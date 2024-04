Lamborghini Huracán STJ – Un modèle exclusif limité à 10 unités

Automobili Lamborghini lance l’Huracán STJ, une édition limitée à dix exemplaires et la dernière célébration de la super voiture de sport équipée du moteur V10, une icône de l’ingénierie du constructeur automobile de Sant’Agata Bolognese.

Le moteur V10 atmosphérique est un symbole de l’histoire d’Automobili Lamborghini, contribuant au succès de la famille Huracán présentée pour la première fois en 2014, qui sera remplacée d’ici la fin de l’année par une toute nouvelle super voiture de sport équipée d’un nouveau groupe motopropulseur hybride.

Avec un design basé sur l’Huracán STO, la STJ représente l’apogée des performances atteintes dans l’histoire de la famille Huracán, grâce à l’introduction d’un pack exclusif conçu pour renforcer encore l’esprit de course de l’Huracán STO. STJ signifie Super Trofeo Jota : Super Trofeo rend hommage au championnat Lamborghini monomarque, créé en 2009, tandis que Jota fait référence à l’annexe J du règlement de la FIA qui définit les spécifications des voitures de course, et à une longue tradition de modèles Lamborghini développés pour la piste, depuis la Miura SVJ jusqu’à l’Aventador SVJ.

L’Huracán STJ se distingue par son package aérodynamique spécifique développé par les techniciens de Lamborghini Squadra Corse, mettant à profit le savoir-faire acquis au cours des dix années passées au sommet des compétitions de Gran Turismo. L’aérodynamique sophistiquée de la STO a été encore améliorée avec l’ajout de l’emblématique « cofango » : deux tout nouveaux appendices aérodynamiques en fibre de carbone (flicks), tandis que l’angle de l’aileron arrière a été augmenté de 3° par rapport au modèle de production pour assurer une augmentation de 10% de la charge aérodynamique tout en gardant la voiture parfaitement équilibrée.

Comme la STO, l’Huracán STJ délivre une puissance maximale de 640 ch à 8 000 tr/min et un couple de 565 Nm (à 8000 tr/min) contrôlé par une boîte de vitesses à double embrayage (LDF – Lamborghini Doppia Frizione) à 7 rapports, associée à la seule propulsion.

L’adhérence mécanique a été considérablement améliorée par un jeu de quatre amortisseurs réglables dérivés de la compétition, qui remplacent les composants actifs de série. Les amortisseurs sont réglables dans quatre directions afin d’optimiser le rebond et la compression à la fois à haute et à basse fréquence, ce qui donne une liberté totale de choix dans les réglages en fonction des caractéristiques du circuit. Les caractéristiques spéciales des amortisseurs permettent d’utiliser des ressorts moins rigides tout en conservant un contrôle dynamique optimal de la voiture et en augmentant la précision de la direction. Pour maximiser la dynamique de conduite, des pneus spéciaux Bridgestone Potenza Race ont été développés, fabriqués avec un composé spécifique à forte adhérence et installés sur des jantes de 20 pouces à mono écrou.

Ces caractéristiques techniques ont permis d’améliorer de plus d’une seconde le temps de passage sur la piste de maniabilité du centre technique de Nardò par rapport à la Lamborghini Huracán STO.

Le caractère sportif et l’exclusivité de la voiture se reflètent également dans l’esthétique, avec deux options différentes de configuration et de livrée définitivement conçues par Lamborghini Centro Stile. La première combine une carrosserie gris Grigio Telesto avec un toit noir Nero Noctis et des détails rouge Rosso Mars et blanc Bianco Isi, tandis que l’habitacle est caractérisé par des sièges en Alcantara Nero Cosmus (noir) avec des détails en cuir et des surpiqûres contrastantes Rosso Alala (rouge). La seconde configuration présente une carrosserie Blu Eliadi (bleu) avec un toit Nero Noctis (noir) et des détails Rosso Mars (rouge) et Bianco Isi (blanc). Les deux versions sont également dotées d’une plaque spéciale numérotée en fibre de carbone portant la mention « 1 sur 10 ». En outre, il est possible d’ajouter une plaque personnalisée du côté passager selon les instructions du client.

Photos : Lamborghini