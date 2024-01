Un nouveau record pour un modèle électrique Porsche sur la Nordschleife du Nürburgring

Lars Kern, pilote de développement chez Porsche, s’est surpassé sur le Nürburgring : il a parcouru la Nordschleife (Boucle Nord) en 7:07,55 minutes au volant d’un Taycan de présérie. Il améliore ainsi de 26 secondes le record qu’il avait établi en août 2022 au volant d’un Porsche Taycan Turbo S équipé d’un pack performance.

« En sport automobile, 26 secondes représentent une éternité. Le temps au tour de 7:07,55 minutes signé par Lars sur la Boucle Nord est remarquable. Le Taycan joue désormais dans la même catégorie que les hypercars électriques. Le record est d’autant plus impressionnant que Lars réalise presque le même temps sur plusieurs tours. », s’est félicité Kevin Giek, directeur de la gamme Taycan.

« J’ai écrasé l’accélérateur de toutes mes forces, je ne pouvais pas faire mieux. », a déclaré Lars Kern. Ce jour-là, le pilote chevronné a eu la chance d’avoir la Nordschleife du Nürburgring à son entière disposition pour réaliser ses tours chronos. Pour des raisons de sécurité, la voiture était équipée d’un arceau-cage homologué et de sièges-baquets. La comparaison avec le record établi en 2022 est sans appel : le modèle de présérie roulait 25 km/h plus vite que le Taycan Turbo S à l’entrée du virage de Schwedenkreuz.

De plus, au moment où Lars Kern a franchi la ligne d’arrivée près de la tribune 13 (T13), il venait seulement en 2022 de passer devant l’entrée du circuit et se trouvait juste avant le secteur d’Antoniusbuche. Plus de 1,3 kilomètre sépare donc le modèle de présérie de l’actuel Turbo S. Ce chiffre témoigne de la remarquable performance réalisée sur la boucle de 20,8 km située dans la région allemande de l’Eifel.

Photos : Porsche