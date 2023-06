Un Volkswagen T2 Camper taille réelle construit en briques LEGO

Après un modèle en miniature lancé en 2021, le Volkswagen T2 Bulli en version camping-car a été créé à taille réelle en LEGO en seulement six semaines.

À l’aide de 400 000 briques LEGO, deux constructeurs de modèles LEGO expérimentés ont construit ce qui est probablement le plus grand camping-car en briques LEGO au monde. Ce T2 grandeur nature a été dévoilé en 2019 lors du salon des voyages et des loisirs f.re.e à Munich. Le modèle qui a inspiré ce modèle en briques est le VW T2a « Horst » de la collection de voitures anciennes de la branche utilitaire du constructeur automobile allemand. Le camping-car VW T2a a été construit entre 1967 et 1971. Il est à ce jour le véhicule culte par excellence des globe-trotters de tous bords.

Y parviendrons-nous – ou manquerons-nous de briques ou de temps avant cela ? Cette question anxieuse de René Hoffmeister, l’un des douze constructeurs de modèles LEGO officiellement certifiés dans le monde, était tout à fait justifiée. Car avec son collègue Pascal Lenhard, il n’avait que six semaines pour l’ambitieuse tentative de record du monde de terminer un camping-car VW T2 comprenant un toit ouvrant en briques LEGO avant le début du salon f.re.e à Munich. À l’aide de programmes 3D, le duo avait créé un plan de construction à l’avance, d’où ressortait, entre autres, le nombre exact de briques nécessaires. En particulier, la rigidité des parois latérales et des fenêtres devait être calculée avec précision afin de garantir une stabilité à long terme.

Après un démarrage en douceur, soudain 20 000 briques transparentes destinées aux vitres du T2 manquaient. Avec un réapprovisionnement brièvement arrêté, les experts en modélisme ont été pressés par le temps malgré la planification préliminaire méticuleuse. « En gros, nous aurions eu besoin d’une semaine de 9 jours. Mais comme cela n’existait pas, seuls les quarts de nuit aidaient. », se souvient Hoffmeister. Ainsi, Hoffmeister et Lenhard ont dû « jouer » avec leurs briques LEGO du matin au soir et le week-end afin de pouvoir présenter le modèle à temps pour f.re.e.

Cela inclut le toit escamotable Westfalia, si apprécié des campeurs, la porte coulissante, techniquement particulièrement difficile à mettre en œuvre, et l’aménagement intérieur. Des détails affectueux qui ne devraient manquer dans aucun camping-car complètent cette pièce unique : radio, marche-pieds, réchaud à gaz, brosses à dent, frigo et son contenu, tasses, assiettes, …

Les dimensions sont également impressionnantes : ce modèle de camping-car mesure plus de 5 mètres de long, 1,90 mètre de large et un bon 2 mètres de haut ; le toit érigé atteint même près de trois mètres de haut dans le ciel. Le poids est aussi important : 700 kg.

Photos : Volkswagen / f.re.e / Messe München