La VW Golf 1 fête ses 50 ans au Techno Classica 2024

Un autre anniversaire a été célébré au salon Techno Classica 2024 qui s’est tenu à Essen : le cinquantenaire de la Volkswagen Golf 1, coïncidant quasiment au lancement de sa production le 29 mars 1974 à l’usine VW de Wolfsburg. Pour l’occasion, un club allemand a exposé une dizaine d’exemplaires emblématiques dont deux voitures ayant réalisé des records de distance.

Au début des années 1970, Volkswagen connait un grand changement avec l’arrivée du moteur à l’avant et non plus à l’arrière. Ce dernier n’est plus refroidi par air et ce n’est plus un boxer. La première Golf marque le début d’une nouvelle ère. Et ce changement technique s’accompagne également d’un changement de concept visuel.

La Golf offre un maximum d’espace utile et de sécurité. Elle est orientée sans compromis vers la pratique. Et c’est ainsi que l’année où l’Allemagne devient championne du monde de football devient l’année de la future Volkswagen la plus construite. Deux ans plus tard seulement, le premier million d’exemplaires était vendu ; à ce jour, plus de 37 millions d’exemplaires ont été livrés dans le monde.

En 1974, personne ne se doutait que son succès dépasserait encore une fois largement celui de la Coccinelle. La VW Golf est devenue au fil des décennies une légende automobile très apprécié du public et le véhicule le plus vendu en Europe depuis l’invention de l’automobile. Chacun et chacune a vécu des expériences individuelles avec la Golf : comme voiture d’auto-école, comme voiture neuve ou d’occasion, chez des parents ou des amis, avec deux ou quatre portes, en version essence ou diesel ou GTI. Il y a toujours eu et il y aura toujours une Golf quelque part.

Volkswagen fête en 2024 l’anniversaire de la Golf en lançant une version futuriste de ce modèle plébiscité, qui bénéficie d’une mise à niveau technologique et stylistique de grande ampleur.

Tout comme les générations suivantes, la première Golf incarne l’état de l’art technique et les tendances automobiles de son époque. Cette affirmation ne s’applique pas seulement à l’utilisation de l’espace particulièrement ingénieuse pour l’époque ni au choix de montage du moteur à l’avant : en lançant la première Golf GTI (1976), Volkswagen a donné un coup de pouce au développement dynamique de la catégorie des berlines compactes. La Golf D (1976) puis la Golf GTD (1982) permettent ensuite aux motorisations Diesel de s’imposer sur ce segment.

En 1979, Volkswagen dévoile la Golf Cabriolet, qui caracole quelque temps en tête des ventes mondiales des décapotables, apportant ainsi une bouffée d’air frais dans la catégorie des voitures compactes qui prend même parfois le nom de « Golf Klasse » ou segment Golf. En 1983, 6,9 millions d’exemplaires de la Golf première génération ont été écoulés, toutes versions dérivées incluses, sur tous les continents, attestant ainsi que la Golf I est bien la digne héritière de la Coccinelle.

La Golf 1 était bien mise en valeur à Essen avec toute la gamme, du modèle diesel à la GTI en passant par deux modèles Cabriolet. Deux voitures d’expédition complétaient l’exposition : deux VW Golf LS de 1974 jaune ayant traversé le continent américain, de l’Alaska au Nord jusqu’à la Terre de feu dans le Sud. Le journaliste Fritz B. Busch a conduit l’une des voitures développant 50 ch durant 94 jours et sur une distance de 30514 km.

Photos : 4Legend.com