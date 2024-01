Dakar 2024 – Pole position d’Audi via Carlos Sainz à l’étape 6a

Carlos Sainz a signé avec son coéquipier Lucas Cruz et leur Audi RS Q e-tron #204 le meilleur temps du jour lors de l’étape 6a du Dakar 2024 entre Shubaytah et Shubaytah. Cette étape scindée en 2 sur 48h est assez spéciale. D’autant que Stéphane Peterhansel a connu de gros problèmes techniques suite à une crevaison.



48 heures chrono : la 6e étape du Dakar – l’Empty Quarter – est spécifique avec des concurrents évoluant pendant deux jours sur une étape au format inédit. Sur une distance de spéciale de 547 kilomètres pour les équipages FIA, chacun a du s’arrêter à partir de 16h00 sur l’un des sept bivouacs répartis sur l’itinéraire.

La première partie de cette étape s’est déroulée dans des dunes de sable mou qui n’ont pas effrayé « El Matador » (Carlos Sainz), triple vainqueur de la course prenant la pole position.

Son coup de volant lui a permis de prendre un avantage de 4’31’’ sur son coéquipier Mattias Ekstrom et de 5’19’’ sur Sébastien Loeb. Cette performance lui permet de remonter à la tête du classement général, lui ouvrant la porte d’une 43e victoire d’étape sur le Dakar et également la possibilité d’atteindre la journée de repos en tête de la course. Il reprendra la route le lendemain matin en tête de la course.

Le constructeur Audi était ainsi à l’honneur lors de cette première partie d’étape 6 de 48 heures avec une avance de Carlos Sainz, suivi de prêt par son coéquipier Mattias Ekstrom, signant le deuxième chrono intermédiaire, à environ 16 minutes.

Malheureusement, le troisième équipage Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger s’est heurté à un gros grain de sable : leur Audi RS Q e-tron #202 a connu des déboires mécaniques suite à une simple crevaison. Arrêtée au kilomètre 256, la voiture de course a subi la perte du système hydraulique empêchant une réparation rapide et condamnant sa direction assistée. Ils ont réussi à repartir après 2h08 de perdues.

L’étape 6b du Rallye Dakar se déroule le 12 janvier 2024 entre Shubaytah et Shubaytah, longue de 112 km.

Classement de l’étape 6 (temps, écart, pénalité)

à venir

Classement général (temps, écart, pénalité)

à venir

Résumé de l’étape 6a en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe