Bugatti Bolide – Conçue pour le circuit et facile à piloter

Conçue avec une précision et une détermination sans faille, la Bolide rompt avec la norme pour se tourner vers un tout autre mode de conduite, encore jamais exploré par Bugatti au cours de son histoire moderne. Au-delà de la vitesse, chaque aspect du véhicule est minutieusement réfléchi pour dominer sur le circuit.

Car la Bolide ne se limite pas à des temps au tour incroyables, elle est aussi synonyme d’accessibilité. Si ses performances sont extraordinaires, elle reste à la portée de tous, même de ceux qui ne sont pas rompus à l’exercice de la course. En quête de perfection, les ingénieurs de Bugatti ont conçu une hypersportive destinée au circuit qui invite les pilotes à explorer leurs limites.

À cette fin, Bugatti a misé sur une technologie de pointe et s’est appuyée sur son héritage inégalé en termes de sport automobile, ainsi que sur les conseils d’Andy Wallace, Pilote Officiel Bugatti et détenteur de la prestigieuse Triple Couronne. Sa contribution – qui s’appuie sur des années de course au plus haut niveau et sur son implication avec la marque de Molsheim depuis 2011 – s’est avérée inestimable pour l’équipe d’ingénieurs de Bugatti chargée de parfaire l’aérodynamique, la transmission et la tenue de route de la Bolide.

Andy Wallace, Pilote Officiel Bugatti, a expliqué : « Rien dans cette Bugatti n’est comparable à ce que j’ai pu conduire jusqu’à présent. Repousser les limites d’un véhicule n’est jamais chose aisée, mais même au maximum de ses capacités, la Bugatti Bolide reste remarquablement facile à manier. Peu de personnes pensent que c’est possible qu’une hypersportive offre une telle capacité et une telle déportance. J’ai eu moi-même beaucoup de mal à y croire après mon premier essai au volant de la Bolide. »

Au cœur des performances de la Bolide se trouvent plusieurs technologies d’avant-garde présentes pour la première fois sur un modèle Bugatti, ainsi que des équipements qui ne sont généralement pas proposés sur une voiture de course, tels que les systèmes ABS et ESP. Réduite à l’essentiel autour du légendaire moteur W16 turbocompressé de 8,0 litres et 1 600 ch de Bugatti, la Bolide se distingue par une monocoque de pointe ultra-légère, fabriquée à partir de composite de fibre de carbone de la plus haute qualité. Cette structure innovante, développée en collaboration avec le spécialiste italien Dallara, est conçue pour répondre aux mêmes réglementations LMH et LMDh imposées aux véhicules de course du Mans par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Une position assise, nouvelle pour Bugatti – plus inclinée vers l’arrière du véhicule, ce qui permet aux talons du pilotes d’être légèrement surélevés et au copilote d’être orienté de manière optimale vers l’avant de la Bolide – reflète également le design des voitures de course les plus extrêmes au monde. Sur l’asphalte, cela se traduit par une confiance inébranlable.

Cette confiance provient en partie du système de freinage exclusif de la Bolide, conçu en collaboration avec Brembo. Issus de deux années de développement rigoureux, les freins carbone-carbone offrent une puissance de freinage comparable à la technologie utilisée dans les automobiles des catégories LMh/LMDh et en Formule 1 et permettent à la Bolide de rester inégalée sur n’importe quel partie de la piste.

Les simulations et les essais stricts réalisés sur certains des circuits les plus réputés au monde ont permis à Bugatti de perfectionner les performances en affinant les propriétés aérodynamiques de la Bolide d’une manière généralement associée au sport automobile de haut niveau. La déportance qu’elle génère – associée à la transmission intégrale avec différentiels à commande électronique et aux slicks Michelin Pilot Sport haute performance – garantit à la Bolide des niveaux de traction et d’adhérence sans égal.

Les efforts considérables mis en œuvre dans le cadre du programme de développement de la Bolide se sont avérés payants. Affichant une vitesse de pointe de 380 km/h en configuration à faible déportance, l’hypersportive Bugatti réservée au circuit se montre plus performante en ligne droite que les voitures de Formule 1, dont le record de vitesse historique avoisine les 373 km/h. Pour la Bolide, la seule difficulté consiste à trouver une ligne droite suffisamment longue pour atteindre 380 km/h, sachant que les lignes droites des circuits homologués par la FIA ne peuvent pas dépasser 2 km de long, exception faite d’une poignée de circuits dans le monde. Au-delà de cette vitesse de pointe vertigineuse, la Bolide se distingue également par sa souplesse.

Wallace a ajouté : « La sensation éprouvée en sortie de virage, lorsqu’on appuie sur l’accélérateur et qu’on ressent cet implacable déferlement de puissance, est tout simplement incomparable. Vous sortez de ce virage à 100 km/h, et une fois que vous atteignez 200 km/h, puis 300 km/h, c’est une véritable révélation. Dans ce scénario précis, la Bolide n’a rien à envier à une Formule 1. »

Pour atteindre des performances maximales sur la piste, la vitesse de pointe ne fait pas tout. Afin de garantir une parfaite adaptation à la conduite sur circuit, les ingénieurs de Bugatti se sont avant tout concentrés sur la prise de virage, la traction et le freinage. La Bolide peut ainsi négocier des virages avec une extrême précision. Son aérodynamique de pointe lui permet de développer jusqu’à trois tonnes de déportance, tandis que sa largeur et son centre de gravité bas lui confèrent des capacités d’adhérence exceptionnelles, avec des forces latérales atteignant 2,5 g. La Bolide est passée maître dans l’art de la piste.

Création la plus extrême de Bugatti à ce jour, la Bolide incarne pour la marque une nouvelle approche plus audacieuse de l’hypersportive. Tous les aspects du véhicule ont été conçus, développés et testés pour maximiser les performances sur circuit tout en garantissant au pilote une expérience incomparable. Fidèle à la philosophie de Bugatti, l’intérieur de la Bolide reflète une qualité irréprochable. Grâce à la climatisation, à la direction assistée et aux sièges ergonomiques, chaque tour de piste est aussi confortable qu’inoubliable.

Emilio Scervo, Chief Technology Officer chez Bugatti Rimac, a commenté : « Le développement de la Bolide a donné à la marque une orientation nouvelle, et pourtant familière. Son ADN de course illustre non seulement notre engagement et nos capacités inébranlables à offrir des performances automobiles de haut niveau, mais il résonne également avec notre tradition du sport automobile. Les résultats de ce projet témoignent à la fois de nos prouesses en ingénierie, de notre savoir-faire et de notre héritage en course automobile – et nous en sommes extrêmement fiers. »

La phase d’essai de la Bugatti Bolide étant officiellement terminée, l’équipe de Molsheim se concentre désormais sur la production en série. La livraison de la première Bolide à son propriétaire devrait avoir lieu dans quelques mois.

Photos : Bugatti