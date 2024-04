L’Audi 50 fête ses 50 ans au Techno Classica 2024

En 2024, la première petite voiture du constructeur automobile allemand basée à Ingolstadt célèbre ses 50 ans. Lancée en 1974, peu après le début de la crise pétrolière de 1973, l’Audi 50 a marqué son époque et a ouvert la voie dans le segment des voitures compactes. A l’occasion du salon Techno Classica 2024 à Essen, l’Audi a célébré son cinquantenaire via des passionnés de la marque aux quatre anneaux qui ont exposé deux modèles colorés.

L’Audi 50 se démarquait par sa consommation de carburant modérée et sa conception pionnière : traction avant avec moteur transversal, 5 places, deux portes, un hayon avec un grand coffre et un dossier rabattable, des dimensions extérieures compactes, des performances routières et des caractéristiques de conduite attrayantes.

Sept mois plus tard, Volkswagen a lancé la fabrication de la VW Polo, quasi identique sur le plan structurel, seul les logos étant différents permettant de les différencier.

L’objectif du constructeur automobile bavarois était de compléter sa gamme de l’époque composée des Audi 80 et 100 avec un modèle plus polyvalent et moderne. Dès 1970, les ingénieurs de la société Audi NSU Auto Union AG ont commencé à travailler sur le projet, sous la direction du directeur technique Ludwig Kraus. Ils cherchaient un successeur à la robuste petite voiture NSU, dont la production touchait à sa fin.

Les ingénieurs ont toujours eu l’objectif suivant : « Une voiture contemporaine doit avoir la bonne taille pour les impératifs d’aujourd’hui », comme l’indique le manifeste de conception de l’Audi 50. La clé du succès est le moteur transversal. Il a permis aux ingénieurs d’Ingolstadt de concevoir une voiture à l’habitacle relativement spacieux, malgré une longueur totale de 3,49 mètres et seulement 685 kilogrammes.

Le design de l’Audi 50 a été confiée à Hartmut Warkuß, qui avait déjà dessiné l’Audi 80. Il a créé une forme délicate et intemporelle autour de l’ensemble construit par Ludwig Kraus. La « mini Audi » a été conçue et développée d’abord à Neckarsulm, puis au service de développement technique d’Ingolstadt, et a été fabriquée à l’usine Volkswagen de Wolfsburg.

Deux versions ont été lancées : l’Audi 50 LS avec 50 ch et l’Audi 50 GL avec 60 ch, toutes deux dotées d’un petit moteur de 1,1 litre. L’Audi 50 LS avait une vitesse maximale de 142 km/h, tandis que l’Audi 50 GL atteignait 152 km/h. La version 50 ch (un clin d’œil à son nom) utilisait de l’essence ordinaire alors que la version plus puissante de 60 ch nécessitait de l’essence Super. En 1977, cette dernière variante a été remplacée par un nouveau moteur de 1 300 cm3 fonctionnant à l’essence ordinaire associée à la finition GLS plus haut de gamme.

Dévoilé aux médias en Sardaigne au cours de l’été 1974, elle a ensuite été commercialisée le 26 octobre de la même année au prix de 8 195 Deutschmarks pour l’Audi 50 LS et 8 510 Deutschmarks pour l’Audi 50 GL. Le 31 mars 1975, 43 002 unités de l’Audi 50 avaient quitté les chaînes de montage de Wolfsburg, date à laquelle la production de la VW Polo, presque identique sur le plan structurel, a également commencé. La production de l’Audi 50 s’est arrêtée à l’été 1978, date à laquelle 180 828 modèles avaient été construits. Même si l’Audi 50 n’a prospéré que pendant quelques années, elle a ouvert la voie aux segment des petites voitures dans le Groupe Volkswagen : par la suite, des millions de VW Polo ont été construites au cours de ses différentes générations.

Photos : 4Legend.com