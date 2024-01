Dakar 2024 – Grosse dégringolade d’Audi à l’étape 5

La 5e étape du Rallye Dakar 2024 entre Al-Hofuf et Shubaytah dans un paysage de dunes a été assez mauvaise pour la marque aux quatre anneaux. En effet, la première Audi RS Q e-tron a terminé la course à la 8e place, dominée par une armada de Toyota Hilux. Les deux autres équipages Audi ont terminé loin dans le classement.

Chaque jour est différent lors du Dakar. Rien n’est joué avec un classement général évoluant jour après jour avec des surprises et des déceptions. Alors qu’Audi menait au classement général au début de la course, le meilleur équipage, représenté par Carlos Sainz & Lucas Cruz, est passé à la 3ème position. Au contraire, leurs coéquipiers Mattias Ekström / Emil Bergqvist ainsi que Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger restent très proche afin de faire bloc face aux équipages d’Overdrive montant au classement.

Cette étape longue de près de 700 km avec seulement 299 k de spéciale où la vitesse de pointe était possible dans un décor magnifique de dunes.

Alors que Mattias Ekström a tout fait pour être le plus rapide, ses collègues Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz ont levé le pied en terminant plus tard, l’année dernière ne leur ayant pas été propice dans ce type d’étape avec des abandons suite à des accidents et des casses.

L’étape 6 du Rallye Dakar se déroule les 11 et 12 janvier 2024 sur une boucle de 48 heures entre Shubaytah et Shubaytah, longue de 781 km : 209 km de liaison et 572 km de spéciale.

Classement de l’étape 5 (temps, écart, pénalité)

8 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 01h 42′ 41″ / +00h 05′ 16″ / –

28 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 01h 46′ 27″ / +00h 09′ 02″ / –

30 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 01h 46′ 41″ / +00h 09′ 16″ / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

3 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 17h 35′ 35″ / + 00h 11′ 31″ / 00h 00′ 10″

4 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 17h 47′ 02″ / +00h 22′ 58″ / 00h 02′ 00″

6 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 17h 58′ 16″ / +00h 34′ 12″ / 00h 04′ 00″

Résumé de l’étape 5 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe