibré avec des sièges en similicuir marron clair avec passepoil jaune, des inserts de porte gris clair et un tableau de bord aspect bois délavé, associé au noir.

L’éclairage ambiant avec 30 couleurs est de série et permet aux conducteurs de choisir parmi cinq ambiances prédéfinies ou de choisir individuellement différentes zones. Un toit ouvrant panoramique en verre teinté électrochromique passe de clair à opaque d’un simple glissement de doigt.

Ce toit ouvrant mesure 171 cm de long et 104 cm de large, ce qui en fait le plus grand de tous les véhicules du Groupe Volkswagen. Le toit fonctionne grâce à une couche de PDLC (polymer-dispersed liquid crystal) intégrée dans le verre. Un courant est appliqué aux cristaux de cette couche pour créer une transparence, l’opacité se produisant lorsque la couche PDLC est désactivée. Un revêtement supplémentaire dans le verre aide à réfléchir la lumière du soleil pour aider à réduire la chaleur qui pourrait pénétrer dans le véhicule.

Grand confort

La position assise élevée offre au conducteur une visibilité suprême. En plus des sièges entièrement en similicuir perforé, tous les modèles ID.Buzz sont équipés aux USA de série de sièges conducteur et passager à 12 réglages électriques avec accoudoirs doubles, ventilation, massage et fonctions de mémoire; les sièges avant et les sièges extérieurs de deuxième rangée sont chauffants. La climatisation automatique Climatronic de série assure le confort de l’habitacle quelle que soit la saison, et les trois rangées sont équipées de bouches d’aération dédiées. Les vitres des deuxième et troisième rangées sont teintées pour plus d’intimité, ce qui aide à maintenir la température intérieure. Les sièges de la deuxième rangée peuvent être rabattus dans un rapport 60/40 et les dossiers des sièges peuvent être inclinés de 16 degrés. De plus, le banc peut être déplacé vers l’avant et vers l’arrière jusqu’à 20 cm, et il peut être avancé de 10 cm via une poignée pour permettre une meilleure sortie de la troisième rangée.

Lorsque les températures chutent à l’extérieur, le volant chauffant de série en Amérique du Nord assure le confort du conducteur; les buses de lave-glace chauffantes sont de série et un pare-brise chauffant est également disponible, ce qui contribue à maximiser l’efficacité. Les sièges pour sept sont de série et des sièges individuels sont disponibles, avec des sièges pour six. Les deuxième et troisième rangées se replient à plat et la troisième rangée peut être entièrement retirée. Un Flexboard disponible, avec deux bacs de rangement en tissu, crée un plancher plat avec les sièges rabattus. Le système audio haut de gamme Harman Kardon livrable avec 14 haut-parleurs amplifiera toute expérience d’écoute; neuf haut-parleurs sont de série.

La technologie moderne dans l’ID. Buzz offre une expérience entièrement connectée. Dans le cockpit, le conducteur se voient présenter deux écrans : l’ID de 5,3 pouces. Cockpit, qui se trouve derrière le volant avec des informations clés, et l’écran central d’infodivertissement de 12,9 pouces. Le Buzz facilite plus que jamais la connexion d’appareils compatibles avec App-Connect sans fil standard, la recharge sans fil, plus huit ports USB-C dans tout le véhicule, une prise 110 V (220 V en Europe) sous le siège passager et une recharge 12 volts dans la zone de chargement.

Le système d’infodivertissement a été mis à niveau en fonction de la prochaine berline ID.7. Les curseurs tactiles pour le volume et la température ont été illuminés. L’écran d’infodivertissement intègre désormais les fonctions de climatisation dans le bas de l’écran, permettant un accès immédiat à ces fonctions.

Le fonctionnement est devenu plus simple, plus intuitif et plus personnalisable. La barre supérieure de l’écran dispose désormais d’une nouvelle fonction d’accès direct sur la gauche, qui ouvre le menu principal avec un aperçu de toutes les applications en un seul clic. À côté se trouve un bouton pour le nouveau Car Control Center, qui offre un accès direct aux fonctions les plus importantes du véhicule, qui peuvent être configurées individuellement. Le menu principal et le Car Control Center peuvent être ouverts à tout moment sans avoir à quitter l’application active. Cela simplifie considérablement le fonctionnement. Le nouvel écran d’accueil au milieu combine le contenu des applications les plus importantes sur des tuiles de différentes tailles. En plus des contenus classiques tels que la navigation et la radio/médias, les tuiles offrent également de nouvelles fonctions telles que les suggestions de l’assistant vocal. L’écran d’accueil peut également être configuré individuellement par l’utilisateur.

Le VW ID. Buzz est également livré avec le système d’éclairage ID. Light: une bande lumineuse qui s’étend sous le pare-brise et offre au conducteur une assistance intuitive. Il utilise diverses impulsions lumineuses pour signaler l’état, comme l’état de préparation à la conduite, les instructions de virage du système de navigation, les invitations de freinage des systèmes d’assistance à la conduite et les appels téléphoniques entrants. Lors de l’utilisation de commandes vocales, il signale qu’il écoute, similaire à l’activation vocale sur les téléphones mobiles ou les assistants virtuels. Lorsque l’ID. Buzz est branché pour charger, l’ID. Light indique le niveau de charge actuel.

Disponibilité

La livraison des premiers modèles ID. Buzz débutera en 2024 en Amérique du Nord. L’ID. Buzz à empattement long sera également disponible en Europe à la même période. Tout comme le Multivan et le T6.1, tous les modèles ID. Buzz seront fabriqués sur le site principal de Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre. Berceau de toute la gamme Combi, ce site fait partie des usines automobiles à la pointe de la technologie à l’échelle mondiale.

Photos : Volkswagen