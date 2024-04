Porsche 911 GT3 Shark de 2023 – Un concept unique inspiré du requin

Porsche continue de nous étonner en concevant des modèles uniques, parfois en interne, afin montrer son savoir-faire dans le domaine de la personnalisation via son entité dédiée Porsche Exclusive Manufaktur. Certains employés sont parfois invités à donner libre cours à leur créativité comme ce fut le cas avec ce modèle conçu en 2023 : la Porsche 911 GT3 « Shark » type 992.

Des idées inspirantes, un savoir-faire artisanal et une compétence de production interne ont été au cœur de ce projet de véhicule dans le cadre du programme de demande spéciale « Sonderwunsch ». Les nombreuses personnalisations apportées à la 911 GT3 Shark (numéro de châssis WP0ZZZ99ZMS266090), dont le design s’inspire du plus grand prédateur de l’océan, ont été réalisées par les employés et les stagiaires de Porsche Exclusive Manufaktur, en collaboration avec Grant Larson, designer chez Style Porsche, dans les ateliers de l’entreprise.

Ce projet a permis d’obtenir un design cohérent qui s’étend à l’ensemble du véhicule et démontre de manière impressionnante comment Porsche peut transformer des idées exceptionnelles et individuelles en réalité.

Côté performances, cette Porsche 911 GT3 type 992 reste de série et atteint 318 km/h via son moteur Boxer 6 de 510 ch.

A l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard dans la personnalisation entre le rappel de la teinte bleue typique de la peau des requins et un blanc cassé. Des logos de requin sont présents sur les appui-têtes des sièges avant en cuir bicolore, sur l’accoudoir central et même sur le plafond. L’inscription Shark stylisée est présente de chaque côté du tunnel central.

L’arceau de sécurité est peint dans la teinte blanc cassé, incluant des éléments en bleu. Comme sur les jantes et dans l’ensemble de l’habitacle, les coques des sièges en carbone apparent incluent une partie bleue en parallèle de l’autre teinte claire.

A l’extérieur, la Porsche 911 GT3 Shark a un toit en carbone apparent contrastant avec une teinte bleue aux accents gris se dégradant vers le bas du véhicule vers le blanc. Des rappels en blanc sont présents sur les jantes, les extrémités de l’aileron, les coques de rétroviseurs, les aérations du capot avant ainsi que les bas de caisse.

Ce concept interne est magnifique et le rendu est impressionnant. Les détails sont nombreux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Si vous souhaitez la découvrir en vrai, la Porsche 911 GT3 Shark est actuellement exposée au Porsche Museum à Stuttgart-Zuffenhausen.

Photos : 4Legend.com