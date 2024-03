Partenariat entre Porsche et Sixt

La Porsche Carrera Cup Deutschland accueille un nouveau partenaire : SIXT. Sixt SE, dont le siège se trouve à Pullach près de Munich en Allemagne, est l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de mobilité de haute qualité. La Porsche Carrera Cup Deutschland offrira à SIXT une solide plateforme publique à l’avenir : À partir de la saison 2024, la série de courses sera rebaptisée « Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland ».

« SIXT est synonyme d’une culture active de l’innovation soutenue par une solide expertise technologique. L’entreprise est donc parfaitement adaptée à la Porsche Carrera Cup Deutschland. La saison de course 2024 comprend un riche éventail de circuits internationaux passionnants, avec des courses à Imola, en Italie, et à Budapest. Nous sommes impatients de commencer la saison avec notre nouveau partenaire SIXT. « , a déclaré Alexander Pollich, directeur général de Porsche Deutschland GmbH.

En tant que partenaire officiel de la série de courses (qui comprend 16 courses dans cinq pays), SIXT se verra offrir des opportunités intéressantes pour positionner sa propre marque de manière encore plus visible à l’échelle internationale. Par exemple, le logo SIXT sera visible sur les voitures de la Coupe et sur d’autres espaces publicitaires à proximité immédiate des circuits. À l’occasion de l’ouverture de la saison de la célèbre série de courses le week-end du 19 au 21 avril 2024, les clients de SIXT pourront également louer des véhicules Porsche dans les succursales de SIXT à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne et Munich à partir du mois d’avril. Outre les modèles 911, Panamera et Cayenne, la Porsche Taycan et le Macan (également disponible en version électrique à partir du second semestre 2024) feront partie de la flotte Porsche de SIXT en Allemagne.

Vinzenz Pflanz, Chief Business Officer (CBO) de Sixt SE, a ajouté : « SIXT chez Porsche, Porsche chez SIXT – ce partenariat crée des synergies qui profitent à nos clients. Avec les nouveaux véhicules Porsche dans notre flotte haut de gamme, nous voulons non seulement enthousiasmer nos clients locaux, mais aussi les touristes internationaux qui visitent l’Allemagne. En outre, nous élargissons notre portefeuille de marques allemandes haut de gamme et de luxe et soulignons notre promesse à la clientèle : SIXT offre une expérience de location de voitures haut de gamme à tous points de vue. »

Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland 2024 : 16 courses dans cinq pays

Fondée en 1990, la Porsche Carrera Cup Deutschland est la plus ancienne des coupes de voitures de sport du constructeur automobile. Pour la saison 2024, deux courses d’environ 30 minutes sont au programme sur huit week-ends. Le partenaire principal est à nouveau le DTM avec six courses en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Une touche internationale supplémentaire sera apportée par des apparitions dans le championnat mondial d’endurance de la FIA à Imola, en Italie, et sur le circuit de Formule 1 dans la capitale hongroise de Budapest dans le cadre du championnat international GT Open.

La grille de départ se compose de 32 Porsche 911 GT3 Cup techniquement identiques, toutes construites en interne par Porsche Motorsport. La voiture de course, basée sur l’actuelle génération 992 nine-eleven, est équipée d’un moteur boxer à six cylindres d’une cylindrée d’environ quatre litres. La puissance maximale de 375 kW (510 PS) est transmise aux roues arrière. Des palettes au volant commandent la robuste boîte de vitesses à six rapports. Les aides électroniques à la conduite telles que l’antipatinage et l’ABS ne sont pas autorisées dans la Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland. Afin d’uniformiser les règles du jeu, toutes les voitures de course sont équipées de pneus Michelin Control.

La série propose des classements pour les pilotes, les équipes, les Rookies et les ProAm. En outre, la Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland soutient jusqu’à huit jeunes pilotes dans le cadre du Talent Pool. Outre le coaching d’un pilote professionnel expérimenté pendant les week-ends de course, cette initiative comprend également une formation complémentaire en dehors du cockpit, par exemple dans les domaines de la condition physique et de la formation aux médias.

Calendrier de la Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland 2024

19 – 21 avril : Imola (I), Championnat du monde d’endurance de la FIA (WEC)

26 – 28 avril : Oschersleben (D), DTM

7 – 9 juin : Zandvoort (NL), DTM Zandvoort (NL), DTM

21 – 23 juin : Budapest (HU), Championnat international GT Open

16 – 18 août : Nürburgring (D), DTM

6 – 8 septembre : Sachsenring (D), DTM

27 – 29 septembre : Red Bull Ring, Spielberg (A), DTM

18 – 20 octobre : Hockenheimring (D), DTM

Photos : Porsche