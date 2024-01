Deux Bugatti Chiron Super Sport réalisées sur mesure pour un couple

Pour les clients de la marque, le nom de Bugatti évoque des possibilités illimitées et notamment l’opportunité de concrétiser leur vision créative à n’importe quel moment du parcours client, et même après la livraison de leur véhicule. C’est pourquoi, un client Bugatti ayant eu un coup de cœur pour la configuration choisie par sa femme – un motif spécialement pensé par les designers de la marque – a souhaité une création similaire pour sa Chiron Super Sport qui venait de lui être livrée. Un projet passionnant pour l’équipe du Service Clients.

Chaque Bugatti et chaque propriétaire de Bugatti est unique. Mais la configuration choisie par un client pour son véhicule n’est jamais immuable : les goûts peuvent évoluer et de nouvelles idées peuvent surgir. Que le véhicule soit sorti de l’Atelier il y a un jour seulement ou il y a dix ans, il est possible, à tout moment, de lui offrir une nouvelle personnalité. Et c’est ce qu’il s’est passé pour ce tout dernier projet Sur Mesure.

L’histoire commence avec deux passionnés de Bugatti, mari et femme, déjà propriétaires de nombreuses hypersportives de la marque, acquises en seconde main. En s’offrant ensemble leur première Bugatti sortie de l’Atelier de Molsheim et en optant pour le meilleur du Grand Tourisme, la Chiron Super Sport, ils décident de célébrer leur passion pour la marque. Mais alors que monsieur jouissait déjà de son véhicule sur les routes américaines, il continuait d’observer avec attention la Chiron Super Sport de sa femme prendre vie en Alsace.

Pour cette configuration, la cliente a travaillé main dans la main avec Jascha Straub, designer responsable des projets Sur Mesure, pour rendre possible son projet audacieux : revisiter le design de l’intemporelle Veyron L’Or Blanc, révélée au public il y a maintenant 12 ans. Pour sa Chiron Super Sport, elle s’est laissée séduire par une combinaison alliant un rouge vif, « Rosso Efesto », à un orange intense, « Arancia Mira », créant ainsi son propre chef-d’œuvre dans le style « Vagues de Lumière » de Bugatti. Un nom en référence à la façon dont le motif imite les reflets de la lumière sur la carrosserie du véhicule. Ce motif tout comme celui arboré par la Veyron L’Or Blanc a déjà éveillé la créativité de quelques propriétaires, ayant chacun réinterprété ce design d’une manière toute personnelle.

Le processus complexe derrière la création de ce motif extraordinaire prend des semaines et débute par la création en 2D des lignes qui habilleront le véhicule. Une fois dessinées et produites, ces formes doivent ensuite être parfaitement appliquées avec du ruban adhésif sur toutes les surfaces de la voiture. Chaque millimètre ainsi marqué est ensuite méticuleusement peint à la main, couche après couche, avec la couleur choisie pour contraster avec la couleur de la carrosserie – du orange dans ce cas. Si la ligne ne correspond pas complètement à ce que le designer avait l’intention de créer, alors un ruban correcteur est placé au-dessus de la ligne originale jusqu’à ce que la forme obtenue soit absolument parfaite. Ce processus est ainsi répété pour chaque ligne afin d’obtenir un rendu irréprochable. Une fois cette étape terminée, la peinture est ensuite fixée sur la carrosserie avec plusieurs couches de vernis. Pour la cliente, la combinaison d’un rouge brillant profond et d’un orange vif devait symboliser une énergie lumineuse et rayonnante incarnée également par le nom du véhicule : « L’aura ».

« L’effet « Vagues de Lumière » est connu chez Bugatti, mais chaque client a ses propres aspirations quant au résultat final, et chaque véhicule requiert la réalisation d’un nouveau motif, unique en son genre. Une Chiron Pur Sport, par exemple, aura d’autres reflets qu’une Chiron Super Sport. À chaque fois, nous retravaillons donc entièrement le motif pour garantir la perfection absolue. La beauté de ces hypersportives réside aussi dans leur caractère unique : chaque peintre a un style différent, chaque geste est différent et donc, chez Bugatti, chaque véhicule est résolument unique. J’ai vu cette voiture pour la première fois récemment sous le soleil de Californie et les gens restaient sans voix devant sa splendeur. Ce que nous avons créé ensemble est une œuvre d’art inspirante. », explique Jascha Straub.

Tellement inspirante qu’elle a suscité la réalisation d’un second projet Sur Mesure. En regardant la Chiron Super Sport de sa femme prendre vie et son design évoluer, le mari a eu un « Coup de Foudre » tel qu’il a choisi de faire transformer son propre véhicule pour l’assortir au sien – un nouveau projet passionnant allait voir le jour pour l’équipe Après-Vente de Bugatti.

De l’individualisation à la livraison en passant par l’entretien d’un véhicule, Bugatti aspire à offrir l’incomparable à chaque étape du parcours d’un client avec la marque. Ainsi, le Service Clients en charge de l’Après-Vente fait montre de la même attention et du même souci du détail que l’Atelier en charge de la production des véhicules.

Dotée de décennies d’expérience dans la maintenance et la réparation de véhicules, l’équipe Après-Vente offre également aux clients la possibilité de personnaliser davantage leurs hypersportives ou même de leur redonner une seconde jeunesse, avec de nouvelles options de personnalisation. Les intérieurs sont par exemple repensés dans des couleurs et des matériaux entièrement nouveaux, de nouveaux accessoires sont ajoutés ou de nouvelles finitions et couleurs appliquées à la carrosserie. Traditionnellement, ce processus est proposé pour des modèles plus anciens de Veyron ou Chiron, mais le service peut également s’étendre aux hypersportives ayant très peu de kilomètres au compteur comme celle-ci.

C’est ainsi que la Chiron Super Sport a été expédiée du domicile du client dans le Tennessee à l’Atelier Après-Vente de Bugatti à Molsheim, pour entamer une transformation méticuleuse de sept mois et se parer du nouveau design souhaité par le client.

Pour l’équipe du Service Après-Vente, la première étape consistant à changer la finition pour une fibre de carbone visible avec une subtile teinte noire de 10 % enveloppée d’élégantes lignes en « French Racing Blue » a déjà nécessité des mois de travail. Bien que quasi neufs, le capot, le toit, le cache moteur et l’aileron arrière en fibre de carbone ont tous dû être remplacés, et les lignes bleues initialement peintes ont dû être complètement retirées de la carrosserie. Avant que le panneau de toit d’origine ne soit enlevé de la monocoque en vue d’installer le nouveau toit Sky View, l’équipe a dû démonter entièrement l’habitacle intérieur et cela, afin de protéger le véhicule des dégâts potentiels causés par la fine poussière créée au cours du processus. Pour obtenir le résultat final escompté, il ne s’agissait pas simplement de transformer la Chiron Super Sport initiale, il était important pour les équipes et pour Bugatti, que le client se voit livrer une toute nouvelle hypersportive, ayant fait l’objet du même niveau d’attention et des mêmes exigences de qualité que chaque véhicule qui quitte Molsheim pour la première fois.

Une fois la fibre de carbone appliquée, chaque panneau a dû être remonté sur la monocoque avec une précision rigoureuse pour s’assurer que les fibres s’alignent parfaitement sur toute la carrosserie. L’assemblage du nouveau toit a également représenté une étape clé pour respecter les tolérances exactes et permettre à l’adhésif de durcir complètement.

Une fois la carrosserie parfaitement préparée, l’équipe Après-Vente a pu s’attaquer à l’application des lignes bleues dans la teinte « French Racing Blue » à l’aide de formes 2D réalisées pour ce projet. Des découpes si complexes qu’une personne a travaillé seule sur cette tache pendant quatre semaines entières, ajustant le motif à la main pour s’assurer qu’il s’adapte parfaitement au véhicule. La couleur a ensuite été appliquée à la main en plusieurs couches pour créer des lignes fluides et donner l’illusion de reflets brillants sur la carrosserie noire. La finition est ensuite appliquée sur l’ensemble du véhicule avec une grande précision afin que les lignes aient l’air de flotter sur la carrosserie comme des vagues aux reflets lumineux.

Bien qu’inspirée par le véhicule de sa femme, son hypersportive est avant tout le fruit du travail artisanal des experts de Bugatti imprégné de la personnalité et du style du designer qui a créé le motif et de l’artisan qui lui a donné vie. En ce sens, bien que très similaires, les deux véhicules ne seront jamais complètement identiques.

Comme sur le véhicule de sa femme, le nom « Coup de Foudre » – en référence aux lignes bleues peintes sur le carbone noir imitant des éclairs dans un ciel sombre – est apposé sous l’aileron de sa Chiron Super Sport, ainsi que sur les seuils de porte et au niveau de la console centrale. Des panneaux de porte sur mesure – au design unique inspiré du motif « Vagues de Lumière » – ont également été fabriqués et installés à la main. La dernière étape a consisté à changer les roues, arborant initialement une finition noire, pour un design bicolore incorporant le bleu « French Racing Blue » peint à la main.

« Jamais auparavant on ne nous a demandé de transformer complètement le caractère d’un véhicule si tôt dans son cycle de vie. Il s’agit de l’un des projets les plus exigeants techniquement que nous n’ayons jamais entrepris, mais l’expérience et les connaissances de l’équipe Après-Vente de Bugatti sont incroyables. De l’individualisation à la livraison, le Service Client veille à ce que chaque étape du parcours client soit aussi unique et incomparable que nos hypersportives elles-mêmes. », a déclaré Frédéric Stocks, responsable de l’Atelier Après-Vente.

La Chiron Super Sport qui en résulte est une ode à la passion et à la créativité, réunissant la vision très personnelle du client avec la créativité de l’équipe Bugatti.

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Il n’existe aucun autre constructeur automobile comme Bugatti. Chaque expérience client témoigne du niveau de personnalisation inégalé que seul Bugatti peut offrir. Chaque expert, chaque artisan, chaque collaborateur a une approche différente et de ce fait, tous nos véhicules sont uniques, reflétant non seulement le style artistique de chaque personne qui a travaillé dessus mais également la vision personnelle du client. Pour ces deux clients, deux parcours différents et pourtant, chaque projet inspiré par l’une de nos créations les plus innovantes et les plus belles : l’intemporelle Veyron L’Or Blanc » met parfaitement en valeur le savoir-faire qui caractérise notre marque. »

Photos : Bugatti