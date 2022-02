VW ID. BUZZ concept de 2017 – Un Bulli électrique annonçant l’avenir

Avec l’ID. BUZZ, Volkswagen a présenté au salon North American International Auto Show (NAIAS) 2017 à Détroit un concept de microbus d’une nouvelle ère électrique. Le concept de monospace électrique donne un regard renouvelé vers l’avenir – avec pour objectif d’amener la mobilité électrique pour tous dans le monde de demain. La nouvelle revendication de la marque le résumait : « Nous rendons l’avenir réel. »

Dr Herbert Diess, président du conseil d’administration de la marque Volkswagen, a déclaré : « L’ID BUZZ représente la nouvelle Volkswagen : moderne, positive, émotionnelle, tournée vers l’avenir. D’ici 2025, nous voulons vendre un million de voitures électriques par an, faisant de l’e-mobilité la nouvelle marque de fabrique de Volkswagen. La nouvelle e-Golf offre déjà 50 % d’autonomie électrique en plus. À partir de 2020, nous lancerons alors notre famille ID., une nouvelle génération de voitures entièrement électriques et entièrement connectées. Ce sera abordable pour des millions de personnes, pas seulement pour les millionnaires. »

Volkswagen fait la démonstration avec le concept ID. BUZZ à Détroit à quel point la mobilité électrique de demain sera riche en fonctionnalités – une véhicule spacieux à traction intégrale avec des moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, un mode de conduite entièrement automatisé (ID Pilot) et une nouvelle génération de clignotants et contrôles. « L’ID. BUZZ est le monospace de nouvelle génération. Il est basé sur le nouveau kit d’entraînement électrique modulaire (MEB – Modular Electric Drive) et offre un confort et beaucoup d’espace pour les longs trajets. Son autonomie électrique selon le NEDC est de 600 kilomètres. », a déclaré le Dr Frank Welsch, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen pour la division Développement. L’ID. BUZZ se recharge en énergie par induction ou à partir d’une borne de recharge. À une puissance de charge de 150 kW, il faut environ 30 minutes pour le recharger jusqu’à 80%.

Le concept car Volkswagen ID. BUZZ est le premier monospace permettant une conduite entièrement autonome : il suffit d’une légère pression sur le volant pour que ce dernier recule instantanément, se fond dans le cockpit et commute l’ID BUZZ du manuel au mode autonome ID. Pilot. Dans ce mode, le siège conducteur peut être retourné et le conducteur peut faire face aux passagers à l’arrière. Des scanners laser, des capteurs à ultrasons, des capteurs radar, des caméras de zone et une caméra frontale balayent la zone environnante, les autres données de trafic étant reçues via le Cloud.

Dans l’ID. BUZZ, le cockpit classique n’existe plus. Au lieu de cela, le véhicule projette les informations clés au moyen d’un affichage tête haute AR (à réalité augmentée) dans le champ de vision du conducteur – en 3D, au format virtuel sur la route. Des fonctionnalités telles que les fonctions d’infodivertissement et de climatisation sont commandées via une tablette amovible. Les principales commandes de conduite, quant à elles, sont situées sur le volant. Sa section intérieure n’est pas – comme c’est normal aujourd’hui – équipée de rayons et de boutons, mais plutôt d’une sorte de pavé tactile avec des champs capacitifs, transformant ainsi le volant traditionnel en un volant tactile multifonctionnel.

L’utilisation de l’espace dans le concept car, qui compte jusqu’à huit places, est meilleure que dans tout autre véhicule électrique. L’assise multi-variable et l’intégration interactive de l’ID. BUZZ rend beaucoup de choses possibles. Grâce à la plateforme MEB XL étendue, ce véhicule concept de 4 942 mm de long, 1 976 mm de large et 1 963 mm de haut offre également des dimensions spatiales extraordinaires pour sa catégorie à l’intérieur.

Cependant, l’ID. BUZZ n’est pas seulement un géant en termes d’espace : de par sa conception, il devient également l’une des voitures les plus confortables au monde. Avec 3 300 mm, il a un empattement extrêmement long. La batterie est située entre les deux essieux dans le plancher du véhicule. Il abaisse le centre de gravité et assure une parfaite répartition du poids. La suspension de l’ID. BUZZ, avec ses amortisseurs à régulation électronique, assure en outre un confort de premier ordre. Le système de transmission intégrale zéro émission avec une puissance de sortie de 275 kW (374 ch) – via des moteurs électriques avant et arrière délivrant chacun 150 kW – est parfaitement adapté au caractère dynamique du véhicule. La version de l’ID. BUZZ présenté à Detroit en 2017 atteint 100 km/h en 5 secondes ; sa vitesse de pointe est limitée à 160 km/h.

Le VW ID. BUZZ a ensuite fait son apparition en Europe à l’occasion du salon automobile de Genève 2017 puis au Concours d’Élégance de Pebble Beach la même année.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen