Audi Q8 e-tron edition Dakar – Une édition limitée exclusive de 99 unités

A l’occasion de sa troisième participation au rallye Dakar, la marque aux quatre anneaux lance une série spéciale de 99 exemplaires : l’Audi Q8 e-tron edition Dakar. À l’extérieur, le châssis surélevé du modèle en édition limitée et les autocollants en option rappellent l’Audi RS Q e-tron conçue pour le rallye Dakar et dotée d’un système de propulsion électrique et d’un convertisseur d’énergie. Les capacités tout-terrain de ce SUV exclusif, combinées à son couple élevé et immédiatement disponible, sont parfaites pour les aventuriers qui souhaitent également rouler électriquement hors des sentiers battus. L’Audi Q8 e-tron Dakar edition pourra être commandée à partir du premier trimestre 2024. En France, seulement 20 unités seront disponibles et les prix débuteront à partir de 128 400 euros.

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar est basée sur une Audi Q8 advanced 55 e-tron quattro. La taille nette de la batterie est de 106 kWh (brute : 114 kWh) et la transmission quattro, avec ses deux moteurs, fournit 300 kW en mode boost pour un couple de 664 Nm. Cela signifie que le véhicule accélère de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes équipé des pneus de série. Avec les pneus tout-terrain General Grabber AT3, ce modèle atteint 100 km/h en 5,9 secondes. L’autonomie selon la norme WLTP est de 487 kilomètres. La vitesse maximale est limitée à 200 km/h.

Par rapport au modèle de base, le SUV électrique équipé de pneus tout-terrain General Grabber AT3 a une garde au sol plus élevée de 31 millimètres et est conçu pour une meilleure maniabilité sur les surfaces instables telles que le gravier ou la neige. En configuration de base, ce modèle a une garde au sol de 206 millimètres. À grande vitesse, le véhicule s’abaisse progressivement – de 15 millimètres à 85 km/h, de 17 millimètres à 100 km/h et de 13 millimètres à 120 km/h. Cela permet d’optimiser la stabilité de la conduite à grande vitesse et d’améliorer l’aérodynamisme et l’autonomie.

Avec un angle d’approche de 20 degrés à l’avant et de 26 degrés à l’arrière, le SUV électrique est bien préparé pour affronter les terrains tout-terrain légers. L’angle de rampe du véhicule est de 19 degrés.

La suspension pneumatique a également été revue pour répondre aux exigences typiques de la conduite tout-terrain. L’Audi Q8 e-tron edition Dakar peut s’aventurer dans un passage de gué à hauteur de 300 mm.

Un extérieur distinctif accentuant l’aspect sportif du tout-terrain

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar est disponible en Beige Siam métallisé, Noir Mythos métallisé et Gris Magnétique. La calandre Singleframe est toujours disponible dans la couleur de la carrosserie.

En option, l’éclairage de projection de la calandre Singleframe, avec sa bande lumineuse, crée une connexion visuelle constante entre les phares. La ligne de fond est également finie en noir Mythos métallisé, ce qui confère au véhicule une touche de stabilité et d’adhérence. Les passages de roues élargis et continus à l’avant et à l’arrière confèrent à l’Audi Q8 e-tron edition Dakar une attitude confiante sur la route. À l’ouverture de la porte du conducteur, des diodes électroluminescentes projettent les mots « edition Dakar » sur le sol.

Le style exclusif du modèle edition Dakar se reflète également sur le porte-clé avec un marquage spécial. Une clé confort (avec système d’alarme antivol) est disponible en option. Elle permet d’ouvrir les portes et l’ouverture du compartiment à bagages grâce à une communication sans fil entre la clé et le véhicule. La clé peut également verrouiller le véhicule grâce à des capteurs situés sur les poignées de porte.

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar peut être équipée d’un ensemble d’autocollants (type covering) unique inspiré de la légendaire Audi RS Q e-tron. En partant de la couleur de carrosserie Mythos Black metallic, la voiture reçoit un embellissement partiel. Cela signifie que l’habillage utilise des transparences ciblées et ne masque pas la totalité de la surface, même si tous les composants extérieurs sont traités. Les modèles stickés sont limités à 99 unités dans le monde. Pour un montant supplémentaire de 11 000 €, le numéro de série du modèle spécial apparaît en lettres givrées.

Equipement de série complet

L’édition spéciale sort de la chaîne de production avec des phares et des feux arrière Matrix LED de série pour un éclairage précis et à haute résolution de la route. Des pare-soleil teintés, la porte arrière et les vitres latérales sont surteintés également de série. À l’intérieur, l’habitacle S line est désormais de série : ce pack comprend des sièges sport aux contours profonds, recouverts de microfibre Dinamica et de cuir artificiel. Le véhicule est également équipé d’un volant sport multifonction en cuir, d’un élégant ciel de toit noir, de pédales en acier inoxydable et d’un accoudoir central confortable. Les incrustations décoratives sont en aluminium mat brossé, tandis que les seuils de porte comportent des inserts en aluminium. La partie supérieure du tableau de bord et les éléments inférieurs de l’habitacle sont en cuir artificiel noir. Le pack de surpiqûres Audi Sport en rouge est disponible en option. Il ajoute des accents contrastés avec des surpiqûres colorées sur les sièges sport, le volant et les accoudoirs de porte. Les ceintures de sécurité sont également garnies de rouge pour se fondre parfaitement dans l’ambiance sportive de l’habitacle.

Un affichage tête haute complète les écrans. Il projette les informations importantes directement sur le pare-brise – les projections semblent flotter devant le conducteur. Une autre nouveauté c’est l’écran du système d’exploitation MMI qui affiche des informations sur l’angle d’inclinaison du véhicule.

Sur l’écran MMI, Audi propose des univers thématiques créés spécialement pour cette série limitée avec des images d’arrière-plan MMI et un éclairage d’ambiance coordonné. L’esprit du véhicule est représenté ici dans trois scènes : des orages du désert et des traces de pneus à un paysage de dunes. L’Audi phone box rend l’utilisation du téléphone très pratique. Elle connecte le smartphone du conducteur, qu’elle recharge par induction, à l’antenne de la voiture. Cette édition est également équipée de série des packs d’assistance ville et route.

L’équipement robuste de l’Audi Q8 e-tron edition Dakar offre une preuve supplémentaire de sa praticité. Le pack rangement et compartiment à bagages font également parti des équipements de série. Le revêtement durable du coffre à bagages et les tapis de sol robustes portent le logo de l’edition Dakar. Ce modèle spécial est également équipé de série d’une galerie de toit. Avec une capacité de charge de 40 kg, la galerie de toit peut être utilisée pour ranger divers objets. Un sac pour la galerie de toit et des sangles pour fixer les accessoires sont inclus. Une deuxième prise de charge peut être utilisée pour charger la batterie haute tension à l’aide du système de charge combiné de type 2 (CCS2). De plus, le système de charge e-tron offre tout ce dont les aventuriers ont besoin pour recharger leur véhicule, que ce soit à la maison, chez des amis ou dans une maison de vacance.

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar est livrée avec des pneus tout-terrain General Grabber AT3 pour une excellente résistance en offroad. Les pneus garantissent également une meilleure adhérence sur une variété de surfaces, y compris le gravier, les terrains rocailleux, les sentiers de montagne et de forêt, ainsi que la neige. Le profil spécial de la bande de roulement optimise l’accélération, le freinage et la qualité du contrôle latéral, tout en permettant aux pneus de s’auto-nettoyer efficacement, en particulier lors de la conduite sur des surfaces boueuses. Les Grabber AT3 présentent également d’excellentes caractéristiques de conduite et de faibles émissions sonores sur les routes asphaltées, ce qui améliore considérablement le confort de conduite. Les pneus tout-terrain sont marqués M+S, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés tout au long de l’année. Un jeu de pneus d’été sur des jantes de 20 pouces au design attrayant à 5 rayons S est également inclus dans l’Audi Q8 e-tron edition Dakar.

Plus de lumière, de visibilité et de son : des fonctionnalités spécifiques

Le pack d’éclairage d’ambiance, avec six profils de couleur prédéfinis, met en scène l’intérieur de manière très efficace. Avec des éclairages de contour étendus, disponibles en 30 couleurs, il trace avec précision les lignes élémentaires de l’habitacle. En alternative à la climatisation automatique à deux zones de série, Audi propose une climatisation automatique à quatre zones. Le système peut utiliser un deuxième radiateur haute tension en option pour augmenter sensiblement la puissance de chauffage. Cela signifie que l’intérieur se réchauffe plus rapidement dans des conditions très froides, tandis que le chauffage supplémentaire de la batterie garantit que la batterie est prête à être rechargée lors des températures très basses. Le système audio Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D, disponible de série, permet au SUV électrique de bénéficier d’une expérience sonore haut de gamme encore plus intense. Il alimente 16 haut-parleurs d’une puissance de 705 watts. Les rétroviseurs latéraux virtuels avec caméras, disponibles en option, réduisent la largeur totale du véhicule de 15 centimètres, améliorant ainsi le coefficient de traînée. Les rétroviseurs virtuels offrent une meilleure visibilité que les rétroviseurs conventionnels dans des conditions hors route poussiéreuses ou humides.

Photos : Audi