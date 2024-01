Lamborghini Ho Chi Minh – Ouverture d’une concession au Vietnam

Automobili Lamborghini a ouvert un showroom à Hô Chi Minh Ville au Vietnam, célébrant ainsi 60 ans d’excellence dans l’industrie automobile. Située au sein de l’hôtel Hilton Saigon dans le district 1, le centre culturel et financier de cette ville dynamique, Lamborghini Ho Ci Minh Ville a marqué une nouvelle ère pour les amateurs de super voitures de sport au Vietnam ainsi qu’un moment remarquable pour la marque automobile de luxe car il coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de Lamborghini.

À l’occasion de cette occasion importante, une œuvre d’art numérique exclusive commandée a été dévoilée aux invités. Intitulée « Lamborghini : Boundless Ingenuity, Timeless Legacy » et inspirée par le 60e anniversaire de Lamborghini, ainsi que par l’inauguration de la concession Lamborghini Ho Chi Minh Ville, un effort de collaboration entre deux artistes accomplis a créé une œuvre d’art graphique immersive en mouvement 3D. X3D STUDIO a apporté son expertise en matière d’animation 3D, tandis que le célèbre DJ vietnamien Larria a fourni une toile de fond musicale, présentant leurs œuvres créatives bien connues dans leurs domaines respectifs.

Dans cette expérience multisensorielle, les invités ont pu profiter d’un spectacle visuel mettant en valeur la célèbre marque au cours des soixante dernières années, renforcé par des présentations visuelles de pointe, dans le contexte dynamique de la culture unique de Hô Chi Minh-Ville.

La Lamborghini Urus Performante a également été présentée lors de l’événement, donnant aux participants l’opportunité de découvrir la sportivité et les performances du Super SUV avec des accents de design qui reflètent les prouesses du nouvel Urus sur route, sur piste et sur surfaces meubles.

« Le Vietnam est l’un des marchés à grand potentiel et l’ouverture du showroom Lamborghini à Hô Chi Minh-Ville témoigne de la demande croissante de notre marque Lamborghini ici. Notre partenariat avec le groupe S&S, illustré par son nouveau showroom à Ho Chi Minh, met en valeur les valeurs de notre marque, tout en offrant une expérience client inégalée. Nous sommes impatients d’accueillir nos clients exigeants, actuels et nouveaux, pour découvrir le nouveau showroom Lamborghini Ho Chi Minh-Ville. », a déclaré Francesco Scardaoni, directeur régional d’Automobili Lamborghini Asie-Pacifique.

Le showroom, situé à l’hôtel Hilton Saigon, a été stratégiquement choisi pour offrir aux clients un environnement qui correspond à l’aura et aux valeurs de la marque. Avec son emplacement central dans le District 1, le showroom offre une expérience client à 360 degrés, représentative du style avant-gardiste de la marque, caractérisé par des polygones, des formes nettes et une diffusion de lumière et de couleur. Un salon de personnalisation Ad Personam présentant les offres sur mesure de la marque offre aux clients la possibilité de toucher physiquement et de jouer avec des combinaisons de couleurs et de matériaux, notamment des cuirs souples et de la fibre de carbone. Les offres de mode Collezione et Accessori Originali ajoutent également à l’expérience client de ceux qui visitent le showroom.

Photos : Lamborghini