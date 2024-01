Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch – Un modèle unique personnalisé

La troisième génération de la Panamera a été présentée sous une forme unique. Parallèlement à ce modèle entièrement revu, Porsche a dévoilé à Shanghai une voiture unique spécialement créée pour l’occasion. La Panamera Turbo Sonderwunsch illustre le souci du détail avec lequel Porsche Exclusive Manufaktur met en œuvre le programme Sonderwunsch. Cette voiture unique et très exclusive illustre l’aspect d’une voiture de sport de rêve totalement personnelle pour un client Sonderwunsch.

L’individualité est une forme particulière de luxe moderne. C’est pourquoi la nouvelle Panamera est disponible avec un large choix de couleurs, de selleries, de décors et de détails d’accentuation. Pour ceux qui ont des attentes encore plus individuelles et exclusives à l’égard de leur voiture de rêve, Porsche propose à ses clients le programme Sonderwunsch. Ce programme comprend la consultation, la planification et l’exécution experte des souhaits en matière de couleurs et de matériaux, et même la construction de pièces uniques personnalisées. Porsche a présenté les options illimitées du programme Sonderwunsch lors de la première mondiale de la nouvelle Panamera à Shanghai fin novembre 2023.

« Nos clients apprécient de pouvoir apporter leur touche personnelle au design de leur voiture. La Panamera Turbo Sonderwunsch basée sur la nouvelle Panamera Turbo E-Hybrid montre avec quelle flexibilité et quelle précision nous pouvons répondre à ces souhaits en tant que vision du rêve d’un client. Des teintes spécialement créées, des accents individuels et une planification jusque dans les moindres détails ont transformé la Panamera en une voiture véritablement unique. L’extérieur de la voiture a été conçu par des experts des unités Style Porsche et Exclusive Manufaktur. L’intérieur a été délibérément laissé inachevé jusqu’à l’année prochaine. Cette voiture unique incitera les gens à réaliser leur rêve très personnel d’une Panamera hautement individualisée. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche en charge des ventes et du marketing.

Porsche Exclusive Manufaktur a peint le modèle d’inspiration dans une finition bicolore centrée sur la teinte Leblon Violet Metallic spécialement créée. Cette teinte violette a des reflets de châtaigne. Grâce à une technique de production élaborée, les experts des unités Style Porsche et Exclusive Manufaktur ont fait en sorte que la couleur vive s’estompe en un noir uni dans le tiers inférieur de la voiture. Les seuils de porte et les lèvres des spoilers avant et arrière sont également noirs. Les phares, les feux arrière et les vitres sont teintés, et les sorties d’échappement sont en Bronzite. La couche transparente de la Panamera Turbo Sonderwunsch contient des paillettes vaporisées avec de l’or véritable, ce qui donne un aspect haut de gamme avec un effet de profondeur. L’extérieur de la Panamera Turbo est également orné de bandes en Avium métallisé, une couleur nouvellement développée, avec un logo Sonderwunsch intégré. La face des jantes de 21 pouces à verrouillage central et les cadres des vitres latérales sont également finis en Avium Metallic. Le savoir-faire et le souci du détail se retrouvent dans les logos minutieusement finis à l’arrière.

La Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch a été crééd dans le cadre de la remise en service d’usine afin de clarifier cette procédure dans un projet réel et de la rendre possible. Les clients peuvent contacter l’équipe Sonderwunsch de l’unité Exclusive Manufaktur par l’intermédiaire de leur Centre Porsche et commander la remise en service d’usine de leur voiture par Porsche. La voiture est ensuite transportée chez le constructeur où elle est personnalisée selon les souhaits du client. Les conditions de transport et d’immatriculation spécifiques au marché seront convenues au cas par cas avec chaque client.

Photos : Porsche