Porsche dévoile sa nouvelle technologie de phare à LED haute résolution

Les nouveaux phares principaux Porsche LED haute résolution avec faisceau matriciel HD offrent une distribution lumineuse haute résolution jusqu’à deux fois plus lumineuse que les systèmes précédents.

Porsche a développé la technologie d’éclairage de prochaine génération avec sa nouvelle technologie de matrice HD haute résolution. L’élément central de l’innovation créée en collaboration avec des partenaires est une puce qui combine plus de 16 000 micro-LED contrôlables individuellement sur une surface de la taille d’une vignette. Parmi ces puces LED, deux sont utilisées pour chaque phare – quatre par véhicule. Les phares à technologie matricielle HD offrent donc une répartition lumineuse haute résolution jusqu’à deux fois plus lumineuse sur une surface quatre fois plus grande que les systèmes haut de gamme précédents.

Le conducteur bénéficie de la lumière très flexible que le nouveau développement rend possible grâce à un éclairage extrêmement homogène. De plus, il existe des fonctions innovantes telles que l’éclairage de voie, l’éclairage de travaux et de voie étroite et les feux de route adaptatifs pour autoroute. Les feux de route hautes performances transforment la nuit en jour à une distance pouvant atteindre 600 mètres. Une nouvelle fonction de feux de route non éblouissants est utilisée pour les véhicules venant en sens inverse : de grandes zones à droite et à gauche de l’espace anti-éblouissant deviennent nettement plus lumineuses.

La nouvelle technologie de matrice HD ajoute un autre composant très efficace. Étant donné que les phares à LED à matrice HD n’activent que les pixels réellement nécessaires à un moment donné, ils consomment considérablement moins d’énergie que les autres systèmes haute résolution, tandis que la quantité de lumière reste la même.

La signature visuelle des phares à quatre points également visible la nuit

En plus des feux de jour à quatre points et des feux de virage statiques, le nouveau phare Porsche comprend deux des nouveaux modules matriciels HD et deux modules bi-fonctionnels pour l’éclairage de courtoisie et le feu de route auxiliaire. Ces quatre sources lumineuses principales sont disposées selon un design en quatre points caractéristique de la marque. Le phare supérieur précédent de Porsche, en revanche, comprend quatre modules de courtoisie et un module central Matrix en technologie 84 pixels.

La nouvelle technologie de matrice HD se distingue également en termes de design : pour la première fois, la signature visuelle des phares Porsche à quatre points caractéristiques des feux de jour peuvent également être vus la nuit lorsque le nouveau système est utilisé – avec les feux de croisement et les feux de route. Les phares à matrice HD seront introduits successivement dans différentes gammes de modèles avec une technologie de module identique mais des designs adaptés. Au cours du processus de développement, Porsche a déposé plus de 25 brevets pour la technologie innovante.

La première lumière matricielle LED haute résolution au monde

La nouvelle technologie doit réunir des exigences différentes et parfois contradictoires dans un système unique. L’objectif est de répartir toutes les fonctions d’éclairage entre quatre unités par phare pour des raisons de design. Néanmoins, les différentes sources de lumière doivent toujours se combiner de manière à fournir un éclairage homogène et puissant en même temps. Des simulations de pré-conception ont été utilisées pour analyser quelle conception globale du système répondrait le mieux à toutes les exigences, y compris celles des clients. En conséquence, Porsche a opté pour la nouvelle et efficace technologie LED matricielle HD avec 16 384 pixels par module plutôt que la résolution maximale techniquement réalisable.

Le design du phare est clairement structuré. Quatre modules d’éclairage disposés presque en carré, chacun complété par une étroite bande de feux diurnes au-dessus du module, tracent le design en quatre points caractéristique de la marque – de jour comme de nuit. Les deux modules bi-fonctionnels supérieurs sont identiques et assurent l’éclairage de courtoisie et le feu de route auxiliaire à trois LED chacun.

Les lentilles produisent différents angles d’éclairage. L’objectif grand angle de l’éclairage du module de matrice HD externe couvre un angle de 40 degrés de largeur sur 10 degrés de hauteur. Le module matriciel HD « Performance » interne avec téléobjectif diffuse la lumière à 20 degrés sur cinq degrés. Son éclairage est donc moitié moins haut et moitié moins large, mais nettement plus lumineux. La lumière distribuée par les deux modules HD se chevauche au centre. Le nouveau phare combine ainsi un éclairage large avec une intensité élevée dans la zone centrale.

Meilleure visibilité possible dans toutes les situations

Le saut de performance dans la technologie de la lumière peut être attribué à cette génération de lumière efficace et à la combinaison des deux modules matriciels HD avec les deux modules bi-fonctionnels. Avec un total de 32 768 pixels contrôlables individuellement par phare, les modules matriciels HD génèrent une lumière directe à haute résolution. Seule la lumière réellement nécessaire est générée. C’est pourquoi on parle de génération de lumière à matrice active.

La lumière matricielle HD éclaire toute la plage horizontale de 40 degrés et verticale de 10 degrés avec un flux lumineux de plus de 1 400 lumens, générant ainsi l’une des zones d’éclairage haute résolution les plus grandes et les plus lumineuses. Il couvre toute la plage des feux de route et commence juste devant le véhicule. La lumière peut être répartie de n’importe quelle manière dans cette zone et cette flexibilité permet d’améliorer les fonctions existantes et d’en introduire de nouvelles – toujours dans le but d’offrir au conducteur la meilleure visibilité possible dans toutes les situations.

Fonctions optimisées et nouvelles pour plus de sécurité et de confort

Feu de route avec feu de route auxiliaire (feu de route haute performance)

Si le système ne détecte aucun véhicule roulant devant ou venant en sens inverse et que les feux de route automatiques sont activés, les modules matriciels HD passent des feux de croisement aux feux de route et les feux de route auxiliaires des modules bifonctionnels supérieurs s’allument automatiquement. Cela garantit une augmentation de la longueur du faisceau et augmente les performances du feu de route. Plus de 600 mètres si la route est éclairée!

Feu de route non éblouissant avec nouvelle fonction

Si la caméra détecte un véhicule devant ou un véhicule venant en sens inverse, le feu de route auxiliaire est désactivé et le véhicule est sélectivement masqué en éteignant les pixels correspondants des modules matriciels HD. L’énergie ainsi libérée est convertie en lumière HD supplémentaire et fonctionnelle. Toute la largeur de l’éclairage HD disponible est utilisée pour optimiser l’éclairage des feux de route non éblouissants et pour améliorer la visibilité du conducteur sans éblouir les autres conducteurs. Lorsque l’anti-éblouissement est activé, la quantité de lumière provenant du module de matrice HD à droite et à gauche de l’espace anti-éblouissant est doublée, ce qui entraîne un éclaircissement significatif de la plage de feux de route restante.

Éclairage de voie

Cette fonction permet un meilleur éclairage de la voie propre du véhicule sous la forme d’un tapis lumineux. La voie entre les marquages routiers devient nettement plus lumineuse. Et ce quelle que soit la position du véhicule dans la voie. Que le véhicule soit plus à droite, plus à gauche ou au milieu, le tapis léger adhère au marquage au sol comme s’il s’agissait d’un aimant. La fonction est activée exclusivement sur les autoroutes ou routes comparables. Il permet une détection précoce des objets dangereux et réduit les changements de voie par d’autres conducteurs moins attentifs dans la voie du véhicule. En cas de changement de voie volontaire, le tapis lumineux est brièvement élargi pour couvrir les deux voies lors du franchissement du marquage, avant d’éclairer ensuite uniquement la nouvelle voie plus fortement une fois le changement de voie effectué.

Éclairage de chantier et voie étroite

Lorsque des zones de travaux ou des zones étroites sont détectées, le tapis lumineux est automatiquement réduit à la même largeur que le véhicule, y compris les rétroviseurs, pour éclairer la voie et ainsi la rendre visible au conducteur. Ce support visuel permet au conducteur de mieux évaluer sa position dans la voie étroite ainsi que les manœuvres de dépassement. Les corrections de direction et de vitesse sont manifestement réduites, ce qui améliore le maintien de la voie et la sécurité routière.

Feux de route adaptatifs pour autoroute

Sur les autoroutes et les routes à grande vitesse comparables, le système de contrôle assure le meilleur éclairage possible de la voie du conducteur tout en adaptant de manière optimale la répartition de la lumière aux conditions sur l’autoroute. L’éclairage est coupé avec une transition douce vers la bande médiane, ce qui évite d’éblouir les conducteurs en sens inverse.

Animation de bienvenue

Lors du verrouillage et du déverrouillage du véhicule, les feux de croisement des phares quatre points assurent la visibilité et la sécurité devant et autour du véhicule. Le véhicule envoie le conducteur avec une animation discrète : les modules matriciels HD génèrent deux graphismes phares dans un design à quatre points caractéristique de la marque et qui balayent horizontalement tous les murs en face ou les portes de garage, par exemple, avant de sortir. Le système d’éclairage active alors l’animation en sens inverse au déverrouillage du véhicule en stationnement et à l’ouverture de la porte conducteur.

Photos : Porsche