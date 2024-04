Nouvelle Audi S3 – Un restylage en profondeur incluant des innovations

Avec une multitude de nouvelles caractéristiques, l’Audi S3 bénéficie de bien plus qu’une simple mise à jour : une puissance accrue, un répartiteur de couple et d’autres innovations technologiques garantissent des performances élevées et une excellente maniabilité. Visuellement, le modèle compact reflète sa dynamique accrue avec un design avant expressif, un diffuseur sportif et un système d’échappement performant à quatre sorties.

Plus de performances : moteur 2.0 TFSI de 333 ch

Avec 333 ch (245 kW) et 420 Nm de couple, l’Audi S3 est plus puissante que jamais. Dans le cadre de sa mise à jour, le moteur 2.0 TFSI bénéficie d’une augmentation de puissance de 23 ch et de 20 Nm de couple. Il en résulte une amélioration des performances avec une meilleure accélération. L’Audi S3 passe désormais de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Le couple maximal est disponible sur une large plage de 2 100 à 5 500 tr/min. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h. Le moteur et la transmission bénéficient également d’une mise au point plus sportive : à vitesse constante et lors des faibles et moyennes accélérations, le turbocompresseur préchargé maintient un régime constant. Associé au papillon des gaz, qui est ouvert pendant les phases de poussées, les performances sont améliorées. La boîte S tronic à sept rapports offre désormais des démarrages plus vifs grâce à un couple de départ plus élevé. Ce résultat est obtenu grâce à une pression de commande plus forte des embrayages. En outre, le temps de passage des rapports en pleine charge a été divisé par deux et le régime moteur a été augmenté à charge partielle lorsque la boîte de vitesses est réglée sur D, offrant ainsi une meilleure réactivité.

Plus de dynamisme : transmission quattro avec répartiteur de couple

Après l’Audi RS 3, le répartiteur de couple est désormais également disponible sur l’Audi S3, améliorant ainsi son agilité et sa stabilité. Cette technologie autorise une répartition entièrement variable du couple entre les roues arrière. Le répartiteur de couple utilise un embrayage multi-disques piloté électroniquement sur chaque arbre de roues pour répartir le couple de manière optimale entre les roues arrières – en fonction des conditions de conduite et du mode Audi drive select choisi.

Plus d’émotions : mode « dynamic plus » de l’Audi drive select

Audi drive select propose six profils distincts pour une large gamme d’expériences de conduite – de l’accent mis sur le confort à une conduite très dynamique. En plus des profils habituels (auto, confort, dynamique, individuel et efficient), la mise à jour de l’Audi S3 comprend le nouveau mode dynamic plus qui, comme son nom l’indique, assure une dynamique de conduite particulièrement élevée. Pour ce faire, le répartiteur de couple envoie le maximum de couple possible à l’essieu arrière et à la roue arrière située à l’extérieur du virage, ce qui entraîne une tendance au survirage. Le contrôle électronique de stabilisation (ESC) est automatiquement actif en mode sport. Les interventions modérées du système ESC garantissent une expérience de conduite accrue et encore plus émotionnelle sur des surfaces à l’adhérence variable. Le moteur et la transmission ont également été réglés spécifiquement pour le mode dynamic plus. Par rapport au mode dynamic, le régime du moteur 2.0 TFSI a augmenté de 200 tr/min au ralenti pour atteindre 1 300 tr/min afin d’améliorer davantage les performances. La réponse à l’accélérateur est encore plus directe. Outre des passages de vitesse plus courts, la transmission contribue également à l’amélioration du dynamisme avec des montées en régime plus tardives et des rétrogradages plus précoces.

Plus de précision : optimisations de la suspension

Les triangles dotés de paliers plus rigides et les nouveaux roulements de pivot permettent un carrossage des roues plus négatif et garantissent une meilleure réponse de la direction ainsi qu’un contrôle latéral accru, ce qui se traduit par une meilleure adhérence et plus de dynamisme dans les virages. La direction progressive optimisée aide l’Audi S3 à prendre les courbes avec encore plus de précision. En particulier en position milieu, la direction dotée d’une crémaillère à pas variable, est plus précise, ce qui améliore la maniabilité.

De série sur les modèles Audi S3, la suspension sport S rabaisse la voiture de 15 mm par rapport à l’Audi A3. Il en va de même pour la suspension sport S optionnelle avec amortisseurs adaptatifs, qui a été spécialement réglée pour ce nouveau répartiteur de couple et les modes Audi drive select respectifs.

Un contrôleur électronique de la stabilité de nouvelle génération est également utilisé. Le blocage électronique du différentiel XDS qui freine légèrement la roue située à l’intérieur de la courbe dans les virages, a également été perfectionné, tout comme le comportement en matière de motricité et de décélération. Dans l’ensemble, les réglages des systèmes de contrôle de la suspension propres à l’Audi S3 se traduisent par des virages et un comportement de conduite plus dynamiques. L’amélioration de la maniabilité va de pair avec une meilleure stabilité aux limites.

Plus d’adhérence : deux nouveaux pneus de 19 pouces

L’Audi S3 est équipée de série de pneus 18 pouces en 225/40 R18. Deux pneus de 19 pouces en 235/35 R19 sont disponibles en option, y compris des pneus performance avec une tenue de route optimisée sur le sec et un meilleur comportement au freinage – les pneus sport Falken sont une nouveauté pour la gamme. Ils offrent une adhérence remarquablement élevée et une tenue de route extrêmement précise quelle que soit la vitesse, en particulier sur le sec.

Meilleur freinage : des disques de frein plus grands

L’augmentation du comportement dynamique se traduit par une sollicitation accrue des freins. C’est pourquoi la version améliorée de l’Audi S3 a été équipée de disques de frein ventilés plus grands sur l’essieu avant, et qui sont perforés pour améliorer l’aspect visuel. Le disque en acier de 18 pouces mesure désormais 357 mm de diamètre et 34 mm d’épaisseur, soit 4 mm de plus qu’auparavant. Les étriers à deux pistons à l’avant sont également inédits. Ils améliorent encore les performances de freinage, au même titre que les plaquettes plus grandes dotée d’une surface de frottement plus importante des disques, qui ont une meilleure aptitude thermique et donc une capacité de freinage nettement plus élevée.

Plus expressive : un design progressif

Avec sa mise à jour, l’Audi S3 affiche un style encore plus sportif et plus dynamique. La calandre Singleframe hexagonale et sans cadre présente une nouvelle structure nettement plus plate et plus large. Des éléments de design en forme de L accentuent son apparence, tandis que les larges prises d’air latérales angulaires soulignent le caractère dynamique de l’Audi S3. Un aileron avant remarquable, doté de deux montants verticaux inspirés du sport automobile, relie les deux éléments et abaisse encore davantage l’Audi S3 visuellement.

Un nouveau bouclier rend l’arrière plus dynamique que jamais. La structure de la calandre Singleframe avec ses ailes distinctives en L se reflète dans la jupe arrière noire brillante au-dessus du diffuseur. Elle est divisée en deux parties pour un design spécifique S qui donne un aspect particulièrement sportif lorsqu’il est associé aux réflecteurs latéraux verticaux caractéristiques du design des modèles RS. L’aspect dynamique est complété par quatre sorties d’échappement, une autre caractéristique du modèle S. Le système d’échappement performant en option, qui produit un son plus intense, est doté d’un silencieux en titane.

Le design progressif du véhicule est encore accentué par de nouvelles finitions métalliques expressives, dont le Vert District, le Bleu Ascari et le Rouge Progressif. Pour la première fois, le Gris Daytona est également disponible en finition mate.

Plus de variété : jusqu’à quatre signatures lumineuses différentes

À l’instar de la calandre Singleframe redessinée, le design de l’éclairage est nettement plus plat, soulignant la largeur de l’Audi S3. Les éléments de 24 pixels qui composent les feux diurnes numériques des phares LED et Matrix LED sont désormais disposés en trois rangées sur le bord supérieur du boîtier. Pour la première fois sur les modèles de la gamme A3, il est désormais possible de sélectionner et de basculer entre quatre signatures lumineuses prédéfinies dans le MMI. « Cela offre à nos clients un degré de personnalisation plus élevé. Ils peuvent modifier l’expression de leur modèle à tout moment. Les signatures interprètent la confiance en soi et l’agilité de différentes manières », explique Cesar Muntada, Responsable du Design Light Experience chez AUDI AG. « C’est également vrai pour les scénarios de retour et de départ de la maison, qui ont été conçus individuellement pour chaque signature. » Les feux arrière présentent aussi un nouveau design et une nouvelle mise en scène de la fonction coming home/leaving home.

Plus de charisme : un habitacle plus raffiné

Pour s’harmoniser avec l’extérieur plus saisissant, l’habitacle a lui aussi été considérablement amélioré. Les modifications sont nombreuses, du design du levier de vitesses et des buses d’aération aux inserts décoratifs en tissu en passant par les nouveaux éclairages d’ambiance. Tous ces éléments témoignent d’une grande précision dans les détails et soulignent l’aspect progressif et technique du véhicule.

Le pack d’éclairage d’ambiance plus de série sur l’Audi S3 ajoute des accents dans le compartiment de rangement devant le levier de vitesses, sur les portes et dans la zone des pieds. Avec la mise à niveau du modèle, la console centrale et le porte-gobelet sont désormais dotés d’un éclairage de contour. Le panneau en tissu des portes avant, découpé 300 fois au laser, est un nouvel élément de design qui attire l’attention. Ses cinq segments sont rétroéclairés par une source lumineuse située dans le panneau de porte. Les différentes tailles des éléments créent un flux de lumière dynamique, qui se manifeste également lors du verrouillage et du déverrouillage du véhicule. Le panneau en tissu éclairé devient ainsi une expérience unique en matière de design.

L’intérieur des modèles Audi S3 présente des couleurs sombres avec quelques touches d’argent. Le ciel de pavillon noir, les pédales en acier inoxydable, les seuils de porte éclairés avec des inserts en aluminium portant le logo S et les garnitures intérieures en aluminium soulignent le caractère sportif du véhicule. Les accoudoirs en cuir artificiel et la climatisation confort à deux zones sont de série. Aplati dans sa partie inférieure, le volant sport à trois branches en cuir comporte des boutons multifonctions et de nouvelles palettes chromées. Les sièges sport avec appui-têtes intégrés et renforts latéraux prononcés offrent un meilleur soutien latéral. Outre la microfibre Dinamica, un nouveau tissu technique texturé est disponible pour les incrustations décoratives, de même que de l’aluminium et de la fibre de carbone.

Plus de fonctionnalités : intégration d’applications et de fonctions à la demande

L’Audi S3 est numérique et connectée – grâce à de nombreux services connectés, des fonctions à la demande et l’accès à la boutique d’applications. Outre la radio numérique DAB+ et l’écran tactile de 10,1 pouces, l’Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone à induction sont tous deux de série. Outre les deux ports USB C à l’avant sur la console centrale, deux ports supplémentaires sont intégrés à l’arrière de série.

Parmi les autres équipements en option figurent le système de navigation MMI plus, ainsi que l’accès complet à Audi connect et à la boutique d’applications, qui permettent au conducteur d’utiliser un large éventail d’applications directement sur l’écran du véhicule. Celles-ci sont installées dans le système d’info divertissement de l’Audi S3, sans passer par le smartphone de l’utilisateur. Ce dernier peut également interagir avec les applications grâce à la commande vocale. Les fonctions à la demande garantissent un haut degré de flexibilité. Au total, cinq fonctions individuelles d’info divertissement et de confort peuvent être ajoutées en ligne via l’application myAudi, même après l’achat du véhicule.

Disponibilité et prix

L’Audi S3 sera disponible chez les concessionnaires au deuxième trimestre 2024 à partir de 63 000 euros pour l’Audi S3 Sportback et 63 565 euros pour l’Audi S3 Berline.

Photos : Audi