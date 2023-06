VW T-Cross Breeze de 2016 – Un concept de petit SUV cabriolet

Le concept T-Cross Breeze a occupé le devant de la scène chez Volkswagen au 86e Salon automobile de Genève 2016. Ce concept car basé sur la plateforme de la Polo annonçait l’arrivée du modèle VW T-Cross : abordable, procurant du plaisir et faite pour un usage quotidien.

« Cette Volkswagen décapotable introduit un art de vivre automobile entièrement nouveau dans le monde des voitures compactes. Notre T-Cross Breeze est le premier SUV décapotable de sa catégorie tout en étant un cabriolet abordable et audacieux. Le tout avec une position assise surélevée pour une vue parfaite. », a déclaré Herbert Diess, ancien Président du Directoire de la Marque Volkswagen afin de résumer la philosophie conceptuelle de ce véhicule.

Le concept-car doté d’un TSI (moteur essence turbo à injection directe) de 110 ch (81 kW) a donné un bon aperçu du futur modèle de série complètement nouveau.

New Volkswagen

« Le T-Cross Breeze reflète le nouveau départ de notre marque. Nous voulons enthousiasmer les gens pour le ‚New Volkswagen’. Dans cet exemple, nous le faisons avec un concept de véhicule unique sur ce segment, un poste de conduite entièrement revu et un design expressif tout aussi attrayant. Nous avons mis tous les moyens en oeuvre pour construire sans aucun doute l’un des SUV de quatre mètres les plus palpitants des temps modernes. », explique, Klaus Bischoff, chef du design.

C’est pourquoi la première mondiale du nouveau T-Cross Breeze au Salon automobile de Genève 2016 a introduit une orientation radicalement nouvelle en termes de conception et de design des Volkswagen compactes.

Offensive produit – SUV sur tous les segments pertinents

L’offensive SUV de Volkswagen

Volkswagen avait pour objectif de proposer un SUV attrayant sur chacun des segments de marché pertinents. Cette offensive produit a débuté avec l’arrivée sur le marché de la seconde génération du Tiguan en 2016. Sur les plus grands marchés internationaux, le Tiguan est également proposé avec un empattement plus long. En haut de la gamme, Volkswagen a commercialisé le SUV Atlas pour les États-Unis et la Chine ainsi que le célèbre véhicule tout-terrain haut de gamme Touareg. Sous le Tiguan, deux nouveaux modèles SUV ont fait leur apparition : le T-Roc sur le segment de la Golf et le T-Cross sur le segment de la Polo.

Une motorisation efficiente – TSI de 110 ch

Le VW T-Cross Breeze présenté sur les bords du lac Léman doit rendre le plaisir de rouler en décapotable abordable. Dans ce contexte, le moteur essence à injection directe suralimenté (TSI) très efficient de 1 litre de cylindrée, le système start/stop et le mode de récupération de l’énergie au freinage marquent la première étape dans le monde de la motorisation respectueuse de l’environnement. Le 1.0 TSI de 110 ch (81 kW) séduit avec son couple maximum de 175 Nm atteint dès 1 500 tr/min. Le TSI entraîne l’essieu avant par l’intermédiaire d’une boîte à double embrayage (DSG) à 7 rapports. Ainsi équipé, le SUV cabriolet de 1 250 kg passe de 0 à 100 km/h en 10,3 s. La vitesse de pointe est de 188 km/h (consommation et émissions CO2 : 5,0 l/100 km et 115 g/km). Grâce au réservoir de 40 l, le concept-car a une autonomie théorique de 800 km : c’est largement suffisant pour rejoindre Cannes ou Venise depuis Genève avec un seul plein.

Dimensions – un nouveau gabarit parmi les compactes

Long de 4 133 mm, le T-Cross Breeze est un peu plus étendu que la CrossPolo. Entre les pare-chocs, l’empattement est long de 2 565 mm ; les parties de la carrosserie en porte-à-faux sont de fait courtes et impétueuses. Petits porte-à-faux, empattement plus grand, voici la garantie de proportions sportives. Sans les rétroviseurs extérieurs, le concept-car est large de 1 798 mm, beaucoup plus que les véhicules populaires du segment de la Polo. Les passagers du T-Cross Breeze sont également assis plus en hauteur, ce qui se ressent. La hauteur totale avec capote souple fermée de la Volkswagen est d’exactement 1 563 mm.

Design – premier aperçu d’un modèle de SUV décapotable

Extérieur – Un design de SUV des temps modernes

L’ADN inimitable de la marque fait que chaque modèle, même sans le logo VW, est immédiatement identifié comme une Volkswagen. Le design du T-Cross Breeze souligne en outre le fait que l’originalité de chaque modèle ou famille de modèles de la marque est perceptible. La seconde génération du Tiguan arrivé au printemps 2016 était le premier modèle de série du nouveau design des SUV de la marque allemande. Le concept T-Cross Breeze reprend ce style charismatique et souligne en même temps clairement qu’il s’agit d’un modèle à part entière.

Il y a évidemment un certain degré de parenté entre les modèles de SUV. Mais les signes distinctifs se remarquent tout aussi facilement. À l’avant, par exemple, le T-Cross Breeze se démarque par une calandre à la largeur frappante et des phares étroits. Ces détails donnent un aspect nouveau, fort de caractère, au plus compact des SUV. La signature prononcée des feux de jour à LED, avec un arc lumineux en filigrane sous les phares à LED, ainsi que de larges couronnes LED autour des phares antibrouillard soulignent le caractère particulier du petit SUV. La silhouette est, elle-aussi, reconnaissable entre toutes. La double ligne de caractère constitue un exemple caractéristique des traits personnels de chaque modèle SUV. À la différence du Tiguan par exemple, sa ligne inférieure n’est ici pas droite mais remonte au-dessus de la roue arrière. Il en résulte un aspect latéral complètement nouveau. En outre, les jantes empreignent naturellement les flancs du véhicule. Les jantes en alu de 19″ se caractérisent par un dessin en forme de spirale, personnalisé au niveau du moyeu par des barrettes en plastique colorées formant une étoile. La partie arrière du SUV cabriolet est dominée par le hayon de coffre, extrêmement large et comprenant les feux arrière à LED. Derrière le hayon se trouve un coffre de presque 300 litres qui se charge très facilement.

Le T-Cross Breeze est peint dans un ton vert chaleureux nommé « Summer Green Metallic ». Les pièces rapportées, dans un ton pétrole (« Deep Teal ») sombre et froid, forment dès lors un contraste de couleur parfait. Parmi ces pièces, se trouvent les élargissements des passages de roue, la grille de calandre ainsi que les parties inférieures des flancs et des pare-chocs. Au niveau des roues, les baguettes en plastique et les étoiles au centre des jantes sont également peintes couleur « Deep Teal ». Toutes les pièces en aluminium visibles de la carrosserie – les inserts décoratifs sur les cadres du pare-brise et les éléments tout-terrain comme les barres anti-encastrement avant et arrière ainsi que les bas de caisse – sont décapées au jet de sable. La capote souple est de couleur noire.

Habitacle – De grandes avancées fascinantes

Plus besoin de boutons à l’avenir. Les habitacles Volkswagen sont complètement revus en ce moment. Les designers se concentrent sur l’essentiel, réorganisent l’espace pour une nouvelle expérience et repensent complètement le poste de conduite, utilisant la prochaine génération d’interface homme-machine et développant un nouveau monde d’interaction avec le véhicule, qui un jour se passera de tout bouton. Une chose est sûre : l’habitacle de ce concept ne relève pas de la science-fiction mais donne un aperçu de la production en série à moyen terme. Volkswagen introduit déjà à bord du T-Cross Breeze un concept d’utilisation presque sans boutons.

Le SUV cabriolet fait ici le lien conceptuel avec le BUDD-e (dévoilé au Salon CES 2016 de Las Vegas). À l’exception du levier de colonne de direction, des lève-vitres et du bouton pour ouvrir et fermer la capote souple, toutes les commandes du T-Cross Breeze se font par l’intermédiaire de surfaces tactiles ou reposent sur des solutions électroniques « by-wire » de conception complètement nouvelle. La commande gestuelle fait par ailleurs partie intégrante du dispositif d’interaction. La nouvelle interface homme-machine, avec ses écrans couplés, s’utilise en mains libres et est ainsi similaire à celle du monospace à zéro émission BUDD-e. C’est le poste de conduite du futur. Enfin et surtout, on note que des éléments autrefois purement fonctionnels, comme les buses d’aération, se fondent désormais dans l’habitacle sur de larges surfaces.

Design et matériaux high-tech

Les formes et couleurs de l’habitacle font le lien avec l’extérieur expressif du véhicule. La casquette de la planche de bord et les parties extérieures de la console centrale rayonnent par leur fraîche peinture à effet « Summergreen-soft ». Cela contraste avec les surfaces sombres de l’habitacle ; la couleur des garnitures utilisée est proche de la teinte extérieure « Deep Teal ». Les deux tons ont été retenus pour les inserts décoratifs du volant. Plusieurs éléments, comme les accoudoirs, les poignées des portières, la partie arrière de la console centrale stylistiquement détachée, et la face arrière des sièges conservent cependant une couleur claire « Ceramique ». La finition précise de toutes les arêtes est mise en valeur par la combinaison de surfaces décapées par jet de sable et de surfaces polies brillantes. En ce qui concerne les matériaux, Volkswagen entre dans un nouveau monde automobile : à l’image de ce qui se fait pour les chaussures de sport high-tech, des parties de sièges sont « tricotées », pour épouser la morphologie, en 3D et dans la couleur « Deep Teal » ; à cette fin, la sellerie des bordures de siège est confectionnée à partir des tissus les plus divers en une seule opération. Des fibres hybrides en polyamide spéciales, conservant très bien leur forme, extrêmement durables et résistantes à l’abrasion ont été employées. Le procédé peut être adapté à n’importe quelle forme. Sur le T-Cross Breeze, les poches à l’arrière des sièges ont par exemple aussi été élaborées avec ce procédé.

Interface homme-machine

L’interface homme-machine interactive donne un aperçu de la prochaine génération de véhicules. Avec le T-Cross-Breeze, Volkswagen introduit sur le segment compact le système visionnaire du BUDD-e. Il s’agit de deux écrans distincts, qui se fondent entre eux, aussi bien visuellement que fonctionnellement sur une large surface unique : l’Active Info Display, combiné d’instruments entièrement programmable devant le conducteur, et le Head Unit, écran du système d’infodivertissement sur la console centrale. Ces deux zones forment un seul ensemble fonctionnel.

Active Info Display

La numérisation des instruments ouvre des perspectives entièrement nouvelles en termes de graphisme et d’interactivité. Volkswagen nomme Active Info Display cette nouvelle génération d’instruments numériques qui est maintenant courant sur tous les modèles en 2023. À bord du T-Cross Breeze, Volkswagen a dévoilé une évolution possible de l’Active Info Display équipant déjà la Passat B9 ainsi que le Tiguan de seconde génération.

Conduite sur route

Dans ce monde graphique, les informations relatives à la conduite sont affichées grâce à des visualisations tridimensionnelles animées entièrement repensées. Ces surfaces graphiques, au style avant-gardiste et dont le contenu est librement programmable par les concepteurs, marquent volontairement une rupture avec les cadrans classiques. Elles constituent une présentation virtuelle entièrement nouvelle des informations, dont le conducteur peut configurer lui-même certaines zones, de manière similaire à l’agencement des applications sur le menu d’un smartphone. En fonction de la configuration, les affichages sont modifiés, déplacés, rétrécis ou agrandis. Le fond d’écran de cette plateforme virtuelle se compose d’éléments graphiques en forme de nid d’abeilles. Ils constituent le fil rouge stylistique que l’on retrouve partout sur le T-Cross Breeze. Des motifs similaires ont en effet été choisis, par exemple pour le tableau de bord ou à l’extérieur, au niveau de la grille de calandre. La structure robuste du nid d’abeilles a été volontairement retenue car elle correspond parfaitement au caractère d’un véhicule tout-terrain.

Sélection prédictive du profil de conduite

Le T-Cross est équipé de la sélection prédictive du profil de conduite. Ce système d’aide à la conduite fonctionne en lien étroit avec la navigation, la caméra avant et d’autres systèmes de la Volkswagen. Il recueille ainsi des données comme la topographie du trajet. Lorsque le mode Auto du sélecteur prédictif de profil de conduite est activé, le système est autonome et ajuste par exemple les réglages du moteur, de la suspension ou de la direction, en fonction de la situation.

Conduite sur terrains meubles

Dans cette situation, une zone graphique de l’Active Info Display est ici entièrement dédiée à la sélection prédictive du profil de conduite (fonction tout-terrain supplémentaire). Lorsque le mode Auto du sélecteur prédictif de profil de conduite est enclenché, la voiture détecte, grâce aux capteurs embarqués les plus divers et à l’exploitation des données cartographiques, qu’elle ne se trouve plus sur une route stable mais sur un terrain meuble. Dans ce cas, l’interface homme machine associée à la sélection prédictive du profil de conduite enclenche un nouveau mode tout-terrain. Le conducteur voit alors s’afficher sur l’écran le message système suivant : « TERRAIN IDENTIFIED » / « OFFROAD MODE ACTIVATED ». À ce même moment, tous les affichages interactifs sont adaptés pour indiquer si, sur un tel terrain meuble, ce véhicule à traction avant peut continuer en toute sécurité ou pas. Les contenus relatifs au tout-terrain étant, du fait de la situation, plus pertinents, ils sont mis en avant et les informations « normales » relatives à la conduite sont déplacées vers l’extérieur et réduites en conséquence. Au centre, celles-ci laissent place à une carte topographique de l’environnement immédiat. Le châssis simplifié (pneus et amortisseurs) y est de plus affiché. Les motifs en forme de nid d’abeilles du fond d’écran se déforment verticalement sous la forme de barres (gardant le même motif pour section), représentant la hauteur du terrain détecté devant et sur les côtés du T-Cross Breeze. Elles reconstituent la topographie du terrain. Les zones à éviter sont mises en valeur séparément. À côté de l’Active Info Display se trouvent de vraies barres en plexiglas, également en forme de nid d’abeilles et éclairées. Les architectures virtuelle et réelle du véhicule se fondent à cet endroit.

Head Unit

L’écran central du système d’infodivertissement (Head Unit) est entièrement configurable. Des tuiles thématiques peuvent ainsi être agencées librement sur un quadrillage prédéfini. Le motif à la forme robuste de nid d’abeilles suit ici aussi le fil rouge stylistique. Il est par exemple possible d’afficher la topographie du trajet complet. De plus, à titre d’exemple, des informations relatives au profil d’élévation du trajet peuvent être affichées. Il est tout aussi possible de transformer le motif en forme de nid d’abeilles en un égaliseur dynamique. Une boîte de réception affiche entre temps les trois derniers messages reçus avec la photo de chacun des expéditeurs. Les données météo et une fonction « Coverflow » de défilement des pochettes des œuvres musicales de la médiathèque, font partie des autres menus thématiques. Toutes ces tuiles thématiques peuvent, comme mentionné, être agencées librement par le conducteur et le passager avant. La configuration et l’utilisation vont de soi. L’utilisation de la climatisation est totalement intuitive : grâce à un détecteur de proximité, une fenêtre dédiée, présentant les fonctions usuelles de la climatisation et les réglages du chauffage des sièges, s’ouvre tout simplement sur l’écran tactile.

Nouvelles commandes électroniques « by-wire »

Une interface de commande électronique « by-wire » sur la console centrale fait en outre partie des nouvelles fonctionnalités. La boîte à double embrayage (DSG), le frein de stationnement électronique, le réglage dynamique de la suspension (DCC, dans les modes « Sport », « Normal » et « Confort ») sont commandés à partir de cette petite interface. Ce sont trois cylindres en verre au design noble, bordés de chrome et dotés de capteurs, qui permettent une manipulation intuitive de ces fonctionnalités. Tout autour de ces cylindres en verre, se trouvent en plus des surfaces tactiles de commande pour les feux de détresse, la fonction Auto Hold, le démarrage et l’arrêt du moteur (Keyless Access) et le sélecteur de profil de conduite (mode).

Système audio de BeatsAudio

Le spécialiste audio américain Beats Electronics, fondé en 2008 par le rappeur Dr. Dre, est devenu une marque emblématique de la scène musicale, notamment grâce à ses casques audio. La société californienne offre depuis longtemps d’autres produits pour les audiophiles ; parmi ceux-ci figurent aussi des systèmes audio complets pour l’automobile. Le VW T-Cross Breeze embarque un tel système audio de BeatsAudio. Un caisson de graves intégré à la console centrale entre le conducteur et le passager avant constitue le coeur de cette installation pour les basses. L’amplificateur 8 canaux de 300 W du système audio, utilise un dispositif de traitement de signaux numériques (DSP). Les haut-parleurs haut de gamme répartis dans l’habitacle diffusent un son d’une pureté cristalline. Ils comportent une ouverture spécifique soulignant aussi visuellement le système de BeatsAudio. Le système audio est évidemment compatible avec App-Connect ; les playlists de la majorité des smartphones actuels peuvent ainsi y être jouées au travers de l’interface IHM du T-Cross Breeze, via CarPlay (Apple), Android Auto (Google) ou MirrorLink. Là encore, le monde de la production en série n’est pas éloigné : parallèlement au T-Cross Breeze, une version largement évoluée de la up! a aussi fait ses débuts au Salon de l’automobile de Genève, et ce avec un système audio de BeatsAudio proche techniquement de celui-ci.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen