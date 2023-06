Retour du championnat Lamborghini The Real Race – Super Trofeo Esports en 2023

Le lancement de la saison The Real Race – Super Trofeo Esports en 2023 marque la quatrième édition du concours virtuel très apprécié des fans de Lamborghini dans le monde entier. Le format de compétition largement actualisé, organisé sur la plate-forme Assetto Corsa Competizione, propose de nouveaux changements de format passionnants et donne aux participants la chance de se mesurer aux meilleurs talents de la compétition d’élite Esport sur trois continents.

Présentant la dernière voiture de course Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, The Real Race – Super Trofeo Esports est le projet d’esports le plus ambitieux de Lamborghini à ce jour et reflète les valeurs authentiques, courageuses et inattendues du constructeur de super voitures de sport dans l’environnement passionnant des sports électroniques.

Changements de format pour 2023

La nouveauté de cette saison est une opportunité pour les aspirants talents Esport de montrer leurs compétences en direct, sur place, sur une sélection de sites de course de renommée mondiale à travers l’Europe. Aux côtés du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS racing paddock, la Fanatec Arena donne au public la possibilité de s’essayer à des simulations de course de pointe, le pilote le plus rapide de chaque événement obtenant une entrée générique dans la grande finale The Real Race – Super Trofeo Esports.

Parallèlement aux activations du circuit, les pilotes de la région européenne sont invités à participer à une série de courses en ligne en quatre manches, précédée d’une compétition à chaud avant chaque événement de course autonome. Les régions NALA et APAC ont chacune une seule qualification à chaud suivie d’une finale régionale mettant en vedette les 24 meilleurs pilotes de chaque région.

En outre, les concessionnaires Lamborghini d’Abu Dhabi et de Dubaï sont devenus les premiers au monde à s’associer au programme Real Race, en organisant une tournée de simulation dans les principales écoles et universités d’Abu Dhabi et de Dubaï pour rechercher les meilleurs «pilotes» de course étudiants. Les trois meilleurs étudiants représenteront les EAU lors de la finale du tournoi.

Pour les pilotes européens, le défi sera de se qualifier pour chaque course via une compétition à chaud dans le classement, les 24 pilotes les plus rapides des qualifications progressant vers une course autonome, en utilisant la simulation très appréciée Assetto Corsa Competizione pour déterminer les quatre premiers qui accèderont à la finale sur place sur le circuit du Grand Prix du Nürburgring.

Les pilotes qualifiés (16 au total) plus un qualifié wildcard supplémentaire de chacune des activations sur site au Paul Ricard (3 juin), Spa-Francorchamps (2 juillet) et Nürburgring (29 juillet), ainsi que les trois de Lamborghini Abu Dhabi et Dubaï, constitueront une grille finale de 23 pilotes. Ces finalistes européens et participants wildcard seront invités à la Fanatec Arena pour participer à une grande finale sur place parallèlement au week-end de course GT World Challenge sur le célèbre circuit du Grand Prix du Nürburgring.

Un prix qui ne peut pas s’acheter

L’objectif de chacun des participants à lasérie The Real Race – Super Trofeo Esports sera de terminer premier de la Grande Finale, et avec elle, de gagner une opportunité inestimable de devenir pilote d’usine dans la nouvelle Automobili Lamborghini Esports Team, rejoignant une équipe professionnelle d’esports prenant part à certaines des activations de course Esports les plus difficiles et les plus prestigieuses à travers le monde. Les gagnants des régions NALA et APAC rejoindront également la famille Lamborghini en tant que fiers représentants de la marque dans les championnats de leurs propres régions.

Le tournoi élargit la portée de Lamborghini dans le sport automobile virtuel international, changeant la vie et la carrière de ceux qui sont assez bons pour monter sur le podium des courses Esports.

Calendrier 2023

La saison Real Race – Super Trofeo Esports propose un calendrier d’événements rempli d’action commençant en juin pour les concurrents européens et commençant en août pour les participants APAC et NALA.

Qualification Européenne

Circuit Paul Ricard

Début : 5 juin à 11h00 / Fin : 12 juin à 10h00

Circuit du Grand Prix de Monza

Début : 12 juin à 11h00 / Fin : 19 juin à 10h00

Circuit de Barcelone-Catalogne

Début : 19 juin à 11h00 / Fin 26 juin à 10h00

Circuit de Spa Francorchamps

Début le 26 juin à 11h00 / Fin : 3 juillet à 10h00

Courses européennes de qualification

Course 1 – Paul Ricard le 15 juin à 19h30

Course 2 – Monza le 22 juin à 19h30

Course 3 – Barcelone le 29 juin à 19h30

Course 4 – Spa le 6 juillet à 19h30

Qualifications NALA

Indianapolis

Début le 14 août à 10h00 / Fin le 28 août à 10h00

Qualifications APAC

Suzuka

Début le 17 août à 10h00 / Fin le 31 août à 10h00

Finale régionale européenne (sur place)

Date : 30 juillet 2023

Course 1 – Circuit du Grand Prix du Nürburgring

Course 2 – Circuit du Grand Prix du Nürburgring

Finale régionale NALA (en ligne)

Date : 2 septembre 2023

Course 1 – Parcours du Grand Prix d’Indianapolis Motor Speedway

Course 2 – Parcours du Grand Prix d’Indianapolis Motor Speedway

Finale régionale APAC (en ligne)

Date : 6 septembre 2023

Course 1 – Circuit de Suzuka

Course 2 – Circuit de Suzuka

