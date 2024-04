Exposition spéciale des 50 ans de la Porsche Turbo au Techno Classica 2024

Exceptionnel : tel est le superlatif du stand du spécialiste allemand de la Porsche 911 – Early 911S – au Techno Classica 2024 qui a célébré le cinquantenaire de la Porsche Turbo. Malgré l’absence de Porsche (comme tout autre constructeur automobile lors de ce salon), Early 911S a permis aux visiteurs du salon dédié aux véhicules anciens de faire un voyage dans le temps via une exposition impressionnante de près de 40 Porsche 911 à moteur Turbo exposées en rond.

En 2024, Porsche célèbre le 50e anniversaire du Turbo, apparu en 1974 sur la 911 Turbo présentée au Salon automobile de Paris. La technologie Turbo – née dans le sport automobile – a été introduite sur des véhicules de série, à la manière caractéristique de Porsche.

Le tout premier modèle est la Porsche 911 Turbo « No. 1 » de 240 ch, offerte à Louise Piëch (fille de Ferdinand Porsche) pour son 70e anniversaire le 29 août 1974. Contrairement aux modèles Turbo proposés par le constructeur à partir du printemps 1975, le cadeau de Louise Piëch possède la carrosserie étroite de la 911 Carrera et porte le logo « Carrera » sur le capot moteur au lieu du logo « Turbo ».

Pour cet anniversaire, une société s’est démarquée durant ce salon avec le stand le plus inattendu et le plus impressionnant : Early 911S, une entreprise allemande basée à Wuppertal spécialisée dans la restauration et la vente de modèles Porsche, de la 356 à la 911 Type 993.

La Porsche 911 Turbo a été à l’honneur dans le hall 3 du parc des expositions de Essen via une mise en scène grandiose avec des dizaines d’exemplaires, parfois uniques, présentant les cinq dernières décennies de la production de Stuttgart-Zuffenhausen.

Le PDG de Early 911S – Manfred Hering – a réussi à rassembler de très rares modèles dont d’anciennes voitures de présentation lors de salons automobiles, des prototypes et d’anciennes voitures de presse. Des voitures 911 Turbo quasi neuves étaient aussi exposées, cette exposition proposant un éventail impressionnant. D’autres modèles Turbo étaient aussi présents.

Hans Mezger (le responsable du moteur Turbo chez Porsche) et son équipe ont créé un moteur dont les performances ont fait de la Porsche 911 Turbo de 1974 la voiture de série allemande la plus puissante de tous les temps, avec 260 ch; une puissance énorme à l’époque.

L’un des modèles exposés était une Porsche 930 Turbo construite pour participer à l’édition 1978 des 24 heures du Mans, engagée par l’équipe française Joël Laplacette (abandon après 116 tours suite à un accident). La voiture a été restaurée dans sa livrée de l’époque et exposée à Essen.

Une autre rareté était aussi présente : l’une des 14 Porsche 968 Turbo S.

Photos : 4Legend.com