Volkswagen lance la version finale du California 6.1 : le Last Edition

Volkswagen salue la fin de la production de l’actuel et polpulaiee California 6.1 dans son usine d’Hanovre en lançant une version ultime se matérialisant par un autocollant « Last Edition », réservé aux 1 500 derniers modèles fabriqués et tous vendus. Cet adieu a lieu après plus de 20 ans de production du California via 2 générations (T5 et T6 / 6.1). La production de la nouvelle génération du VW California se fera dès cet été dans la même usine allemande.

Le Volkswagen California – dans les variantes Beach, Coast et Ocean – est le camping-car le plus populaire de sa catégorie. Après les générations T5 et T6 / 6.1 qui ont été entièrement conçues et fabriquées par Volkswagen (au contraire du Marco Polo de Mercedes sous-traité à Westafalia), Volkswagen s’apprête à arrêter le production de l’édition actuelle qui ne peut plus être commandées en concession.

Les 1 500 derniers California qui sortiront de la chaîne de production de l’usine Hanovre-Limmer d’ici cet été seront reconnaissables de loin par les fans via un autocollant apposé sur le montant B, portant la mention « Last Edition » (dernière édition).

Ces ultimes California 6.1 indiqueront clairement via leur badge qu’ils sont les derniers California basés sur le VW Transporter 6.1. Volkswagen tourne la page en repensant complètement la série et l’adapte à l’avenir – en conservant les caractéristiques éprouvées et populaires du California et en gardant toujours une longueur d’avance sur la concurrence grâce à de nouvelles innovations notamment dans son aménagement comme le dévoilait le VW California CONCEPT présenté au Caravan Salon Düsseldorf 2023

La première mondiale du successeur sur base du VW Multivan T7 aura lieu le 7 mai 2024 à Berlin. La nouvelle génération du California sera construite dans l’usine allemande de VW à Hanovre à partir de l’été 2024.

Photos : Volkswagen